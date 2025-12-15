Daftar Sementara Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025
Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.
Ringkasan Berita:
- Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB
- Sederet cabor berjaya, termasuk badminton yang keluar sebagai juara umum SEA Games 2025 dengan dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu
- Dua medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bertanding nomor perorangan tunggal putra
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) berhasil mengukuhkan namanya sebagai peraih medali di ajang SEA Games 2025 yang saat ini masih berlangsung di Thailand.
Untuk sementara ini, kontingan Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 43 emas, 57 perak, dan 53 perunggu.
Badminton menjadi salah satu cabor yang menghasilkan banyak medali SEA Games 2025, bahkan mampu keluar sebagai juara umum.
Tim badminton Indonesia meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.
Medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bermain di nomor perorangan tunggal putra.
Sedangkan medali perak diraih oleh tim beregu putri, Muh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari (ganda putri).
Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), dan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran).
Lebih lengkapnya, berikut daftar sementara atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 per Senin (15/12/2025) pukul 07.30 WIB.
Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025
Emas
- Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo nomor poomsae beregu putra
- Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran
- Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton nomor beregu putra
- Andri Irawan - Petanque tunggal putra
- Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 100m gaya punggung putra
- Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor cross country eliminator (XCE) putra
- Leica AL Humaira Lubis - Karate nomor kumite +68kg putri
- Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri
- Masniari Wolf - Renang nomor 50m gaya punggung putri
- Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 50m gaya punggung putra
- Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran
- Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski
- Diva Renatta Jayadi - Atletik nomor lompat galah putri
- Dinny Febriany - Judo nomo -57kg putri
- Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra
- Abiyurafi - Senam artistik nomor horizontal bar putra
- Syerina - Judo nomor -70kg putri
- Dina Aulia - Atletik nomor lari gawang 100m putri
- Alma Ariella Tsany - Panjat tebing nomor lead putri
- Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing nomor lead putra
- Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle beregu putri
- Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
- Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi kelas 48kg putri
- Ignatius Joshua Kandou - Karate kelas kumite -75kg putra
- Arya Danu Susilo - Taekwondo nomor -74kg putra
- I Made Sastra Dharma - Judo kelas -90kg putra
- Maria Natalia Londa - Atletik nomor lompat jangkit putri
- Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri
- Puja Lestari - Panjat tebing speed putri
- Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra
- Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra
- Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
- Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra
- Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) nomor 10m air pistol beregu putra
- Alwi Farhan - Badminton tunggal putra
- Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra
- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra
- Aero Sutan Aswar - Jetski nomor Endurance Open
- Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra
- Robi Syianturi - Atletik marathon putra
- Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra
- Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri
- Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri
Perak
- Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Mutiara Ayu Puspitasari, Ni, Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Nita Violina Marwah - Badminton nomor beregu putri
- Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor downhill putra
- Riska Amelia Agustina - Sepeda gunung nomor downhill putri
- Krisna Septiana - Kayak slalom putra
- Putu Santhi - Kano single slalom putri
- Ardam, Asrul Alam, Achmad Fahcrizal, Ahmad Fikri, Fadli Muhammad, Alfandy Aly, Mochamad Fathur, Julius Rumaropen, Ahdan Asasi, Nurul Maulana - Hockey 5s putra
- Topan Satria - Petanque nomor shooting putra
- Farrel Armandio Tangkas - Renang nomor 100m gaya punggung putra
- Mohamad Ervan, Nayaka Budhidharma, Novendra Priasmoro, Susanto Megaranto - Catur nomor makruk blitz men's triples
- Ade Yoan Susanto - Kano single slalom putra
- Kadek Shinta - Kayak single slalom putri
- Daniel - Karate nomor kumite +84kg putra
- Mugi Harjito/Abdul Hamid - Kayak double 200m putra
- Annabella Putri dan Emilia Putri - Snooker nomor beregu putri
-
Jason, Kanaya Anindita, Rahmadani Citra, Kevin Gladian - Tim wakeboard
- Melani, Aldi Akmaludin, Kevin Gelbert, Piki Lestari - Tim wake surf
-
Aziz Hidayat Tumakaka - Taekwondo nomor -54kg putra
- Wahyudi Putra - Atletik nomor 1500m putra
-
Muhammad Aprizal - Senam artistik nomor men’s apparatus rings
- Lalu Muhammad Zohri - Atletik nomor 100m putra
- Maria Corazon Konjep Wombaki, Sang Ayu Nyoman Maypriani, Kisi Salisa Kasse, Rahmawati Dwi Pangestuti, Ni Kadek Ariani, Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Ni Wayan Sariani, Ni Kadek Fitria Rada Rani, Emily Sirs, Fatimah Zahrah Albanjari, Lie Qiao, I Dewa Ayu Dara Agung Laksmi, Ni Made Putri Suwandewi, Desi Wulandari, Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi - Tim criket T10 putri
- Mhd Raihan Fadhila - Taekwondo nomor -80kg putra
- Yemima Natalia Sinaga - Shooting (menembak) nomor skeet individual putri
- Satria Tri Wira Yudha - Senam artistik nomor parallel bars putra
- Emilia Nova - Atletik nomor lari gawang 100m putri
- Sukma Lintang Cahyani - Panjat tebing nomor lead putri
- Surya Aditya Pratama, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Rifqi Najmuddin Najib, Gusti Putu Eddy Supriyadinata, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto - Tim woodball nomor fairway beregu putra
- Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Nurizza Nova Mindayati, Ni Luh Manik Purwati, Dwi Tiga Putri, Nur Hafifa Syarah - Tim woodball nomor fairway beregu putri
- Dominique Rachmawati Karini- Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
- Edgar Xavier Marvelo, Ahmad Ghifari Fuaiz, Seraf Naro Siregar - Wushu nomor duilian weapon putra
- Ceyco Georgia Zefanya - Karate nomor kumite -68kg putri
- Arif Fadhillah - Karate nomor kumite -84kg putra
- Ricko Saputra - Angkat besi kelas 60kg putra
- Indah Permatasari - Judo nomor +78 putri
- Gede Ganding Kalbu Soethama - Judo nomor -100kg putra
- Yoga Ardika - Teqball individu putra
- Zikhra Dwi - Teqball individu putri
- La Ode Mardan dan Husni Uba - Teqball ganda putra
- Susan Nur Hidayah - Panjat tebing speed putri
- Alfian Muhammad Fajri - Panjat tebing speed putra
- Welda Agapindo, Jamhur Hatta, Riko Ganda Febryyanto, Steven Menayang - Equestrian (berkuda) nomor eventing beregu
-
Tasya Ayu dan Eugenia Diva - Wushu duilian bare handed putri
-
Annabella Putri Yohana dan Emilia Putri Rahamanda - Billiards 6 red snooker beregu putri
- Joe Aditya Wijaya Kurniawan - Renang 100m gaya kupu-kupu putra
- Ahris Sumariyanto, Ahmad Yopi Solpianda, Muhammad Indaka Pia Ramadhan, Ariska, Marga Nugraha Susilo, I Putu Ari Kuncoro - Woodball beregu putra
- Aileen Christabel Melati Putri, Siti Masithah, Falisha Galiana Noya, Celsy Silviana, Febriyanti, Finda Tri Setianingrum - Woodball beregu putri
- Seraf Naro Siregar - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
- Alfaro Menayang, Dara Ninggar Prameswari, Audirania Amanda Putri, Karen Leticia Herjawan - Equestrian (berkuda) nomor dressage beregu
- Muhammad Mahsa Wildanur, Rahmah Delima Putri, Bachtiar Sanjaya, Rafael Mc Guire Richardo, Nicole Astrella Hermanto, Maria Maggiore Judith, Jaya Gustiar, Kadek Sinta Dwi Maharani - Baseball5 beregu campuran
- Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari - badminton ganda putri
- Muhammad Tegar Januar, Ignatius Joshua Kandou, Nur Halim Arlendi, Daniel, I Komang Astawa Setiabudi, Arif Fadhillah - Kareta kumite beregu putra
- Muh. Zaki Ubaidillah - Badminton tunggal putra
- Natasya Beteyob - Angkat besi kelas 58kg putri
- Kenneth Henson Sutianto, Rayhan Abdul Latief, Amadeus Christian Susanto - Tim golf putra
- Ni Wayan Malana Fairbrother - Skateboard street putri
