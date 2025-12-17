Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hubungan Ari Lasso dan Dearly Joshua Kembali Kandas, Tegaskan Bukan karena Ade Tya

Ari Lasso dan Dearly Joshua putus. Ini merupakan kedua kalinya mereka mengakhiri hubungan setelah sempat rujuk.

Editor: Willem Jonata
Ringkasan Berita:
  • Hubungan Ari Lasso dan Dearly Joshua kembali putus
  • Padahal kemarin dalam postingannya, Ari masih menyebut Dearly sebagai kekasihnya
  • Memang sebelumnya mereka terlibat pertengkaran. Namun, Ari berhasil meluluhkan Dearly hingga mereka rujuk

 

TRIBUNNEWS.COM - Perjalanan cinta Ari Lasso dan Dearly Joshua sudah berakhir. Mereka bukan lagi sepasang kekasih.

Hubungan mereka kandas bukan karena perseteruan hadirnya sosok Ade Tya, yang belakangan ini jadi sorotan di media sosial.

"Katanya beredar sudah putus ya, atau lagi off, biasa itu. Kan ada yang klaim kalau Mas Ari dan Mbak Dearly putus karena AT (Ade Tya). Saya tegaskan bukan karena itu," kata Hendarsam Marantoko, kuasa hukum Ari Lasso, di kantornya, kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Hendarsam menyebut hubungan Ari Lasso dan Dearly berakhir karena ada masalah di antara mereka. Tidak ada hubungannya dengan siapapun, termasuk Ade Tya.

"Ini masalah mereka sendiri, bukan karena AT," tegasnya.

Baca juga: Upaya Romantis Ari Lasso Luluhkan Hati Dearly Joshua, Mereka Balikan

Hendarsam tak menjelaskan masalah yang dihadapi Ari dan Dearly hingga mereka mengakhiri hubungan.

"Cuma ke depan kalau akan nyambung lagi atau tidak, kami tidak tahu," tambahnya.

Kabar ini mengejutkan publik, mengingat dua hari lalu mereka kembali mesra. Ari Lasso mengirim bunga dan apel untuk Dearly. 

Momen tersebut menandakan mereka balikan. Bahkan Ari Lasso dalam unggahannya kemarin, masih menyebut Dearly sebagai kekasihnya.

Namun, kini situasinya berbeda. Ari Lasso menegaskan hubungannya dengan Dearly sudah berakhir.

Duduk perkara versi Ari Lasso berkait Dearly dan Tya

Postingan Ade Tya menyita perhatian publik. Ia mengaku mendapat ancaman dari Dearly Djoshua saat tengah berbalas pesan dengan Ari Lasso.

Kala itu Dearly dan Ari Lasso masih berstatus kekasih.

Pesan Dearly dinilai Ade sebagai ancaman, hingga menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum.

Ari Lasso sendiri sebelumnya sudah buka suara mengenai permasalahan ini dan telah menunjuk Hendarsam Marantoko sebagai kuasa hukumnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ari Lasso
Dearly Joshua
Hendarsam Marantoko
