Ngaku Tertipu, Kini Beredar Foto Mesra Inara Rusli dan Insan, Marissya Icha Sindir Sikap eks Virgoun

Ringkasan Berita: Beredar foto mesra Inara Rusli dan Insanul Fahmi di tengah laporan penipuan.

Marissya Icha diduga sindir sikap Inara Rusli terhadap Insan.

Inara sebelumnya merasa ditipu hingga melaporkan Insan ke polisi.

TRIBUNNEWS.COM - Padahal mengaku tertipu hingga membuat laporan polisi, kini malah beredar foto mesra Inara Rusli dengan Insanul Fahmi.

Di tengah keterlibatan Inara Rusli sebagai orang ketiga di rumah tangga pengusaha asal Medan Insanul Fahmi dengan konten kreator Wardatina Mawa, foto-foto mesra mereka kini kembali beredar.

Potret tersebut menunjukkan mantan istri Virgoun itu memakai masker sembari mengaitkan tangannya di lengan Insan.

Insan terlihat semringah digandeng istri sirinya itu.

Inara dan Insan kompak tampil mengenakan gamis berwarna krem senada.

Padahal dalam pengakuan sebelumnya, Inara mengaku dijebak oleh Insan dengan dalih telah menalak istri sahnya, Mawa.

Atas hal itu, Inara juga telah mempolisikan Insan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan.

Namun, tak sejalan dengan aksinya, Inara malah kembali kedapatan mesra dengan Insan.

Aksinya itu memantik sindiran dari Marissya Icha, pemilik firma hukum yang kini menaungi kasus Inara dan Insan.

Pemilik kantor hukum Persia & Co Law & Firm itu, tampak membagikan Instagram Story dengan memutar sebuah lagu.

Diduga lagu itu digunakan Icha untuk menyindir Inara.

Baca juga: Dukung Virgoun Ambil Hak Asuh Anak dari Inara Rusli, Eva Manurung: Udah Kasih Contoh Nggak Baik

Dia terlihat memutar lagu Mati-matian yang dipopulerkan Mahalini.

"Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisanku dibohongi sayang ini tetap sama," ucap Icha menyanyikan penggalan lirik lagu itu dengan gestur mengejek dan heran.

Terkait beredarnya foto tersebut, Inara dan Insan belum memberikan statement apa pun.

Inara Laporkan Penipuan Insan hingga Pembelaan Marissya Icha