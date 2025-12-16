Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Nikita Mirzani Gugat perdata Reza Gladys, Tuntut Ganti Rugi Lebih dari Rp 240 Miliar

Bermula kesepakatan kerja sama agar Nikita Mirzani memberi ulasan positif terhadap produk milik Reza Gladys. Namun, Reza Gladys dituding wanprestasi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
zoom-in Nikita Mirzani Gugat perdata Reza Gladys, Tuntut Ganti Rugi Lebih dari Rp 240 Miliar
Tribunnews/Jeprima
NIKITA MIRZANI - Terdakwa artis Nikita Mirzani menjalani sidang putusan vonis kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare sekaligus dokter Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). Majelis hakim menjatuhi hukuman empat tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar karena terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap Reza Gadys. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Nikita dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar. Meski demikikian Majelis Hakim menilai Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga membebaskan Nikita dari dakwaan TPPU. Tribunnews/Jeprima 

Ringkasan Berita:
  • Konflik Nikita Mirzani dan Reza Gladys berlanjut
  • Giliran Nikita Mirzani melayangkan gugatan perdata terhadap seterunya tersebut, dengan tuduhan wanprestasi
  • Tak hanya ganti rugi materiil, pihak Nikita Mirzani juga menuntut kompensasi atas kerugian immateriil senilai Rp 200 miliar

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan artis Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Dalam agenda pembacaan gugatan, tim kuasa hukum Nikita Mirzani memaparkan tuntutan ganti rugi dengan nilai fantastis berkait tuduhan wanprestasi yang dialamatkan pada Reza Gladys

Melalui kuasa hukumnya, Marulitua Sianturi, pihak penggugat meminta majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar kerugian dengan total nilai yang mencapai lebih dari Rp 240 miliar.

Marulitua menjelaskan kerugian materiil dihitung berdasarkan kerugian bulanan yang dialami kliennya sejak November 2024 hingga September 2025.

Tak hanya ganti rugi materiil, pihak Nikita Mirzani juga menuntut kompensasi atas kerugian immateriil dengan nilai yang jauh lebih besar, yakni Rp 200 miliar.

Baca juga: Kuasa Hukum Reza Gladys Sentil Pihak Nikita Mirzani usai Ajukan Kasasi: Ketok Aja Langsung 10 Tahun

Rekomendasi Untuk Anda

"Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami para penggugat akibat kelalaian atau kesembronoan, yang jika dihitung sejak 14 November 2024 hingga September 2025 sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) per bulan dikalikan 10 bulan, sehingga berjumlah Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” kata Marulitua.

"Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 200.000.000.000 atau jumlah lain yang ditetapkan secara ex aequo et bono menurut kebijaksanaan Majelis Hakim,” lanjutnya.

Tuntutan tersebut kembali ditegaskan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani lainnya, Usman Lawara, yang turut memberikan penjelasan usai persidangan. 

Ia merinci total nilai kerugian yang diminta kliennya, baik secara materiil maupun immateriil.

"Nominal kerugian immateriilnya Rp 200 miliar, sedangkan kerugian materiil beserta bunganya kurang lebih Rp 40 miliar, dan lain sebagainya,” ujar Usman.

Dalam pemaparan awal perkara, Usman juga mengungkap kronologi sengketa yang menjadi dasar gugatan. 

Salah satunya terkait dana Rp 4 miliar yang disebut sebagai hasil kesepakatan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, bukan akibat adanya paksaan.

Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut berawal dari kerja sama untuk memberikan ulasan positif terhadap produk milik Reza Gladys

Namun, dalam perjalanannya, perjanjian itu disebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Nikita Mirzani
Reza Gladys
Wanprestasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Nikita Mirzani Bakal Ajukan Kasasi usai Vonis Naik, Zanzabella Minta sang Artis Pikir-pikir Lagi

Nikita Mirzani Bakal Ajukan Kasasi usai Vonis Naik, Zanzabella Minta sang Artis Pikir-pikir Lagi

Hukuman Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nikita Mirzani Sebut Hakim Tak Paham

Hukuman Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nikita Mirzani Sebut Hakim Tak Paham

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas