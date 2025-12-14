Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Ana/Trias Sumbang Medali Perak usai Kalah dari Pearly/Thinaah

Ana/Trias meraih medali perak SEA Games 2025 usai kalah dari pasangan Malaysia selaku unggulan kesatu, Pearly/Thinaah, Minggu (14/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Ana/Trias Sumbang Medali Perak usai Kalah dari Pearly/Thinaah
Instagram @badminton.ina
Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari turun di tim beregu putri Indonesia SEA Games 2025. Ana/Trias meraih medali perak SEA Games 2025 usai kalah dari pasangan Malaysia selaku unggulan kesatu, Pearly/Thinaah, Minggu (14/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari meraih medali perak SEA Games 2025
  • Ana/Trias kalah dari pasangan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralithaaran, dengan skor 21-16, 19-21, 21-17
  • Ana gagal mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih di SEA Games 2023 bersama Amalia Cahaya Pratiwi
  • Sedangkan Trias kembali meraih medali perak yang sebelumnya ia raih di SEA Games 2023 bersama Rachel Allessya Rose

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final badminton SEA Games 2025 nomor perorangan sektor ganda putri diwarnai kekalahan yang dialami wakil Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Minggu (14/12/2025).

Ana/Trias kalah dari pasangan Malaysia yang berstatus unggulan kesatu, Pearly Tan/Thinaah Muralithaaran.

Bertempat di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, pertandingan berakhir dengan skor 21-16, 19-21, 21-17 untuk kemenangan Pearly/Thinaah.

Dengan hasil ini, maka Ana/Trias gagal meraih medali emas dan hanya membawa pulang perak.

Ana gagal mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih di SEA Games 2023 bersama Amalia Cahaya Pratiwi.

Sementara untuk Trias, ia lagi-lagi meraih medali perak di ajang SEA Games.

Di SEA Games 2023 lalu, Trias juga meraih medali perak saat masih berpasangan dengan Rachel Allessya Rose.

Baca juga: 42 Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini: Badminton Favorit, Indonesia Tambah Berapa?

DUET ANA/TRIAS - Foto yang diunduh dari laman resmi PBSI, Kamis (9/10/2025), memperlihatkan aksi ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, saat berhadapan dengan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, di 32 besar China Masters 2025 bertempat di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Rabu (17/9/2025).
DUET ANA/TRIAS - Foto yang diunduh dari laman resmi PBSI, Kamis (9/10/2025), memperlihatkan aksi ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, saat berhadapan dengan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, di 32 besar China Masters 2025 bertempat di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Rabu (17/9/2025). Ana/Trias meraih medali perak SEA Games 2025 usai kalah dari pasangan Malaysia selaku unggulan kesatu, Pearly/Thinaah, Minggu (14/12/2025). (Laman resmi PBSI)

Hasil Badminton Final SEA Games 2025 Perorangan

  • Match 1 (XD): Ruttanapak Oupthong (Thailand/unggulan 4) vs Jhenicha Sudjaipraparat (Thailand/unggulan 2), 20-22, 21-19
  • Match 2 (WD): Pearly Tan/Thinaah Muralithaaran (Malaysia/unggulan 1) vs Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari,  21-16, 19-21, 21-17
  • Match 3 (MS): Moh Zaki Ubaidillah vs Alwi Farhan (unggulan 2)
  • Match 4 (MD): Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/unggulan 1) vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (unggulan 3)
  • Match 5 (WS): Supanida Katethong (Thailand/unggulan 3) vs Ratchanok Intanon (Thailand/unggulan 2)

Keterangan:
MS: Tunggal putra
WS: Tunggal putri
MD: Ganda putra
WD: Ganda putri
XD: Ganda campuran

Jalannya Pertandingan

Pearly/Thinaah memulai serve dan langsung mendapat poin.

Lagi, poin didapat Pearly/Thinaah setelah defence (pertahanan) dari Ana menghasilkan pengembalian bola yang mengarah ke luar lapangan.

Pearly/Thinaah masih memimpin hingga kedudukan 5-0, permainan agresif terus mereka perlihatkan.

Ana/Trias baru bisa membuka poin lewat pengamatan yang kurang cermat dari Pearly/Thinaah.

Poink kembali didapat Ana/Trias, kali ini lewat smes keras yangg mengenai badan Pearly/Thinaah.

Laju poin Ana/Trias terputus, Pearly/Thinaah masih memimpin 7-2.

Rally panjang mewarnai jalannya laga

Halaman 1/3
123
Tags:
SEA Games 2025
hasil final badminton SEA Games 2025
Badminton
Berita Terkini
Pearly/Thinaah
Malaysia
Wakil Indonesia
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari
