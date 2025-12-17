Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Ridwan Kamil

Pesan Atalia Praratya jelang sidang cerai perdana dengan Ridwan Kamil yang digelar di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Ridwan Kamil
KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH
RIDWAN KAMIL ATALIA - Atalia Praratya, bersama suami, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil foto bersama usai Sidang Doktor di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (10/10/2022). Atalia Praratya beri pesan jelang sidang cerai perdana dengan Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:
  • Sidang cerai perdana Atalia Praratya dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2025).
  • Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa mengungkap pesan kliennya jelang sidang cerai.
  • Atalia Praratya disebut hanya ingin bercerai dari Ridwan Kamil.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap suaminya, Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung pada Rabu (17/12/2025).

Agenda awal persidangan akan diawali dengan proses mediasi.

Atalia Praratya tak terlihat hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Debi Agusfriansa.

Sebagai kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa pun menyampaikan pesan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu jelang sidang cerai.

Debi mengatakan bahwa Atalia Praratya berpesan agar saling mendoakan.

"Kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja ya," tutur Debi, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Lebih lanjut, Debi menuturkan, perceraian ini merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak.

"Tentunya pasti sudah dibicarakan dengan pihak keluarga," terangnya.

Disinggung mengenai harta gana-gini, Debi enggan berkomentar lebih jauh.

Debi menyebut, Atalia kini hanya ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan politikus berusia 54 tahun itu.

Baca juga: Psikolog Sebut Atalia Praratya Sudah Lalui Banyak Pertimbangan sebelum Gugat Cerai Ridwan Kamil

"Kalau harta gana-gini itu kayaknya lebih jauh lagi ya," jelas Debi.

"Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai nanti kita pikirkan lebih dalam," sambungnya.

Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil setelah 29 tahun menikah.

Gugatan cerai ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Bandung pada 10 Desember 2025, lalu.

Kuasa Hukum Buka Suara usai Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas