Kasus Erika Carlina Vs DJ Panda

Tangan DJ Panda Basah, Bibirnya Bergetar Ucap Maaf Pada Erika Carlina, Mengaku Menyesal

Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya.

Editor: Anita K Wardhani
Tangan DJ Panda Basah, Bibirnya Bergetar Ucap Maaf Pada Erika Carlina, Mengaku Menyesal
wartakota
Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya. 

Ringkasan Berita:
  • DJ Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina.
  • Saat ucap maaf ia berharap mantan kekasihnya mau berdamai.
  • DJ Panda disebut tulus ucap maaf, dibuktikan tangannya sampai basah karena gugup.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disc Jockey (DJ) Panda muncul ke publik untuk meminta maaf secara terbuka kepada Erika Carlina, mantan kekasihnya.

Penyesalan terucap dan DJ Panda mengakui perbuatannya mengancam Erika Carlina melalui grup whatsapp adalah hal yang salah.

Baca juga: Pihak Erika Carlina Sambut Baik Permintaan Maaf DJ Panda, Singgung Perdamaian hingga Cabut Laporan

"Saya atas nama Giovani Surya Saputra, memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina," ujar DJ Panda ketika ditemui di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Tak sendiri, DJ Panda didampingi Kuasa Hukumnya Michael Sugijanto saat meminta maaf ini. 

Bibirnya terlihat perlahan membaca catatan di tangannya mengungkap pengakuan 'dosa'. 

"Karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp (berisi fansnya)," sambungnya.

DJ Panda mengakui aksinya menyebar data pribadi Erika, berdampak fatal, sehingga informasi kehamilannya pun akhirnya bocor ke publik.

Hal ini berujung pada teror yang dialami Erika melalui pesan di Direct Message (DM), diduga dari penggemar DJ Panda.

"Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika," jelasnya. 

Panda menegaskan sangat menyesal telah menyebarluaskan data pribadi Erika. Ia pun menerima dengan lapang dada kalau dirinya dilaporkan ke polisi oleh mantan kekasih. 

"Ya laporan yang ditujukan kepada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang Ibu pada anaknya," ucapnya.


Berharap Erika Carlina Memaafkan

ANCAMAN ERIKA CARLINA - DJ Panda ungkap kisah di balik pengakuan Erika Carlina diancam di podcast bersama Deddy Corbuzier. 
ANCAMAN ERIKA CARLINA - DJ Panda ungkap kisah di balik pengakuan Erika Carlina diancam di podcast bersama Deddy Corbuzier.

Kini, DJ Panda berharap dibukakan pintu damai oleh Erika Carlina. Ia berjanji akan memperbaiki diri jika Erika bersedia mencabut laporannya di kepolisian.

"Saya berjanji, bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya," ujar DJ Panda.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
12
Tags:
DJ Panda
Erika Carlina
Kasus Erika Carlina Vs DJ Panda
Tribunnews
Berita Terkini
