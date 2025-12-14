Emas SEA Games 2025 Jadi Persembahan Terakhir Pewushu Edgar Xavier Marvelo Buat Indonesia



Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA – Atlet wushu andalan Tim Indonesia, Edgar Xavier Marvelo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempersembahkan medali emas pada nomor gabungan Chang Quan, Dao Shu, dan Gunshu di SEA Games Thailand 2025.

Bagi Edgar, medali emas ini bukan sekadar kemenangan, melainkan menjadi medali emas keempat Edgar sepanjang partisipasinya mewakili Tim Indonesia di SEA Games.

Baca juga: Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indoneisa Mengemas 35 Medali Emas

Pertama kali ia meraih emas di SEA Games 2019 saat turun di nomor daoshu/gunshu dan nomor duilian, kemudian pada edisi 2023 ia meraih emas di nomor changquan.

“Puji Tuhan hari ini saya bisa mendapatkan medali emas. Selama dua hari pertandingan, apa yang kami latih dan persiapkan bisa ditampilkan secara maksimal di arena,” ujar Edgar seusai pertandingan.

Lebih dari sekadar hasil, medali emas ini memiliki makna yang sangat personal bagi Edgar.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja bersama banyak pihak, bukan perjuangan seorang diri.

“Medali ini kalau dilihat orang mungkin hanya kepingan logam. Tapi cerita di baliknya sangat panjang. Banyak sekali orang yang berkontribusi. Terima kasih untuk Tuhan, keluarga, pelatih, pengurus, dan teman-teman. Medali ini adalah lambang kami saling menguatkan,” ucap atlet 27 tahun tersebut.

“Yang pasti medali ini untuk Indonesia. Lalu untuk pelatih, keluarga, dan orang-orang terdekat. Dan yang paling spesial, medali ini saya persembahkan untuk calon anak saya. Doakan anak saya lahir sehat, rencananya awal Aprill nanti,” lanjutnya.

Selain menandai emas keempat Edgar buat Tim Indonesia di SEA Games Thailand, capaian ini sekaligus akan menjadi persembahan terakhirnya untuk Tim Indonesia di ajang multi event olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Mungkin ini medali terakhir saya untuk Indonesia di SEA Games. Ke depan saya masih ingin berkontribusi untuk Indonesia, tapi mungkin di bidang lain. Prioritas saya sekarang adalah keluarga. Apa artinya semua medali kalau saya tidak bisa hadir untuk keluarga saya,” sebut Edgar.

Dengan torehan emas ini, Edgar Xavier Marvelo tak hanya mengukuhkan namanya dalam sejarah wushu Indonesia, tetapi juga meninggalkan warisan tentang dedikasi, pengorbanan, komitmen dan makna perjuangan seorang atlet sebagai pahlawan negara.