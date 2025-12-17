Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Spoiler One Piece 1169: Pengakuan Shanks, Amarah Harald, dan Takdir Loki di Elbaph

Bocoran One Piece 1169 mengungkap masa lalu Shanks, kegilaan Harald, dan pilihan fatal Loki di Elbaph.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Spoiler One Piece 1169: Pengakuan Shanks, Amarah Harald, dan Takdir Loki di Elbaph
Istimewa Netflix
SPOILER ONE PIECE - Netflix Memproduksi Serial Anime THE ONE PIECE, Selasa (19/12/2023). Bocoran One Piece 1169 mengungkap masa lalu Shanks, kegilaan Harald, dan pilihan fatal Loki di Elbaph. 

TRIBUNNEWS.COM - Spoiler One Piece chapter 1169 mulai beredar dan memicu diskusi hangat di kalangan penggemar. 

Informasi awal ini berasal dari unggahan komunitas penggemar di Reddit, yang membagikan ringkasan singkat jalan cerita dengan judul bab “I Must Die”.

Chapter dibuka dengan cover spread yang menampilkan Rocks Pirates mengenakan setelan hitam, memberi nuansa serius pada kisah yang akan terungkap. 

Dalam alur utama, Gaban mengungkap bahwa Garp pernah memberitahunya soal Roger yang memiliki seorang anak. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Shanks, yang menyebut anak tersebut seperti adik kandungnya sendiri.

Cerita kemudian berfokus pada konflik di Elbaph. 

Harald memerintahkan para prajurit raksasa untuk membunuhnya, sebuah adegan yang berkaitan dengan kilas balik pada chapter 1152 saat Loki dan Jarul tiba di kastil. 

Shanks menjelaskan kedatangannya ke Elbaph bertujuan memperingatkan Harald agar tidak menerima posisi “Knight of God”.

Dalam pengakuannya, Harald menyebut dirinya pernah bekerja sama dengan Pemerintah Dunia, namun kemudian dikhianati. 

Ia meminta Loki membunuhnya dan menceritakan kebenaran itu kepada Elbaph. 

Harald bahkan memerintahkan Loki memakan buah iblis legendaris, dengan alasan hanya cara itu yang memungkinkan Loki mengalahkannya.

Baca juga: Spoiler One Piece 1168: Terungkapnya Rahasia Imu dan Tragedi di Elbaph

Situasi memburuk ketika Harald kehilangan akal sehat dan berubah menjadi sosok monster kejam, menyerang siapa pun di sekitarnya. 

Jarul menjadi korban setelah tertusuk di bagian kepala. Shanks dan Gaban berusaha menghentikan Harald, namun upaya tersebut sia-sia.

Di bagian akhir spoiler, Loki menuju ruang harta untuk memakan buah iblis legendaris. 

Namun saat memasuki ruangan, ia diserang oleh palu Ragnir, menutup chapter dengan ketegangan tinggi. 

Disebutkan pula bahwa majalah akan libur minggu depan, dan jeda ini bukan berasal langsung dari Eiichiro Oda.

Sumber informasi: rangkuman spoiler komunitas penggemar di Reddit.

Artikel ini memuat spoiler One Piece chapter 1169 berdasarkan bocoran tidak resmi dari Reddit. Detail cerita dapat berubah pada rilis resmi manga.

(Tribunnews.com/Widya)

Tags:
Spoiler One Piece
One Piece
One Piece 1169
