Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 6 Artis Melahirkan Anak Pertama, Ada Mahalini, Aaliyah Massaid hingga Nita Vior

Simak deretan artis yang melahirkan anak pertamanya di tahun 2025, ada Mahalini, Aaliyah Massaid hingga Nita Vior.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Kaleidoskop 2025: 6 Artis Melahirkan Anak Pertama, Ada Mahalini, Aaliyah Massaid hingga Nita Vior
Warta Kota/ Arie Puji
NITA VIOR MELAHIRKAN - Vior dan Vincent Kokasih setelah resmi menikah, yang digelar di Gereja Santo Matrius Penginjil, Paroki Bintaro, Tangerang pada Sabtu (7/12/2024). Inilah enam artis yang melahirkan anak pertama pada 2025, ada Mahalini, Aaliyah Massaid hingga Nita Vior. 

Ringkasan Berita:
  • Kaleidoskop 2025 seputar deretan artis yang melahirkan anak pertamanya.
  • Ada Mahalini melahirkan anak pertamanya pada 15 Februari 2025.
  • Aaliyah Massaid hingga Nita Vior juga melahirkan anak pertama pada tahun 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah kaleidoskop deretan artis Indonesia yang melahirkan anak pertama di tahun 2025. 

Tahun 2025 membawa kabar gembira dari dunia hiburan, di mana beberapa nama besar di industri hiburan Tanah Air resmi menyandang status baru sebagai ibu.

Terbaru, Nita Vior melahirkan anak pertamanya pada 28 November 2025.

Sementara Mahalini Raharja melahirkan putri pertamanya pada 15 Februari 2025.

Pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar juga berbahagia menyambut kelahiran anak pertama mereka. 

Berikut ini Tribunnews.com telah rangkum 6 artis Indonesia yang melahirkan anak pertama pada 2025.

1. Mahalini Raharja

Mahalini melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada 15 Februari 2025.

Rupanya, perkiraan lahir anak pertama Mahalini dan Rizky Febian itu sebenarnya terjadi pada Maret.

Oleh karena itu, Mahalini melahirkan lebih cepat dari perkiraan.

Anak pertama Rizky Febian dan Mahalini diberi nama Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian.

Nama Selina terinspirasi dari nama ibu Mahalini, Seruni dan ibu Rizky Febian, Lina.

Baca juga: Nita Vior dan Vincent Kosasih Dikaruniai Anak Perempuan, Diberi Nama Vinica Riviora

2. Kiky Saputri

Kiky Saputri melahirkan anak pertamanya dengan Muhammad Khairi di RSIA Bunda Jakarta pada 20 Februari 2025.

Buah hati mereka diketahui lahir dengan jenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @kikysaputrii, Minggu (23/2/2025).

Kiky mengunggah foto sang buah hati yang dipanggil Baby Kayya ini nampak sedang tertidur.

Halaman 1/3
123
Tags:
Kaleidoskop 2025
Mahalini
Aaliyah Massaid
Nita Vior
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
