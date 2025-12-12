Update Hasil Badminton SEA Games 2025: Rachel/Febi dan Leo/Bagas Kompak ke Semifinal

Ringkasan Berita: Update hasil badminton SEA Games 2025 babak 8 besar, 2 utusan Indonesia kompak ke semifinal

Rachel Allessya/Febi Setianingrum berhasil menang atas wakil Vietnam dan melesat ke 4 besar

Jejak Rachel/Febi diikuti Leo Carnando/Bagas Maulana yang juga meraih kemenangan dan lolos semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil badminton SEA Games 2025 8 besar perorangan ada torehan epic yang dibukukan utusan ganda putri dan putra, Jumat (12/12/2025).

Rachel Allessya/Febi Setianingrum dan Leo Carnando/Bagas Maulana kompak membukukan kemenangan dan lolos semifinal Badminton SEA Games 2025.

Bertanding di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, Rachel/Febi berhasil menang atas Thi Dieu Ly Pham/Pham Thi Khanh (Vietnam).

Torehan epic Rachel/Febi menarik diulik lantaran keduanya nyaris bikin kejutan sebagai unggulan yang tersisih.

Namun keduanya menolak pulang lebih dulu dan berhasil membukukan kemenangan lewat comeback.

Juara Australia Open 2025 kecolongan di gim pertama lebih dulu dengan skor tipis 19-21.

Untungnya di gim kedua Rachel/Febi mampu menundukkan wakil Vietnam dan memaksa rubber game.

Dalam gim penentuan, utusan Indonesia mampu menaklukkan delegasi Vietnam dengan skor telak.

Rachel/Febi auto melesat ke semifinal setelah menegaskan kemenangannya skor 19-21, 21-13, 21-14.

Hasil manis dibukukan delegasi Merah-Putih lainnya dari nomor ganda putra lewat Leo/Bagas.

Leo/Bagas turun sebagai unggulan keempat dibuat kesulitan ketika melawan Junsuke Kubo/Eng Keat Wesley Koh (Singapura).

Wakil Singapura bermain lebih solid dan minim eror di awal gim pertama sebelum Leo/Bagas bisa membalik kedudukan.

Selepas interval, Leo/Bagas bermain lebih rapi dan meminimalisir kesalahan sendiri dan berhasil menang 21-17.

Lanjut gim kedua, Leo/Bagas harus meladeni perlawanan sengit dari pasangan Singapura.

Walau masih bisa menjaga keunggulan yang tipis sejak awal gim kedua, Leo/Bagas rawan tertikung.