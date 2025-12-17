Daftar 3 Drama Korea Teratas di Netflix Indonesia, ada Dynamite Kiss hingga Pro Bono

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah drama Korea sukses mencuri perhatian penonton Tanah Air dan mendominasi daftar 10 serial TV paling populer di Netflix Indonesia.

Per Senin (15/12), tercatat ada tiga judul drakor yang berhasil menembus jajaran Top 10 Serial TV Teratas di Indonesia, yakni The Price of Confession, Dynamite Kiss, dan Pro Bono.

Ketiga drama tersebut menghadirkan cerita yang kuat dengan konflik yang intens, membuat setiap episode terbarunya selalu dinantikan pemirsa.

Tak hanya ramai dibicarakan, deretan drakor ini juga mencatatkan capaian rating tinggi dari berbagai platform ulasan seperti IMDb dan Rotten Tomatoes, serta lembaga riset pemirsa Nielsen Korea.

Berikut Tribunnews rangkumkan tiga drama Korea yang tengah populer di Netflix dan berhasil meraih rating tinggi:

1. The Price of Confession

Drama The Price of Confession dibintangi Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, dan Park Hae Soo.

Ceritanya berfokus pada Ahn Yun Su (Jeon Do Yeon), seorang guru seni yang mendadak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya.

Demi membersihkan namanya, ia pun melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Di tengah keputusasaan, Ahn Yun Su bertemu Mo Eum (Kim Go Eun), seorang psikopat misterius yang mengajaknya membuat kesepakatan gelap.

Mo Eum bersedia mengaku sebagai pelaku pembunuhan dengan syarat yang tak terduga, membuka konflik psikologis yang menegangkan.

Drama ini meraih rating 7,6/10 di IMDb, skor 80 persen di Rotten Tomatoes, serta disukai oleh 80 persen pengguna Google.

2. Dynamite Kiss

Dynamite Kiss merupakan drama romantis yang mengangkat kisah Ko Da Rim (Ahn Eun Jin), seorang wanita lajang yang terpaksa memalsukan statusnya sebagai ibu menikah demi mendapatkan pekerjaan di perusahaan perlengkapan bayi.

Di tempat kerjanya, ia bertemu dengan Kong Ji Hyeok (Jang Ki Young), pemimpin tim yang cerdas namun skeptis terhadap cinta.

Hubungan keduanya berkembang dari kebohongan, kesalahpahaman, hingga benih cinta yang tumbuh melalui berbagai momen tak terduga.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode ke-10 Dynamite Kiss mencatat rating nasional rata-rata 6,6 persen. Drama ini juga mengantongi rating 8,1/10 di IMDb dan disukai oleh 84 persen pengguna Google.

3. Pro Bono