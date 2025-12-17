Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana berkirim pesan sekaligus meminta maaf kepada Ibu Cinta.

Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
LISA MARIANA - Lisa Mariana dan Ridwan Kamil tampak mengenakan warna pakaian senada saat menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Lisa Mariana kirim pesan untuk Atalia Praratya di tengah proses cerai Ridwan Kamil berlangsung. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Lisa Mariana menuliskan pesan khusus untuk Atalia Praratya, istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pesan itu dikirimkan Lisa Mariana lewat direct message (DM) Instagram pribadinya, @lisamarianaa, Rabu (17/12/2025).

Dalam tangkapan layar yang dibagikan, Lisa mengirim pesan langsung kepada akun Instagram @ataliapr, akun pribadi Ibu Cinta, julukan Atalia.

Secara terang-terangan, mantan model majalah dewasa yang sempat mengaku punya hubungan terlarang tahun 2021 dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak itu, meminta agar pesan itu segera dibalas oleh Atalia.

"Dear ibu @ataliapr, semoga ibu berkenan membalas DM Lisa. Peluk jauh dari Lisa ya bu," pinta Lisa.

Lewat pesan yang dikirimkannya, Lisa nampak ingin memberi dukungan kepada Ibu Cinta.

Hal ini terkait gugatan cerai yang baru saja dilayangkan oleh Atalia terhadap sang suami, Ridwan Kamil.

Atalia sudah bertekad menyudahi rumah tangganya dengan Ridwan Kamil yang telah dibina selama 29 tahun itu.

Gugatan cerainya telah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Bandung pada 10 Desember 2025 dengan nomor perkara 6572/Pdt.G/2025/PA.Bdg.

Untuk itu, Lisa sekaligus meminta maaf pernah membongkar dugaan hubungan spesial dengan Ridwan Kamil.

Lisa menyadari pengakuan tersebut pasti sangat menyakiti hati anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu.

"Ibu semoga sehat selalu ya ibu, peluk jauh dari Lisa.."

"Ibu Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya, jika pernah melukai hati ibu," tulis Lisa.

Di akhir, model 25 tahun ini, tak lupa berdoa untuk kebahagiaan hidup Atalia setelah resmi menggugat RK, julukan Ridwan Kamil.

Tags:
Ridwan Kamil
perceraian
Lisa Mariana
Atalia Praratya
