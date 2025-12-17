Jadwal Acara TV Kamis, 18 Desember 2025: Jejak Si Gundul TRANS 7 dan Cipung Abubu Mentari TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (18/12/2025).

Sederet program dari yang syarat informasi hingga hiburan siap menemani Anda sepanjang hari.

TRANS 7 bakal ada Jejak Si Gundul, menampilkan kisah-kisah petualangan penuh dengan berbagai sisi kearifan lokal bersama Si Gundul, tayang pada pukul 15.15-16.15 WIB.

Kemudian, di TV One tayang Apa Kabar Indonesia Pagi, menyuguhkan beragam berita dan laporan seputar perkembangan berbagai peristiwa terkini dari Indonesia dan mancanegara pada pukul 06.30-08.30 WIB.

Pada sore hari hadir acara Berita Utama Kriminal, menyajikan berbagai kasus kriminal.

Selanjutnya, dalam channel Mentari TV ada Cipung Abubu yang tayang pada pukul 17.30-18.00 WIB.

Serial animasi populer dari RANS Entertainment yang menampilkan petualangan seru Cipung (Rayyanza Malik Ahmad) sebagai bayi ajaib.

RTV menayangkan Boboiboy Galaxy, film animasi mengisahkan petualangan seru sekelompok teman yang bertugas melindungi galaksi, tayang pada pukul 09.30-10.30.

Berikut jadwal acara TV Kamis, 18 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

TRANS 7