Sebut Pasangan Atalia dan Ridwan Kamil Panutan, Pedangdut Ini Sayangkan Aksi Bu Cinta Gugat Cerai

TRIBUNNEWS.COM - Kabar kurang sedap kini datang dari politisi Atalia Praratya.

Secara mengejutkan Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Mochamad Ridwan Kamil alias RK ke Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat.

Atas aksi wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu, kini pernikahan dengan Ridwan Kamil yang telah terjalin selama 29 tahun itu terancam bubar.

Menikah sejak tahun 1996, biduk rumah tangga wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat 20 November 1973 dengan Ridwan Kamil itu nyaris terbilang jauh dari berita miring.

Keduanya pun tak ragu memamerkan kemesraan di hadapan publik hingga keharmonisan keluarga keduanya dipuji-puji oleh publik.

Pedangdut senior Tessa Mariska, salah satu sosok yang mengidolakan pasangan Atalia dan Ridwan Kamil pun buka suara terkait dengan perceraian yang dilayangkan ibu dua anak itu.

Tessa Mariska juga menyayangkan keputusan pasangan yang menjadi panutannya itu memilih jalan perceraian.

"Ibu, ngapain Ibu ngajuin gugatan cerai? Padahal pasangan ini panutan banget buat kita lho," ungkap Tessa Mariska dikutip dari Instagram @tessamariska.811, Selasa (16/12/2025).

Muncul selentingan kabar yang menyebut rumah tangga Bu Cinta dengan Ridwan Kamil sudah tak lagi harmonis sejak bulan Maret lalu.

Di momen itu muncul hembusan kabar kurang menyenangkan soal Ridwan Kamil yang disebut memiliki hubungan terlarang dengan selebgram Lisa Mariana di belakang Atalia Praratya.

Hembusan isu miring itu pertama kali berasal dari Lisa Mariana yang menceritakan ulang soal kisah asmara terlarang dirinya dengan mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Lisa Mengaku menjalin kasih dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu di tahun 2021 hingga melahirkan seorang anak satu tahun setelahnya.

Pedangdut dengan tembang andala SMS Cinta itu pun lantas menyentil soal Lisa yang disebutnya sengaja merusak keharmonisan rumah tangga Kang Emil dan Bu Cinta.

"Gara-gara si pelakor (perusak rumah tangga orang) yang nggak berguna ini nih si Ibu ajdi gugat cerai suami," tembak pedangdut 47 tahun ini.

Pedangdut dengan nama asli Yenny Chaidir itu pun lantas memberikan sindiran menohok untuk Lisa Mariana.