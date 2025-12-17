Sahabat Kaget saat Tahu Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya: Harusnya Bisa Lewati Badai

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI, Atalia Praratya resmi menggugat cerai suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, setelah 29 tahun menikah.

Gugatan cerai ini telah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Berdasarkan informasi, Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara gugatan cerai pada 10 Desember 2025 lalu.

Langkah Atalia menggugat cerai pria yang akrab disapa Kang Emil itu memancing reaksi bukan hanya dari kalangan publik, tetapi juga orang-orang terdekat.

Sahabat Ridwan Kamil, Ustaz Reza mengaku kaget saat tahu Ibu Cinta sapaan Atalia mengajukan gugatan cerai terhadap Kang Emil.

Menurut Ustaz Reza, Ridwan Kamil sudah bisa melewati ujian hidup yang berat, termasuk dugaan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami pun yang pernah berjuang sama-sama ketika Pilkada di Jakarta ya cukup tersentak dan cukup kaget juga," kata Ustaz Reza, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

"Di satu sisi melihat perkembangan kasus beliau itu, beliau sudah bisa melewati badai besar dengan adem ayem gitu.

"Kami pun yakin badai cepat berlalu ya," sambungnya.

Ustaz Reza juga menyayangkan aksi Atalia Praratya yang memilih bercerai dari pria yang telah memberinya dua orang anak itu.

Ia berharapnya Atalia dan Ridwan Kamil bisa melewati badai kehidupan dengan baik.

Baca juga: Agenda Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil: Terbuka Mediasi

"Tapi ini kan lagi-lagi ini ranah pribadi. Kita cuman bisa menyayangkan mudah-mudahan juga berita ini tidak benar."

"Tapi realitanya juga gugatan ini udah naik gitu dan sudah berkembang."

"Kita kehabisan kata-kata sangat disayangkan apalagi sudah bukan cuma setahun, dua tahun ya udah puluhan tahun gitu harusnya bisa melewati badai ini dengan baik," paparnya.

PA Bandung Benarkan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil

Informasi soal gugatan cerai Atalia dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.