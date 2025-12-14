Punya Kontur Variatif, Majalengka dan Indramayu Sukses Jadi Tuan Rumah Rally Raid Adventure

Ringkasan Berita: Kabupaten Majalengka dan Indramayu sukses jadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan rally roda empat dan roda dua Rally Raid Adventure (IRRA) 2025 menempuh jarak total 400 km.

Event ini berlangsung selama empat hari pada 3-6 Desember 2025 diikuti peserta 24 mobil dan 29 motor ambil bagian dalam gelaran ini menjelajahi beragam medan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wilayah Kabupaten Majalengka dan Indramayu di Jawa Barat dinilai cocok untuk penyelenggaraan kejuaraan rally roda empat dan roda dua karena memiliki kontur medan yang beragam.

Terbukti, gelaran perdana Rally Raid Adventure (IRRA) 2025 selama empat hari pada 3-6 Desember 2025 menempuh jarak total 400 kilometer sukses diselenggarakan di wilayah ini.

Para peserta yang terdiri dari 24 mobil dan 29 motor ambil bagian dalam gelaran ini menjelajahi beragam medan dengan total jarak tempuh lebih dari 400 kilometer.

Medan rally di Kabupaten Majalengka dan Indramayu mencakup area perkebunan tebu Jatitujuh, jalur perbukitan, akses gravel dengan rute teknis yang dirancang mengikuti standar keselamatan kompetisi rally raid internasional.

Event besutan Taka Motorsport ini dibuka oleh Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan mendapat sambutan hangat komunitas otomotif nasional.

Event ini mengggelar 7 kelas untuk mobil dan 3 kelas untuk sepeda motor.

Selain kompetisi rally, event ini juga disisipi Dex-Ploration Powered by Pertamina Dex, sebuah kegiatan family overland yang menghadirkan pengalaman menyusuri jalur light off-road, berkemah, serta menjajal sebagian rute rally raid sebagai penutup kegiatan.

Dex-Ploration sendiri diikuti oleh 22 kendaraan. Rifat Sungkar, yang menjadi Ketua Pelaksana menegaskan, IRRA adalah langkah awal pengembangan cabang olahraga rally raid di Indonesia.

“Rally raid berbeda dengan cabang motorsport lainnya. Merupakan kombinasi antara rally dan adventure. Punya keunikan tersendiri yang tidak ada pada motorsport lain," kata dia dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025.

Menariknya lagi, di IRRA suasana kebersamaan lebih terasa ketimbang balapannya. "Jika ada yang mengalami trouble, peserta lain malah membantu. Hal itu tidak pernah saya rasakan di motorsport lain,” papar Rifat.

Menurut Rifat, melihat tingginya minat peserta dari berbagai daerah, keberhasilan penyelenggaraan, dan antusias komunitas memberi tanda bahwa rally raid memiliki ruang tumbuh yang luas di Indonesia.

Sukses penyelenggaraan IRRA 2025 tak lepas dari dukungan penuh pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, yang memberikan akses wilayah, fasilitas pendukung, serta sinergi lapangan yang sangat diperlukan dalam perancangan rute dan koordinasi lintas sektor.

Dukungan sponsor seperti Jaecoo Indonesia, Pertamina Dex, Taka Trans, Kahf, Can-Am, BPFilters, dan berbagai pihak lain juga memegang peran penting dalam kelancaran operasional dan penyediaan fasilitas event.

TAKA Motorsport selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh mitra, tim marshal, tenaga medis, komunitas overland dan off-road, serta para peserta yang telah ikut membangun tonggak pertama rally raid Indonesia.

RALLY PETUALANGAN - Kiri ke kanan: Direktur Taka Motorsport Angger Setiadi Putra, Ketua Pelaksana IRRA 2025 Rifat Sungkar; Head of Corporate Funding BSI Maslahat Dina Handayani; Direktur Humanity Care BSI Maslahat Risyad Iskandar; dan Julian Johan, Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2025; serta indra Pradipta, IRRA Official dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2025.

Sebagai bagian dari komitmen IRRA untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas, diluncurkan pula program sosial bertajuk IRRA Peduli.