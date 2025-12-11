Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indonesia Runner-up, Kans Banjir Emas di 14 Cabor

Ringkasan Berita: Update perolehan medali SEA Games 2025 per Kamis, 11 Desember 2025 di mana Indonesia duduk di posisi kedua

Kontingen Indonesia sementara mengumpulkan 5 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu

Hari ini, 14 cabor dari berbagai nomor langsung memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu SEA Games 2025 Thailand

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali SEA Games 2025 Thailand, per Kamis (11/12) pagi WIB. Kontingen Indonesia kumpulkan 21 medali.

Indonesia untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen SEA Games Thailand 2025 setelah mengumpulkan 5 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu.

Berdasarkan laman resmi SEA Games Thailand 2025, Indonesia berada di bawah tuan rumah Thailand yang memimpin klasemen dengan 19 emas, 13 perak, dan 9 perunggu.

Indonesia mendapatkan lima medali emas dari cabang kayak, taekwondo, petanque, bulu tangkis, dan akuatik.

Cabang olahraga taekwondo berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand.

Medali emas diraih Muhammad Rizal, Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy dan Muhammad Alfi Kusuma di cabor taekwondo nomor men's recognized poomsae team.

Emas kedua Indonesia datang dari arena kano. Tim kayak beregu campuran XK4 500 meter sukses menjadi yang tercepat dalam perlombaan.

Indonesia tampil dominan sejak start dan mampu menjaga keunggulan hingga garis finis, mengungguli Singapura yang meraih perak serta Thailand di posisi perunggu.

Indonesia menyabet medali emas keempat di ajang SEA Games 2025. Kali ini, medali emas datang melalui cabang petanque. Atlet petanque Indonesia, Andri Irawan, meraih emas dari nomor tunggal putra.

Medali emas keempat bagi Indonesia datang dari cabor bulutangkis. Tim bulutangkis putra Indonesia mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 Thailand.

Cabang olahraga renang menjadi penyumbang emas kelima bagi Merah Putih setelah tampil gemilang pada nomor 100 meter gaya punggung putra di Swimming Pool Sports Authority of Thailand, Bangkok.

Adalah Jason Donovan Yusuf yang tampil luar biasa dan mencatat waktu 55.08 detik untuk merebut medali emas.

Kembali ke klasemen perolehan medali, Singapura menduduki peringkat ketiga dengan 5 emas, sama dengan Indonesia, namun kalah dalam perolehan perak dan perunggu masing-masing 4 dan 5.

Peringkat keempat ditempati Vietnam dengan 4 emas, 4 perak, dan 15 perunggu, disusul Myanmar dengan 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu.

Malaysia berada di peringkat keenam dengan 2 emas, 2 perak, 9 perunggu, diikuti Filipina (2 emas, 2 perak, 9 perunggu), Laos (1 emas, 1 perak, 5 perunggu).