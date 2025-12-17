Pihak Erika Carlina Sambut Baik Permintaan Maaf DJ Panda, Singgung Perdamaian hingga Cabut Laporan

Ringkasan Berita: DJ Panda minta maaf dan ingin damai dengan mantan kekasihnya, Erika Carlina.

Pihak Erika Carlina menyambut baik permintaan maaf DJ Panda.

Erika Carlina diwakili kuasa hukumnya,mengungkap kemungkinan mencabut laporan terhadap DJ Panda.

TRIBUNNEWS.COM - Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda akhirnya menggelar konferensi pers terkait laporan yang dilayangkan oleh artis Erika Carlina.

Erika Carlina melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman setelah hubungan asmara keduanya yang menghasilkan seorang anak di luar pernikahan.

Laporan tersebut terdaftar pada 19 Juli 2025 dan kini telah naik ke tahap penyidikan.

Dalam konferensi pers tersebut, DJ Panda mengucapkan permintaan maaf karena telah menyebarkan data pribadi milik Erika dalam sebuah grup WhatsApp yang disinyalir berisi 500 orang.

Erika diwakili kuasa hukumnya, Mohammad Faisal, menyambut baik permintaan maaf DJ kelahiran Surabaya, 6 Mei 1998 itu.

Faisal menekankan bahwa DJ Panda mengakui kekhilafannya telah membagikan informasi sensitif milik Erika ke dalam grup percakapan penggemar.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikad baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini," kata Faisal, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

"Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya satu terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda."

"Dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kekhilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi."

"Kami selaku kuasa hukum menilainya dalam hal ini DJP telah mengakui adanya bentuk kekhilafan atas perbuatannya melakukan sebuah penguploadan terkait data pribadi milik klien kami," paparnya.

Baca juga: Berharap Damai, DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan: Saya Akan Berubah

Mendengar permintaan maaf DJ Panda, pihak wanita bernama asli Erika Carlina Batlawa Soekri ini pun mengungkap kemungkinan adanya perdamaian hingga mencabut laporan.

"Di sini kami menilainya adanya permintaan maaf tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor," ujar Faisal

"Dan juga mencabut laporannya," sambungnya.

DJ Panda Minta Erika Carlina Cabut Laporan

DJ Panda menyesali perbuatannya yang telah menyebarkan data pribadi Erika Carlina hingga rahasia kehamilannya di grup WhatsApp yang berisikan fans.

Ia menyadari adanya dampak teror yang diterima Erika Carlina selama hamil.