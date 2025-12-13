Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Rekap Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: 4 Wakil Indonesia ke Final, Tunggal Putra Menyala

Rekap hasil perjuangan wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Sabtu (13/12/2025) khususnya dari cabor badminton kategori perorangan.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
Rekap Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: 4 Wakil Indonesia ke Final, Tunggal Putra Menyala
HO/IST/Dok: PBSI
ALWI FARHAN KE FINAL- Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Rekap hasil perjuangan wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Sabtu (13/12/2025) khususnya dari cabor badminton kategori perorangan, Alwi Farhan ciptakan All Indonesia Final dengan bertemu Zaki Ubaidillah.(Dok: PBSI) 

Ringkasan Berita:
  • Rekap hasil perjuangan wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Sabtu (13/12/2025) khususnya dari cabor badminton kategori perorangan.
  • Empat wakil Indonesia memenangkan laga semifinal, dan empat wakil lainnya tersingkir dan gagal ke final.
  • Dua wakil Indonesia dari sektor tunggal putra sukses menciptakan All Indonesian Final lewat Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah.

 

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil perjuangan wakil Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Sabtu (13/12/2025) khususnya dari cabor badminton kategori perorangan.

Ada 8 wakil Indonesia dari lima sektor berbeda yang tampil di semifinal SEA Games 2025 hari ini.

Dari kedelapan jagoan tersebut, hanya ada empat wakil saja yang berhasil mengunci tiket lolos ke final.

Sementara, empat jagoan lainnya terpaksa harus gugur di semifinal, lantaran kalah atas lawannya masing-masing.

Wakil pertama Indonesia yang membuka perjuangan hari ini ialah Rachel Allesya/Febi Setianingrum di ganda putri.

Pasangan Rachel/Febi yang berstatus unggulan keempat mendapat pelajaran berharga dalam laga semifinal kali ini.

Keduanya kalah dengan skor ketat melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, unggulan pertama dari Malaysia.

Lewat pertarungan tiga gim, Rachel/Febi kalah dengan skor 14-21, 21-19 dan 16-21 dari duet Pearly/Thinaah.

Kekalahan melawan jagoan Malaysia itu secara tidak langsung membuat Rachel/Febi gagal ke final, dan harus puas mendapatkan medali perunggu saja di SEA Games kali ini.

DUET RACHEL/FEBI - Foto yang diunduh dari laman resmi PBSI, Rabu (8/10/2025), memperlihatkan aksi Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum saat berhadapan dengan wakil China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, di 16 besar China Masters 2025 bertempat di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Kamis (18/9/2025).
DUET RACHEL/FEBI - Foto yang diunduh dari laman resmi PBSI, Rabu (8/10/2025), memperlihatkan aksi Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum saat berhadapan dengan wakil China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, di 16 besar China Masters 2025 bertempat di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Kamis (18/9/2025). (Laman resmi PBSI)

Apesnya, kekalahan Rachel/Febi diikuti oleh Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta yang menjadi wakil kedua Indonesia.

Pasangan ganda campuran tersebut kalah dengan skor 17-21 dan 15-21 melawan unggulan kedua asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.

Khusus kekalahan yang diderita Jafar/Felisha membuat Indonesia gagal menempatkan satu wakil pun di laga final.

Sementara untuk kekalahan Rachel/Febi berhasil ditutupi oleh hasil ciamik yang didapat wakil Indonesia lainnya yang kebetulan bermain di nomor yang sama.

Ialah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias yang sukses menyelamatkan wajah nomor ganda putri Indonesia.

Halaman 1/3
123
Tags:
Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025
Badminton SEA Games 2025
SEA Games 2025
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Alwi Farhan
Zaki Ubaidillah
tunggal putra
Medali SEA Games
