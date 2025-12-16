Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Bunga Zainal Sentil Jule yang Diduga Selingkuh Lagi: Belajar Dulu Sama Gue, Jangan Downgrade!

Artis senior Bunga Zainal ikut sentil Julia Prastini yang kembali terseret isu perselingkuhan. Jule diminta banyak belajar darinya

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Bunga Zainal Sentil Jule yang Diduga Selingkuh Lagi: Belajar Dulu Sama Gue, Jangan Downgrade!
Wartakota/Arie Puji
BUNGA SINDIR JULE - Potret Bunga Zainal saat berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Kamis (13/10/2022). Artis senior Bunga Zainal ikut sentil Julia Prastini yang kembali terseret isu perselingkuhan. Jule diminta banyak belajar darinya 

Ringkasan Berita:
  • Bunga Zainal ikut sentil selebgram Jule yang diduga kembali selingkuh
  • Jule kini dikabarkan menjadi orang ketiga rumah tangga sahabatnya asal Malaysia, Aya Balqis
  • Bunga Zainal menilai perbuatan Jule justru merugikan dirinya
  • Ia pun meminta Jule untuk belajar dari dirinya

TRIBUNNEWS.COM - Artis senior Bunga Zainal ikut sentil Julia Prastini yang kembali terseret isu perselingkuhan.

Baru redam permasalahan rumah tangga Jule yang harus berakhir karena ada dugaan skandal dirinya dengan petinju Safrie Ramadhan.

Setelah lepas dari Na Daehoon, Jule ternyata kembali terseret menjadi orang ketiga.

Kali ini Jule diduga dekat dengan suami TikTokers asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang dikenal sebagai Aya Balqis.

Fakta ini mengejutkan publik lantaran Jule diketahui merupakan teman dekat Aya.

Terlebih, Aya dan Yusman Kusuma alias Yuka baru saja melangsungkan pernikahan pada Juni 2025 lalu.

Rekomendasi Untuk Anda

Kini Aya dan Safrie pun mengaku sudah memiliki bukti-bukti Yuka dan Jule bermain belakang.

Terbaru, artis senior Bunga Zainal akhirnya ikut menyindir sikap Jule yang akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Wanita berusia 38 tahun tersebut meminta Jule untuk berguru dengannya.

"Iya merugikan dirinya sendiri, apalagi kayak modelan Jule ya. Gak ketemu anak, diceraiin suami, terus kariernya ancur," buka Bunga Zainal dalam video yang diunggah di Instagram Story dikutip pada Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Aya Kini Blokir Jule dari Instagram setelah Diduga Selingkuh dengan Yuka: Nyesek Banget

"Kata gue, Jule berguru dulu sama gue. Biar gue ajarin Jule. Kalau lu mau selingkuh jangan ngerugiin semua-semuanya," lanjutnya.

Istri Sukhdev Singh tersebut memberi pesan agar Jule bisa meningkatkan kehidupannya.

Menurut Bunga Zainal, perselingkuhan yang dilakukan Jule hanya menuai kerugian tanpa ada keuntungan.

"Upgrade dikit gitu. Minimal, abis hujan gluduk lu, hidup lu lebih baik. Jangan pula udah selingkuh, hidup lu jadi susah. Jule suruh belajar dulu sama gua," tegas Bunga Zainal.

Pemeran film The Perfect Husband tersebut menerangkan bukan soal perselingkuhan yang akan diajarkan.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kabar artis
Bunga Zainal
Julia Prastini
perselingkuhan
Safrie ramadhan
Na Daehoon
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas