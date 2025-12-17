Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Ridwan Kamil

Ringkasan Berita: Sidang cerai perdana Atalia Praratya dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2025).

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa mengungkap pesan kliennya jelang sidang cerai.

Atalia Praratya disebut hanya ingin bercerai dari Ridwan Kamil.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap suaminya, Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung pada Rabu (17/12/2025).

Agenda awal persidangan akan diawali dengan proses mediasi.

Atalia Praratya tak terlihat hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Debi Agusfriansa.

Sebagai kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa pun menyampaikan pesan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu jelang sidang cerai.

Debi mengatakan bahwa Atalia Praratya berpesan agar saling mendoakan.

"Kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja ya," tutur Debi, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, Debi menuturkan, perceraian ini merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak.

"Tentunya pasti sudah dibicarakan dengan pihak keluarga," terangnya.

Disinggung mengenai harta gana-gini, Debi enggan berkomentar lebih jauh.

Debi menyebut, Atalia kini hanya ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan politikus berusia 54 tahun itu.

"Kalau harta gana-gini itu kayaknya lebih jauh lagi ya," jelas Debi.

"Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai nanti kita pikirkan lebih dalam," sambungnya.

Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil setelah 29 tahun menikah.

Gugatan cerai ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Bandung pada 10 Desember 2025, lalu.

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.