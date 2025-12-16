Danur: The Last Chapter akan Tayang di Bioskop pada 2026, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemainnya

TRIBUNNEWS.COM - Danur: The Last Chapter merupakan sekuel keempat dari film Danur.

Danur: The Last Chapter segera tayang di bioskop pada 2026, mendatang.

Mengutip dari imdb.com, Danur: The Last Chapter akan menjadi sekuel terakhir dari cerita mistis yang dialami Risa bersama dengan teman-temannya yang tak kasat mata.

Film yang mengusung genre horor ini akan digarap oleh sutradara Awi Suryadi.

Cerita film Danur: The Last Chapter ditulis oleh Lele Laila.

Prilly Latuconsina kembali menjadi pemeran utama di film Danur: The Last Chapter sebagai Risa.

Film Danur: The Last Chapter juga diperankan oleh Zee Asadel, Dian Nitami, Dito Darmawan, dan masih banyak pemain lainnya.

Sinopsis Film Danur: The Last Chapter

Kembali mengangkat kisah mistis kehidupan Risa Saraswati.

Risa yang sudah sejak kecil bisa melihat makhluk astral kembali mengalami keanehan dalam hidupnya.

Sebelumnya, Risa hidup berdampingan dengan teman-temannya yang tak kasat mata.

Namun setelah bertahun-tahun berpisah dengan teman-teman hantunya, Risa mencoba melanjutkan kehidupannya.

Dia menutup gerbang dialog dengan hantu manapun, termasuk teman hantunya.

Tetapi, hal itu berubah ketika adiknya, Riri, dilamar di gedung pertunjukan tua yang cukup aneh.

Ia mulai bersikap janggal menjelang pernikahannya.

Tak hanya perubahan Riri, Risa pun mulai mengalami serangkaian kejadian aneh.

