Proliga

Daftar Harga Tiket Nonton Voli Proliga 2026, Paling Murah Rp50 Ribu

Daftar harga tiket nonton perhelatan voli Proliga 2026 bocor, dibenderol paling murah Rp50 ribu.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Daftar Harga Tiket Nonton Voli Proliga 2026, Paling Murah Rp50 Ribu
Tribun Solo/Muhammad Nursina
PROLIGA 2025 - Para pevoli putra Bhayangkara Presisi meraih juara I Proliga 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu (11/5/2025). Daftar harga tiket nonton perhelatan voli Proliga 2026 bocor, dibenderol paling murah Rp50 ribu. Tribun Solo/Muhammad Nursina 

Ringkasan Berita:
  • Proliga 2026 dimulai dengan pertandingan seri reguler putaran I yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 8-11 Januari 
  • Harga tiket nonton Proliga 2026 bocor, dibanderol paling murah Rp50 ribu
  • Tim putra ada Bhayangkara Presisi, LavAni, Surabaya Samator, Medan Falcons Tirta Bhagasasi, dan Garuda Jaya
  • Tm putri ada Pertamina Enduro, Popsivo Polwan, Jakarta Electric PLN, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Livin' Mandiri, Bandung BJB Tandamata, dan Medan Falcons

TRIBUNNEWS.COM - Daftar harga tiket nonton perhelatan voli Proliga 2026 bocor di media sosial.

Hal itu pertama kali diketahui dalam unggahan Instagram resmi PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Sumatera Utara melalui akun @pbvsi_sumaterautara, Kamis (11/12/2025).

Karena memang, Medan menjadi salah satu tuan rumah Proliga 2026.

Medan menjadi tuan rumah Proliga 2026 seri regular putaran I sekaligus sebagai markas Medan Falcons yang bersaing di sektor putri.

Medan Falcons bertindak sebagai tim tuan rumah Proliga 2026 seri regular putaran I yang bakal berlangsung di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center pada 15-18 Januari mendatang.

Setelah ditelusuri, tiket nonton Proliga 2026 yang dihelat di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center telah resmi diperjual belikan melalui aplikasi Goers.

Tersedia tiga kategori, yakni Tribun, Reguler, dan VIP.

Tiket paling murah yakni kategori Tribun yang dibanderol seharga Rp50 ribu.

Baca juga: Live Score Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam vs Indonesia Jam 17.30 WIB, Penentuan lawan Mega Cs

HARGA TIKET PROLIGA - Tangkap layar goersapp.com menampilkan daftar harga tiket nonton Proliga 2026 seri reguler putaran I yang berlangsung di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center, Medan, pada 15-18 Januari mendatang.
HARGA TIKET PROLIGA - Tangkap layar goersapp.com menampilkan daftar harga tiket nonton Proliga 2026 seri reguler putaran I yang berlangsung di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center, Medan, pada 15-18 Januari mendatang. (Goersapp.com)

Berikut daftar harganya:

Kamis dan Jumat, 15-16 Januari

  • Tribun: Rp50 ribu
  • Reguler: Rp75 ribu
  • VIP: Rp150 ribu

Sabtu dan Minggu, 17-18 Januari

  • Tribun: Rp50 ribu
  • Reguler: Rp100 ribu
  • VIP: Rp200 ribu

Baca juga: Live Streaming Gratis Voli Putri SEA Games 2025: Indonesia vs Vietnam, Mega Cs Main Jam 17.30 WIB

Sekilas informasi, Medan bukanlah tuan rumah pertama yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Proliga 2026 seri regular putaran I.

Sebelum Medan, Proliga 2026 seri regular putaran I akan lebih dulu dihelat di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 8-11 Januari.

Jakarta Bhayangkara Presisi yang bersaing di sektor putra bertindak sebagai tim tuan rumah.

Soal harga tiket untuk seri reguler, kemungkinan tidak ada perbedaan dengan seri Medan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Tiket Proliga
Proliga 2026
PBVSI
Nonton Proliga 2026
Voli Proliga
Medan Falcons
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
