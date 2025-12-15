Ringkasan Berita: Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB

Sederet cabor berjaya, termasuk badminton yang keluar sebagai juara umum SEA Games 2025 dengan dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu

Dua medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bertanding nomor perorangan tunggal putra

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) berhasil mengukuhkan namanya sebagai peraih medali di ajang SEA Games 2025 yang saat ini masih berlangsung di Thailand.

Untuk sementara ini, kontingan Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu.

Badminton menjadi salah satu cabor yang menghasilkan banyak medali SEA Games 2025, bahkan mampu keluar sebagai juara umum.

Tim badminton Indonesia meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bermain di nomor perorangan tunggal putra.

Sedangkan medali perak diraih oleh tim beregu putri, Muh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari (ganda putri).

Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), dan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran).

Muhammad Alfi Kusuma (kanan) yang turun di nomor men's recognized poomsae team, cabang olahraga taekwondo menyumbangkan medali emas pertama buat Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Lebih lengkapnya, berikut daftar sementara atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Emas

Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo nomor poomsae beregu putra Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton nomor beregu putra Andri Irawan - Petanque tunggal putra Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 100m gaya punggung putra Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor cross country eliminator (XCE) putra Leica AL Humaira Lubis - Karate nomor kumite +68kg putri Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri Masniari Wolf - Renang nomor 50m gaya punggung putri Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 50m gaya punggung putra Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski Diva Renatta Jayadi - Atletik nomor lompat galah putri Dinny Febriany - Judo nomo -57kg putri Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra Abiyurafi - Senam artistik nomor horizontal bar putra Syerina - Judo nomor -70kg putri Dina Aulia - Atletik nomor lari gawang 100m putri Alma Ariella Tsany - Panjat tebing nomor lead putri Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing nomor lead putra Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle beregu putri Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi kelas 48kg putri Ignatius Joshua Kandou - Karate kelas kumite -75kg putra Arya Danu Susilo - Taekwondo nomor -74kg putra I Made Sastra Dharma - Judo kelas -90kg putra Maria Natalia Londa - Atletik nomor lompat jangkit putri Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri Puja Lestari - Panjat tebing speed putri Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) nomor 10m air pistol beregu putra Alwi Farhan - Badminton tunggal putra Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra Aero Sutan Aswar - Jetski nomor Endurance Open Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra Robi Syianturi - Atletik marathon putra Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri

Perak