Sejarah Epic Menanti An Se-young dan Kim/Seo di BWF World Tour Finals 2025

Ringkasan Berita: Sejarah menanti dua jagoan Korea Selatan jelang berlangsungnya BWF World Tour Finals 2025

An Se-young di tunggal putri dan ganda putra Kim Won-ho/Seo Seung-jae menuju rekor epic

Fajar Alfian/Shohibul Fikri diprediksi bisa jadi batu sandungan Kim/Seo yang berburu sejarah manis

TRIBUNNEWS.COM - Sorotan menarik mewarnai beberapa hari jelang digelarnya BWF World Tour Finals 2025 tertuju ke dua utusan Korea Selatan yang diprediksi membukukan sejarah epic.

Keduanya adalah An Se-young andalan di tunggal putri, dan di ganda putra ada Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang digadang-gadang bakal mencatatkan sejarah mengesankan.

BWF World Tour Finals 2025 dijawalkan mulai pekan depan pada Rabu (17/12/2025) hingga Minggu (21/12/2025) mendatang di Hangzhou, China.

An Se-young dan Kim/Seo merupakan jagoan Korea di tunggal putri dan ganda putra yang mengarungi musim 2025 dengan luar biasa.

Soal An Se-young, peraih emas Olimpiade Tokyo 2024 memang tampil konsisten sejak tahun 2023 lalu dan kini tengah menjaga momentum manisnya.

Sedangkan Kim/Seo merupakan pasangan anyar yang memulai perjuangan bersama pada awal tahun 2025 ini dan langsung tampil memukau.

Atas catatan manis An Se-young dan Kim/Seo musim ini, songsong BWF World Tour Finals 2025 nanti mereka berpeluang besar mencetak prestasi unik.

An Se-young menuju gelar ke-11 dalam satu musim jelang BWF World Tour Finals 2025 nanti.

Jika An Se-young memenangkan di turnamen akhir tahun tersebut, ia akan sejajar dengan Kento Momota (Jepang) sebagai pemain tunggal tersukses dalam satu musim.

Demikian pula, jika Kim/Seo meraih gelar ke-11 musim 2025 ini, mereka akan menjadi pasangan tersukses dalam satu musim.

An Se-young nyaris mencapai prestasi ini sebelumnya, pada tahun 2023, ketika ia mengakhiri musim dengan 10 gelar.

Menuju sejarah fantastis tersebut jika merangkum BWF, An Se-young punya tantangan berat untuk mencetak rekor epicnya.

Adanya Akane Yamaguchi (Jepang) yang memenangkan Kejuaraan Dunia 2025 bisa jadi batu sandungan utusan Korea tersebut.

Kemudian ada juara bertahan Wang Zhi Yi (China) yang tampil apik sepanjang tahun 2025 dengan mencapai 10 final dan memenangkan tiga gelar jadi rival An Se-young.

Tentunya akan jadi hasil yang mengejutkan jika salah satu dari ketiga pemain ini tidak keluar sebagai juara BWF World Tour Finals 2025.