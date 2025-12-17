Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Sahabat Kaget saat Tahu Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya: Harusnya Bisa Lewati Badai

Sahabat kaget saat mengetahui Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya, berharap keduanya bisa melawati badai kehidupan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Salma Fenty
zoom-in Sahabat Kaget saat Tahu Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya: Harusnya Bisa Lewati Badai
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
RIDWAN KAMIL DIGUGAT CERAI - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Sahabat kaget mendengar Ridwan Kamil digugat cerai Atalia Praratya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI, Atalia Praratya resmi menggugat cerai suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, setelah 29 tahun menikah.

Gugatan cerai ini telah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Berdasarkan informasi, Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara gugatan cerai pada 10 Desember 2025 lalu.

Langkah Atalia menggugat cerai pria yang akrab disapa Kang Emil itu memancing reaksi bukan hanya dari kalangan publik, tetapi juga orang-orang terdekat.

Sahabat Ridwan Kamil, Ustaz Reza mengaku kaget saat tahu Ibu Cinta sapaan Atalia mengajukan gugatan cerai terhadap Kang Emil.

Menurut Ustaz Reza, Ridwan Kamil sudah bisa melewati ujian hidup yang berat, termasuk dugaan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami pun yang pernah berjuang sama-sama ketika Pilkada di Jakarta ya cukup tersentak dan cukup kaget juga," kata Ustaz Reza, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

"Di satu sisi melihat perkembangan kasus beliau itu, beliau sudah bisa melewati badai besar dengan adem ayem gitu.

"Kami pun yakin badai cepat berlalu ya," sambungnya.

Ustaz Reza juga menyayangkan aksi Atalia Praratya yang memilih bercerai dari pria yang telah memberinya dua orang anak itu.

Ia berharapnya Atalia dan Ridwan Kamil bisa melewati badai kehidupan dengan baik.

Baca juga: Agenda Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil: Terbuka Mediasi

"Tapi ini kan lagi-lagi ini ranah pribadi. Kita cuman bisa menyayangkan mudah-mudahan juga berita ini tidak benar."

"Tapi realitanya juga gugatan ini udah naik gitu dan sudah berkembang."

"Kita kehabisan kata-kata sangat disayangkan apalagi sudah bukan cuma setahun, dua tahun ya udah puluhan tahun gitu harusnya bisa melewati badai ini dengan baik," paparnya.

PA Bandung Benarkan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil

Informasi soal gugatan cerai Atalia dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Halaman 1/3
123
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
cerai
Meaningful
Lisa Mariana
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas