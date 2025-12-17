Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Ridwan Kamil Ingin Pertahankan Rumah Tangga, Terungkap Kondisinya usai Digugat Cerai Atalia

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Atalia Praratya, terungkap kondisinya setelah digugat cerai.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
RIDWAN KAMIL DIGUGAT CERAI - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pernyataan usai diperiksa penyidik terkait laporan dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana, di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Ridwan Kamil ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Atalia Praratya. 

Ringkasan Berita:
  • Sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2025).
  • Ridwan Kamil masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Atalia.
  • Kondisi Ridwan Kamil pasca digugat cerai Atalia Praratya diungkap sang kuasa hukum.
  • Komunikasi antara Ridwan Kamil dan Atalia masih terjalin baik di tengah proses cerai.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perdana gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama (PA) Bandung, Rabu (17/12/2025).

Dalam sidang beragendakan mediasi, Atalia Praratya absen karena memiliki agenda kedinasan sebagai anggota DPR RI.

Sementara Ridwan Kamil juga tidak hadir karena berada di luar kota.

Di tengah proses perceraian yang bergulir, Ridwan Kamil ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu.

Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi.

"Tentunya lah para pihak ingin yang terbaik kalau masih ingin mempertahankan ya," ungkap Wenda, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

Wenda lantas mengungkap kondisi Ridwan Kamil pasca digugat cerai Atalia.

Menurutnya, politikus kelahiran Bandung, 4 Oktober 1971 itu dalam keadaan yang tenang.

"Saya ketemu beliau dua  hari yang lalu ya jadi sudah dalam kondisi yang sangat tenang dan baik," terang Wenda.

"Kalau Pak RK bilang ini ada gugatan tolong, ya sebagaimana layaknya penasihat hukum lah kita sampaikan hukum acaranya."

Baca juga: Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Ridwan Kamil

"Pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa," bebernya.

Meski dalam proses perceraian, namun komunikasi antara Ridwan Kamil dan Atalia masih terjalin baik.

"Masih baik-baik saja," ujar Wenda Aluwi.

Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana

Sementara itu, kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa menyampaikan pesan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu jelang sidang cerai.

Debi mengatakan bahwa Atalia Praratya berpesan agar saling mendoakan.

Tags:
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Ridwan Kamil
Meaningful
Atalia
Atalia Praratya
Tribunnews
