SEA Games 2025

Daftar Sementara Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Ringkasan Berita:
  • Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB
  • Sederet cabor berjaya, termasuk badminton yang keluar sebagai juara umum SEA Games 2025 dengan dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu
  • Dua medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bertanding nomor perorangan tunggal putra

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) berhasil mengukuhkan namanya sebagai peraih medali di ajang SEA Games 2025 yang saat ini masih berlangsung di Thailand.

Untuk sementara ini, kontingan Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu.

Badminton menjadi salah satu cabor yang menghasilkan banyak medali SEA Games 2025, bahkan mampu keluar sebagai juara umum.

Tim badminton Indonesia meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bermain di nomor perorangan tunggal putra.

Sedangkan medali perak diraih oleh tim beregu putri, Muh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari (ganda putri).

Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), dan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran).

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Renang hingga Atletik Tambah Emas, Megawati Cs Berebut Perunggu

Lebih lengkapnya, berikut daftar sementara atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Emas

  1. Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo nomor poomsae beregu putra 
  2. Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran
  3. Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton nomor beregu putra
  4. Andri Irawan - Petanque tunggal putra
  5. Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 100m gaya punggung putra
  6. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor cross country eliminator (XCE) putra
  7. Leica AL Humaira Lubis - Karate nomor kumite +68kg putri
  8. Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri
  9. Masniari Wolf - Renang nomor 50m gaya punggung putri
  10. Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 50m gaya punggung putra
  11. Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran
  12. Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski 
  13. Diva Renatta Jayadi - Atletik nomor lompat galah putri
  14. Dinny Febriany - Judo nomo -57kg putri
  15. Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra
  16.  Abiyurafi - Senam artistik nomor horizontal bar putra
  17. Syerina - Judo nomor -70kg putri
  18. Dina Aulia - Atletik nomor lari gawang 100m putri
  19. Alma Ariella Tsany - Panjat tebing nomor lead putri
  20. Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing nomor lead putra
  21. Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle beregu putri
  22. Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
  23. Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi kelas 48kg putri
  24. Ignatius Joshua Kandou - Karate kelas kumite -75kg putra
  25. Arya Danu Susilo - Taekwondo nomor -74kg putra
  26. I Made Sastra Dharma - Judo kelas -90kg putra
  27. Maria Natalia Londa - Atletik nomor lompat jangkit putri
  28. Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri
  29. Puja Lestari - Panjat tebing speed putri
  30. Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra
  31. Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra
  32. Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
  33. Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra
  34. Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) nomor 10m air pistol beregu putra
  35.  Alwi Farhan - Badminton tunggal putra
  36. Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra
  37. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra
  38. Aero Sutan Aswar - Jetski nomor Endurance Open
  39. Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra
  40. Robi Syianturi - Atletik marathon putra
  41. Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra
  42. Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri
  43. Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri

Perak 

  1. Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Mutiara Ayu Puspitasari, Ni, Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Nita Violina Marwah - Badminton nomor beregu putri
  2. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor downhill putra
  3. Riska Amelia Agustina - Sepeda gunung nomor downhill putri
  4. Krisna Septiana - Kayak slalom putra
  5. Putu Santhi - Kano single slalom putri
  6. Ardam, Asrul Alam, Achmad Fahcrizal, Ahmad Fikri, Fadli Muhammad, Alfandy Aly, Mochamad Fathur, Julius Rumaropen, Ahdan Asasi, Nurul Maulana - Hockey 5s putra
  7. Topan Satria - Petanque nomor shooting putra
  8. Farrel Armandio Tangkas - Renang nomor 100m gaya punggung putra
  9. Mohamad Ervan, Nayaka Budhidharma, Novendra Priasmoro, Susanto Megaranto - Catur nomor makruk blitz men's triples
  10. Ade Yoan Susanto - Kano single slalom putra
  11. Kadek Shinta - Kayak single slalom putri
  12. Daniel - Karate nomor kumite +84kg putra
  13. Mugi Harjito/Abdul Hamid - Kayak double 200m putra
  14. Annabella Putri dan Emilia Putri - Snooker nomor beregu putri

  15. Jason, Kanaya Anindita, Rahmadani Citra, Kevin Gladian - Tim wakeboard

  16. Melani, Aldi Akmaludin, Kevin Gelbert, Piki Lestari - Tim wake surf

  17. Aziz Hidayat Tumakaka - Taekwondo nomor -54kg putra

  18. Wahyudi Putra - Atletik nomor 1500m putra

  19. Muhammad Aprizal - Senam artistik nomor men’s apparatus rings

  20. Lalu Muhammad Zohri - Atletik nomor 100m putra
  21. Maria Corazon Konjep Wombaki, Sang Ayu Nyoman Maypriani, Kisi Salisa Kasse, Rahmawati Dwi Pangestuti, Ni Kadek Ariani, Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Ni Wayan Sariani, Ni Kadek Fitria Rada Rani, Emily Sirs, Fatimah Zahrah Albanjari, Lie Qiao, I Dewa Ayu Dara Agung Laksmi, Ni Made Putri Suwandewi, Desi Wulandari, Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi - Tim criket T10 putri
  22. Mhd Raihan Fadhila - Taekwondo nomor -80kg putra
  23. Yemima Natalia Sinaga - Shooting (menembak) nomor skeet individual putri
  24. Satria Tri Wira Yudha - Senam artistik nomor parallel bars putra
  25. Emilia Nova - Atletik nomor lari gawang 100m putri
  26. Sukma Lintang Cahyani - Panjat tebing nomor lead putri
  27. Surya Aditya Pratama, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Rifqi Najmuddin Najib, Gusti Putu Eddy Supriyadinata, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto - Tim woodball nomor fairway beregu putra
  28. Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Nurizza Nova Mindayati, Ni Luh Manik Purwati, Dwi Tiga Putri, Nur Hafifa Syarah - Tim woodball nomor fairway beregu putri
  29. Dominique Rachmawati Karini- Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
  30. Edgar Xavier Marvelo, Ahmad Ghifari Fuaiz, Seraf Naro Siregar - Wushu nomor duilian weapon putra
  31. Ceyco Georgia Zefanya - Karate nomor kumite -68kg putri
  32. Arif Fadhillah - Karate nomor kumite -84kg putra
  33. Ricko Saputra - Angkat besi kelas 60kg putra
  34. Indah Permatasari - Judo nomor +78 putri
  35. Gede Ganding Kalbu Soethama - Judo nomor -100kg putra
  36. Yoga Ardika - Teqball individu putra
  37. Zikhra Dwi - Teqball individu putri
  38. La Ode Mardan dan Husni Uba - Teqball ganda putra
  39. Susan Nur Hidayah - Panjat tebing speed putri
  40. Alfian Muhammad Fajri - Panjat tebing speed putra
  41. Welda Agapindo, Jamhur Hatta, Riko Ganda Febryyanto, Steven Menayang - Equestrian (berkuda) nomor eventing beregu

  42. Tasya Ayu dan Eugenia Diva - Wushu duilian bare handed putri

  43. Annabella Putri Yohana dan Emilia Putri Rahamanda - Billiards 6 red snooker beregu putri

  44. Joe Aditya Wijaya Kurniawan - Renang 100m gaya kupu-kupu putra
  45. Ahris Sumariyanto, Ahmad Yopi Solpianda, Muhammad Indaka Pia Ramadhan, Ariska, Marga Nugraha Susilo, I Putu Ari Kuncoro - Woodball beregu putra
  46. Aileen Christabel Melati Putri, Siti Masithah, Falisha Galiana Noya, Celsy Silviana, Febriyanti, Finda Tri Setianingrum - Woodball beregu putri
  47. Seraf Naro Siregar - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
  48. Alfaro Menayang, Dara Ninggar Prameswari, Audirania Amanda Putri, Karen Leticia Herjawan - Equestrian (berkuda) nomor dressage beregu
  49. Muhammad Mahsa Wildanur, Rahmah Delima Putri, Bachtiar Sanjaya, Rafael Mc Guire Richardo, Nicole Astrella Hermanto, Maria Maggiore Judith, Jaya Gustiar, Kadek Sinta Dwi Maharani - Baseball5 beregu campuran
  50. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari - badminton ganda putri
  51. Muhammad Tegar Januar, Ignatius Joshua Kandou, Nur Halim Arlendi, Daniel, I Komang Astawa Setiabudi, Arif Fadhillah - Kareta kumite beregu putra
  52. Muh. Zaki Ubaidillah - Badminton tunggal putra
  53. Natasya Beteyob - Angkat besi kelas 58kg putri
  54. Kenneth Henson Sutianto, Rayhan Abdul Latief, Amadeus Christian Susanto - Tim golf putra
  55. Ni Wayan Malana Fairbrother - Skateboard street putri
Halaman 1/2
12
Tags:
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
Atlet Indonesia
Indonesia
Badminton
Alwi Farhan
Tribunnews
Berita Terkini
