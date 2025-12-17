Masih Jalin Hubungan Baik, Ridwan Kamil Berharap Atalia Praratya Cabut Gugatan Cerai

Ringkasan Berita: Ridwan Kamil masih berhubungan baik dengan Atalia Praratya, di tengah proses cerai

Sidang cerai perdana Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah digelar pada Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama Bandung.

Besar harapan Ridwan Kamil, pihak Atalia bersedia mencabut gugatan cerai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi menyatakan hubungan antara kliennya dengan Atalia Praratya masih terjalin baik di tengah proses cerai.

Anggota DPR RI komisi VIII dari fraksi Golkar ini, diketahui telah menggugat cerai Ridwan Kamil atau RK ke Pengadilan Agama (PA) Bandung pada 10 Desember 2025 dengan nomor perkara 6572/Pdt.G/2025/PA.Bdg.

Sidang perdana perceraian pasangan yang sudah 29 tahun bersama ini, baru selesai digelar pada Rabu (17/12/2025), hari ini.

Namun untuk agenda sidang mediasi antara Ibu Cinta, sapaan akrab Atalia dengan Ridwan Kamil masih ditunda sampai 21 Januari 2026.

Lantaran kedua pihak kompak tidak hadir saat sidang perdana Rabu siang ini.

Meski sidang perceraian terus berjalan, hubungan Atalia dan Ridwan Kamil disebut terus terjalin baik.

"Ah, masih baik-baik saja," jelas Wenda Aluwi, kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Pihak Ridwan Kamil juga masih mengharapkan Atalia bisa mencabut gugatan cerai.

"Mudah-mudahan ya (cabut gugatan), itu tanyanya ke Ibu Atalia, kan tidak bisa dari Pak RK," jelasnya lagi.

Dijelaskan Wenda Aluwi, perceraian merupakan masalah keluarga sehingga perkara bisa diberhentikan kapan saja setelah pihak penggugat mencabut gugatan dari pengadilan.

Sebelumnya, Atalia sempat menyampaikan pesan menjelang sidang cerai perdana digelar.

Pesan itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Debi Agusfriansa yang terlihat hadir di PA Bandung.

Debi mengatakan Atalia Praratya berpesan agar saling mendoakan selama proses perceraian berjalan.

"Kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja ya," tutur Debi, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).