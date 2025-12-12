Daftar Harga Tiket Nonton Voli Proliga 2026, Paling Murah Rp50 Ribu

Ringkasan Berita: Proliga 2026 dimulai dengan pertandingan seri reguler putaran I yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 8-11 Januari

Harga tiket nonton Proliga 2026 bocor, dibanderol paling murah Rp50 ribu

Tim putra ada Bhayangkara Presisi, LavAni, Surabaya Samator, Medan Falcons Tirta Bhagasasi, dan Garuda Jaya

Tm putri ada Pertamina Enduro, Popsivo Polwan, Jakarta Electric PLN, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Livin' Mandiri, Bandung BJB Tandamata, dan Medan Falcons

TRIBUNNEWS.COM - Daftar harga tiket nonton perhelatan voli Proliga 2026 bocor di media sosial.

Hal itu pertama kali diketahui dalam unggahan Instagram resmi PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Sumatera Utara melalui akun @pbvsi_sumaterautara, Kamis (11/12/2025).

Karena memang, Medan menjadi salah satu tuan rumah Proliga 2026.

Medan menjadi tuan rumah Proliga 2026 seri regular putaran I sekaligus sebagai markas Medan Falcons yang bersaing di sektor putri.

Medan Falcons bertindak sebagai tim tuan rumah Proliga 2026 seri regular putaran I yang bakal berlangsung di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center pada 15-18 Januari mendatang.

Setelah ditelusuri, tiket nonton Proliga 2026 yang dihelat di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center telah resmi diperjual belikan melalui aplikasi Goers.

Tersedia tiga kategori, yakni Tribun, Reguler, dan VIP.

Tiket paling murah yakni kategori Tribun yang dibanderol seharga Rp50 ribu.

HARGA TIKET PROLIGA - Tangkap layar goersapp.com menampilkan daftar harga tiket nonton Proliga 2026 seri reguler putaran I yang berlangsung di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center, Medan, pada 15-18 Januari mendatang. (Goersapp.com)

Berikut daftar harganya:

Kamis dan Jumat, 15-16 Januari

Tribun: Rp50 ribu

Reguler: Rp75 ribu

VIP: Rp150 ribu

Sabtu dan Minggu, 17-18 Januari

Tribun: Rp50 ribu

Reguler: Rp100 ribu

VIP: Rp200 ribu

Sekilas informasi, Medan bukanlah tuan rumah pertama yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Proliga 2026 seri regular putaran I.

Sebelum Medan, Proliga 2026 seri regular putaran I akan lebih dulu dihelat di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 8-11 Januari.

Jakarta Bhayangkara Presisi yang bersaing di sektor putra bertindak sebagai tim tuan rumah.

Soal harga tiket untuk seri reguler, kemungkinan tidak ada perbedaan dengan seri Medan.