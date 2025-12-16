Bunga Zainal Sentil Jule yang Diduga Selingkuh Lagi: Belajar Dulu Sama Gue, Jangan Downgrade!

Ringkasan Berita: Bunga Zainal ikut sentil selebgram Jule yang diduga kembali selingkuh

Jule kini dikabarkan menjadi orang ketiga rumah tangga sahabatnya asal Malaysia, Aya Balqis

Bunga Zainal menilai perbuatan Jule justru merugikan dirinya

Ia pun meminta Jule untuk belajar dari dirinya

TRIBUNNEWS.COM - Artis senior Bunga Zainal ikut sentil Julia Prastini yang kembali terseret isu perselingkuhan.

Baru redam permasalahan rumah tangga Jule yang harus berakhir karena ada dugaan skandal dirinya dengan petinju Safrie Ramadhan.

Setelah lepas dari Na Daehoon, Jule ternyata kembali terseret menjadi orang ketiga.

Kali ini Jule diduga dekat dengan suami TikTokers asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang dikenal sebagai Aya Balqis.

Fakta ini mengejutkan publik lantaran Jule diketahui merupakan teman dekat Aya.

Terlebih, Aya dan Yusman Kusuma alias Yuka baru saja melangsungkan pernikahan pada Juni 2025 lalu.

Kini Aya dan Safrie pun mengaku sudah memiliki bukti-bukti Yuka dan Jule bermain belakang.

Terbaru, artis senior Bunga Zainal akhirnya ikut menyindir sikap Jule yang akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Wanita berusia 38 tahun tersebut meminta Jule untuk berguru dengannya.

"Iya merugikan dirinya sendiri, apalagi kayak modelan Jule ya. Gak ketemu anak, diceraiin suami, terus kariernya ancur," buka Bunga Zainal dalam video yang diunggah di Instagram Story dikutip pada Selasa (16/12/2025).

"Kata gue, Jule berguru dulu sama gue. Biar gue ajarin Jule. Kalau lu mau selingkuh jangan ngerugiin semua-semuanya," lanjutnya.

Istri Sukhdev Singh tersebut memberi pesan agar Jule bisa meningkatkan kehidupannya.

Menurut Bunga Zainal, perselingkuhan yang dilakukan Jule hanya menuai kerugian tanpa ada keuntungan.

"Upgrade dikit gitu. Minimal, abis hujan gluduk lu, hidup lu lebih baik. Jangan pula udah selingkuh, hidup lu jadi susah. Jule suruh belajar dulu sama gua," tegas Bunga Zainal.

Pemeran film The Perfect Husband tersebut menerangkan bukan soal perselingkuhan yang akan diajarkan.