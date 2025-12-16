Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Besok Sidang Cerai Perdana, Apakah Atalia Praratya Bakal Bertemu Ridwan Kamil di Pengadilan Agama?

Sidang pertama cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bakal digelar sidang Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Editor: Anita K Wardhani
Tangkap layar kanal YouTube Intens Investigasi
SIDANG CERAI - Atalia Praratya (kiri) dan Ridwan Kamil (kanan) - Sidang pertama cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bakal digelar sidang Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Akankah Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bertemu di Pengadilan Agama besok?  

Ringkasan Berita:
  • Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil akan menjalani sidang cerai Rabu (17/12/2025) di PA Bandung.
  • Atalia diagendakan hadir, namun kepastiannya menyesuaikan jadwal kedinasan.
  • Jika kedua pihak hadir, sidang akan dilanjutkan dengan tahap mediasi sebagai upaya damai pertama.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sidang pertama cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bakal digelar sidang Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Akankah Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bertemu di Pengadilan Agama besok? 

Debi Agusfriansa, Ketua Tim Kuasa Hukum Atalia menyebut kliennya telah memberikan kepercayaan penuh ke tim kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi dalam proses gugatan perceraian ini.

Bu Cinta--sapaan akrab Atalia Praratya disebut menghormati seluruh mekanisme hukum yang tengah berjalan.

"Bu Atalia sangat menghormati proses hukum dan persidangan yang akan berlangsung besok."

Atalia, kata Debi berencana hadir, namun belum ada kepastian karena menyesuaikan jadwal aktivitasnya sebagai anggota DPR RI. 


"Saat ini masih teragendakan ibu Atalia untuk hadir di Pengadilan Agama. Tapi, kepastiannya tetap menyesuaikan dengan jadwal kedinasan yang bersangkutan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).

Lantas, bagaimana dengan Ridwan Kamil

Belum ada pernyataan resmi dari pihak Ridwan Kamil mengenai kehadiran pria yang akrab disapa Kang Emil ini agenda persidangan besok.

Sebelumnya Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar YANG merupakan pengacara yang menangani kasus Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana mengaku ikut prihatin dengan kabar perceraian kliennya.

Tak menampik banyak isu miring kasus dengan Lisa Mariana dikaitkan dengan retaknya rumah tangga Ridwan Kamil.

"Kita prihatin juga, ya selama ini tentu pemberitaan A B C dan segala macam toh akhirnya ada seperti ini," ujar Muslim, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.


Muslim berharap Ridwan Kamil bisa melalui masalah ini dengan baik.

Sumber: Tribun Jabar
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil
Pengadilan Agama Bandung
