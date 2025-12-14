Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Punya Kontur Variatif, Majalengka dan Indramayu Sukses Jadi Tuan Rumah Rally Raid Adventure

Medan rally di Kabupaten Majalengka dan Indramayu mencakup area perkebunan tebu Jatitujuh

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Punya Kontur Variatif, Majalengka dan Indramayu Sukses Jadi Tuan Rumah Rally Raid Adventure
Tribunnews.com/HO
RALLY PETUALANGAN - Kiri ke kanan: Direktur Taka Motorsport Angger Setiadi Putra, Ketua Pelaksana IRRA 2025 Rifat Sungkar; Head of Corporate Funding BSI Maslahat Dina Handayani; Direktur Humanity Care BSI Maslahat Risyad Iskandar; dan Julian Johan, Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2025; serta indra Pradipta, IRRA Official dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2025.   

Ringkasan Berita:
  • Kabupaten Majalengka dan Indramayu sukses jadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan rally roda empat dan roda dua Rally Raid Adventure (IRRA) 2025 menempuh jarak total 400 km.
  • Event ini berlangsung selama empat hari pada 3-6 Desember 2025 diikuti peserta 24 mobil dan 29 motor ambil bagian dalam gelaran ini menjelajahi beragam medan.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wilayah Kabupaten Majalengka dan Indramayu di Jawa Barat dinilai cocok untuk penyelenggaraan kejuaraan rally roda empat dan roda dua karena memiliki kontur medan yang beragam.

Terbukti, gelaran perdana Rally Raid Adventure (IRRA) 2025 selama empat hari pada 3-6 Desember 2025 menempuh jarak total 400 kilometer sukses diselenggarakan di wilayah ini. 

Para peserta yang terdiri dari 24 mobil dan 29 motor ambil bagian dalam gelaran ini menjelajahi beragam medan dengan total jarak tempuh lebih dari 400 kilometer. 

Medan rally di Kabupaten Majalengka dan Indramayu mencakup area perkebunan tebu Jatitujuh, jalur perbukitan, akses gravel dengan rute teknis yang dirancang mengikuti standar keselamatan kompetisi rally raid internasional. 

Event besutan Taka Motorsport ini dibuka oleh Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan mendapat sambutan hangat komunitas otomotif nasional.

Event ini mengggelar 7 kelas untuk mobil dan 3 kelas untuk sepeda motor. 

Baca juga: Indonesia Kembali ke Shannons Adelaide Rally 2025 Setelah 3 Dekade Vakum

Rekomendasi Untuk Anda

Selain kompetisi rally, event ini juga disisipi Dex-Ploration Powered by Pertamina Dex, sebuah kegiatan family overland yang menghadirkan pengalaman menyusuri jalur light off-road, berkemah, serta menjajal sebagian rute rally raid sebagai penutup kegiatan.  

Dex-Ploration sendiri diikuti oleh 22 kendaraan.  Rifat Sungkar, yang menjadi Ketua Pelaksana menegaskan, IRRA adalah langkah awal pengembangan cabang olahraga rally raid di Indonesia. 

“Rally raid berbeda dengan cabang motorsport lainnya. Merupakan kombinasi antara rally dan adventure. Punya keunikan tersendiri yang tidak ada pada motorsport lain," kata dia dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025.

Menariknya lagi, di IRRA suasana kebersamaan lebih terasa ketimbang balapannya. "Jika ada yang mengalami trouble, peserta lain malah membantu. Hal itu tidak pernah saya rasakan di motorsport lain,” papar Rifat. 

Menurut Rifat, melihat tingginya minat peserta dari berbagai daerah, keberhasilan penyelenggaraan, dan antusias komunitas memberi tanda bahwa rally raid memiliki ruang tumbuh yang luas di Indonesia.

Sukses penyelenggaraan IRRA 2025 tak lepas dari dukungan penuh pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, yang memberikan akses wilayah, fasilitas pendukung, serta sinergi lapangan yang sangat diperlukan dalam perancangan rute dan koordinasi lintas sektor.

Dukungan sponsor seperti Jaecoo Indonesia, Pertamina Dex, Taka Trans, Kahf, Can-Am, BPFilters, dan berbagai pihak lain juga memegang peran penting dalam kelancaran operasional dan penyediaan fasilitas event.

TAKA Motorsport selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh mitra, tim marshal, tenaga medis, komunitas overland dan off-road, serta para peserta yang telah ikut membangun tonggak pertama rally raid Indonesia.

IRRA 2025 OK
RALLY PETUALANGAN - Kiri ke kanan: Direktur Taka Motorsport Angger Setiadi Putra, Ketua Pelaksana IRRA 2025 Rifat Sungkar; Head of Corporate Funding BSI Maslahat Dina Handayani; Direktur Humanity Care BSI Maslahat Risyad Iskandar; dan Julian Johan, Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2025; serta indra Pradipta, IRRA Official dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2025.

Sebagai bagian dari komitmen IRRA untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas, diluncurkan pula program sosial bertajuk IRRA Peduli.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Majalengka
Indramayu
Rally Raid Adventure
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Sinergi Perangkat Daerah, Pemkab Indramayu Sabet Dua Penghargaan Reformasi Birokrasi Jawa Barat

Sinergi Perangkat Daerah, Pemkab Indramayu Sabet Dua Penghargaan Reformasi Birokrasi Jawa Barat

BKPSDM Indramayu Gelar Pelatihan Perencanaan untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Perencana

BKPSDM Indramayu Gelar Pelatihan Perencanaan untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Perencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas