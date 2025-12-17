Resmi Bercerai dari Raisa, Hamish Daud Wajib Nafkahi Anak hingga Dewasa

Ringkasan Berita: Penyanyi Raisa resmi bercerai dari aktor Hamish Daud setelah delapan tahun menikah.

Hak asuh anak jatuh ke tangan Raisa, karena anak masih di bawah umur.

Hamish Daud wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Raisa Andriana dan aktor Hamish Daud resmi bercerai.

Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Raisa, dengan putusan verstek setelah Hamish beberapa kali tidak hadir dalam persidangan.

Keduanya resmi bercerai setelah delapan tahun menikah.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis membenarkan kabar tersebut.

Putra menyampaikan bahwa majelis hakim telah memutuskan perceraian Raisa dan Hamish pada Senin (15/12/2025).

"Jadi pada tanggal 15 Desember kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh klien kami Raisa Andriana denganputusan mengabulkan gugatan secara verstek," terang Putra, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu (17/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

"Dengan dikabulkannya gugatan tersebut berarti perceraiannya itu dikabulkan dan saat ini statusnya antara Raisa dan Hamish telah bercerai dengan segala akibat hukumnya," sambungnya.

Dalam perceraian tersebut, keduanya tak memperebutkan hak asuh anak.

Namun, status hak asuh jatuh ke tangan pelantun lagu Kali Kedua tersebut.

"Kalau hak asuh itu secara hadanahnya memang kan karena di bawah umur ya ke ibunya."

"Tapi itu dikesampingkan karena kenapa? Dari awal sudah disepakati adanya co-parenting," jelasnya.

Baca juga: Respons Raisa setelah Resmi Bercerai dari Hamish Daud secara Verstek

Sementara disinggung mengenai nafkah anak, aktor bernama lengkap Hamish Daud Wyllie itu wajib menafkahi anak hingga dewasa.

Soal nominal nafkah, pihak Raisa pun memilih merahasiakannya.

"Kalau soal kewajiban bagaimana menafkahi anak memang itu sudah kewajiban dari bapaknya ya dan itu memang sampai anaknya dewasa dan atau mandiri," ujar Putra.

Respons Raisa setelah Resmi Bercerai dari Hamish Daud

Kepastian mengenai status hubungan keduanya dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Raisa, Putra Lubis.