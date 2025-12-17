Isu Davina Karamoy Main Padel dan Gym di Kemenpora Jadi Sorotan, Dito Ariotedjo Angkat Bicara

Ringkasan Berita: Isu dugaan perselingkuhan dengan Davina Karamoy ramai di media sosial.

Aktivitas padel dan gym di Kemenpora jadi perbincangan.

Dito Ariotedjo beri klarifikasi singkat di Instagram.

TRIBUNNEWS.COM - Nama aktris Davina Karamoy mendadak menjadi sorotan publik setelah terseret dalam isu dugaan perselingkuhan yang mengaitkannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Isu ini mencuat secara tiba-tiba dan langsung memantik rasa penasaran warganet.

Gosip tersebut pertama kali ramai diperbincangkan di platform X.

Sejumlah unggahan warganet menyoroti kedekatan Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo, bahkan disertai potongan video yang kemudian beredar luas dan viral di media sosial.

Tak hanya soal kedekatan, sebagian netizen juga menyinggung aktivitas Davina yang disebut-sebut kerap bermain padel dan gym di kawasan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Klaim tersebut turut memperkeruh suasana, seolah menjadi “bukti tambahan” atas rumor yang beredar, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Rekomendasi Untuk Anda

Isu ini semakin memanas setelah muncul kabar yang menyebut istri Dito Ariotedjo, Niena Kirana Riskyana, diduga telah mengajukan gugatan cerai.

Namun hingga kini, kebenaran kabar tersebut belum dapat dipastikan.

Meski demikian, dampak dari rumor yang beredar sudah lebih dulu terasa, khususnya di media sosial milik Dito Ariotedjo.

Akun Instagram @ditoariotedjo mendadak dibanjiri beragam komentar warganet.

Tak sedikit yang menyenggol nama Davina Karamoy, bahkan ada pula yang melontarkan komentar bernada sindiran terkait aktivitas bermain padel hingga gym di Kemenpora.

Baca juga: Dito Ariotedjo Bantah Davina Karamoy Jadi Pemicu Perceraian, Ungkap Perkenalannya dengan sang Artis

Salah satu komentar warganet berbunyi, “Pak saya bisa ngegym di Kemenpora gak? wkwk.”

Alih-alih tak digubris, komentar tersebut justru dibalas langsung oleh Dito Ariotedjo.

Enggan asumsi publik simpang siur, pemilik nama lengkap Ario Bimo Nandito Ariotedjo ini menegaskan bahwa fasilitas gym di Kemenpora dapat diakses oleh masyarakat umum sejak 2023.

“Bisa mas, itu terbuka untuk umum sejak 2023," jawab Dito, dikutip Tribunnews, Rabu (17/12/2025).

Dito Ariotedjo Bantah Davina Karamoy Jadi Pemicu Perceraian