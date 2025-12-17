Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Dito Ariotedjo membantah isu perselingkuhan dirinya dengan artis Davina Karamoy. Kini Dito digugat sang istri kedua kalinya di PA Jaksel

Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy
Tribunnews/Abdul Majid
DITO DIGUGAT CERAI - Menpora Dito Ariotedjo saat diwawancarai usai menghadiri HUT ke-77 IPSI di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta, Sabtu (31/5/2025). Dito Ariotedjo membantah isu perselingkuhan dirinya dengan artis Davina Karamoy. Kini Dito digugat sang istri kedua kalinya di PA Jaksel 

Ringkasan Berita:
  • Mantan Menpora Dito Ariotedjo membantah isu perselingkuhan dengan Davina Karamoy
  • Setelah bantahan itu, Dito digugat cerai oleh sang istri, Niena Kirana Riskyana
  • PA Jaksel mengungkap gugatan cerai ini merupakan gugatan kedua yang dilayangkan Niena

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, sempat membantah isu perselingkuhan dirinya dengan artis Davina Karamoy.

Gosipnya, perselingkuhan tersebut bahkan disebut menjadi keretakan rumah tangga Dito dan sang istri, Niena Kirana Riskyana Fuad.

Dalam klarifikasinya, Dito mengaku sudah dalam proses cerai sejak 12 Juni 2025.

Sidang perdana perceraian digelar pada 9 Juli 2025 dan berkenalan dengan Davina Karamoy di akhir Juli.

Ia pun mengaku sudah berpisah dengan Niena sejak 31 Mei 2025.

Namun, setelah pengakuan tersebut, kini pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan menguak fakta lain.

Humas PA Jaksel, Dede Rika Nurhasanah, menyebut ada nama Niena yang kembali mengajukan gugat cerai pada Dito Ariotedjo pada 11 Desember 2025 lalu.

"NKR penggugat, tergugatnya ABN. Betulkah itu yang dicari? Kalau yang itu, ada daftar tanggal 11 Desember. Nanti sidang pertamanya hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025," ungkap Dede Rika, dikutip dari YouTube Cumicumi pada Rabu (17/12/2025).

Dede Rika juga mengungkap hasil gugat cerai yang pertama pada bulan Juni 2025 lalu, diputus gagal.

Artinya, Dito dan Niena belum resmi bercerai hingga saat ini.

Baca juga: Isu Davina Karamoy Main Padel dan Gym di Kemenpora Jadi Sorotan, Dito Ariotedjo Angkat Bicara

"Dulu pernah mengajukan bulan Juni, tapi diputusnya tidak dapat diterima. Sudah diputus."

"Kalau karenanya itu masalah majelis hakim kami tidak bisa menyebutkan di sini, dulu gugatannya tidak bisa diterima. Jadi sekarang ngajukan lagi gugatan baru," terang Dede.

Klarifikasi Dito Ariotedjo

Dito Ariotedjo akhirnya memberikan klarifikasi usai diisukan selingkuh dengan Davina Karamoy.

Ia menyebut, sang artis bukan penyebab perceraiannya.

"Hari ini, saya cuma bisa pastikan bukan DK penyebab saya berpisah. Semua proses perceraian sudah berjalan jauh sebelum saya mengenal DK.

Halaman 1/3
123
Tags:
Kabar artis
Meaningful
Dito Ariotedjo
isu perselingkuhan
Davina Karamoy
Niena Kirana Riskyana Fuad
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Berita Terkait :#Kabar Artis

Aya Balqis Klarifikasi Akun Palsu di Tengah Kisruh Perselingkuhan Kekasihnya, Yuka dengan Jule

Aya Balqis Klarifikasi Akun Palsu di Tengah Kisruh Perselingkuhan Kekasihnya, Yuka dengan Jule

Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur

Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur

