Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indonesia Runner-up, Kans Banjir Emas di 14 Cabor

Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand hari ini, Kamis (11/12) pagi WIB, kans Indonesia banjir emas, 14 cabor gelar penentuan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indonesia Runner-up, Kans Banjir Emas di 14 Cabor
Web SEA Games 2025
UPDATE MEDALI SEA GAMES - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand per Kamis (11/12/2025) pagi WIB. Indonesia berpeluang banjir emas di mana 14 cabor gelar penentuan hari ini. 

Ringkasan Berita:
  • Update perolehan medali SEA Games 2025 per Kamis, 11 Desember 2025 di mana Indonesia duduk di posisi kedua
  • Kontingen Indonesia sementara mengumpulkan 5 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu
  • Hari ini, 14 cabor dari berbagai nomor langsung memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu SEA Games 2025 Thailand

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali SEA Games 2025 Thailand, per Kamis (11/12) pagi WIB. Kontingen Indonesia kumpulkan 21 medali.

Indonesia untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen SEA Games Thailand 2025 setelah mengumpulkan 5 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu.

Berdasarkan laman resmi SEA Games Thailand 2025, Indonesia berada di bawah tuan rumah Thailand yang memimpin klasemen dengan 19 emas, 13 perak, dan 9 perunggu.

Indonesia mendapatkan lima medali emas dari cabang kayak, taekwondo, petanque, bulu tangkis, dan akuatik.

Cabang olahraga taekwondo berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand

Medali emas diraih Muhammad Rizal, Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy dan Muhammad Alfi Kusuma di cabor taekwondo nomor men's recognized poomsae team.

Rekomendasi Untuk Anda

Emas kedua Indonesia datang dari arena kano. Tim kayak beregu campuran XK4 500 meter sukses menjadi yang tercepat dalam perlombaan.

Indonesia tampil dominan sejak start dan mampu menjaga keunggulan hingga garis finis, mengungguli Singapura yang meraih perak serta Thailand di posisi perunggu.

Indonesia menyabet medali emas keempat di ajang SEA Games 2025. Kali ini, medali emas datang melalui cabang petanque. Atlet petanque Indonesia, Andri Irawan, meraih emas dari nomor tunggal putra.

Medali emas keempat bagi Indonesia datang dari cabor bulutangkis. Tim bulutangkis putra Indonesia mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 Thailand.

Cabang olahraga renang menjadi penyumbang emas kelima bagi Merah Putih setelah tampil gemilang pada nomor 100 meter gaya punggung putra di Swimming Pool Sports Authority of Thailand, Bangkok. 

Adalah Jason Donovan Yusuf yang tampil luar biasa dan mencatat waktu 55.08 detik untuk merebut medali emas.

Kembali ke klasemen perolehan medali, Singapura menduduki peringkat ketiga dengan 5 emas, sama dengan Indonesia, namun kalah dalam perolehan perak dan perunggu masing-masing 4 dan 5.

Peringkat keempat ditempati Vietnam dengan 4 emas, 4 perak, dan 15 perunggu, disusul Myanmar dengan 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu.

Malaysia berada di peringkat keenam dengan 2 emas, 2 perak, 9 perunggu, diikuti Filipina (2 emas, 2 perak, 9 perunggu), Laos (1 emas, 1 perak, 5 perunggu).

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Tim Kontingen Indonesia
Medali Emas Sea Games
Indonesia
Thailand
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas