SEA Games 2025

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 hingga Senin Sore, Indonesia Tambah 7 Medali Emas

Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia menambah tujuh medali emas.

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Update Perolehan Medali SEA Games 2025 hingga Senin Sore, Indonesia Tambah 7 Medali Emas
Web SEA Games 2025
PEROLEHAN MEDALI - Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia sudah mengemas 50 medali emas. Jumlah tersebut unggul 14 medali dari Vietnam yang berada di peringkat 3 klasemen perolehan medali. 

Ringkasan Berita:
  • Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (14/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia sudah mengemas 50 medali emas.
  • Indonesia saat ini berada di posisi 2 klasemen perolehan medali terbanyak SEA Games 2025 di bawah Thailand, dan di atas Vietnam.
  • Hingga sore ini, Indonesia mengumpulkan 7 medali emas dari Wushu (4), Menembak, Cycling Road, dan Angkat Berat.

 

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia menambah tujuh medali emas untuk meninggalkan Vietnam lebih jauh.

Hingga waktu di atas, Indonesia sudah mengumpulkan total 164 medali. Rinciannya adalah 50 medali emas, 58 perak, dan 56 perunggu.

Jumlah tersebut jauh di atas Vietnam yang baru mengemas 36 medali emas, 39 perak, dan 67 perunggu dengan total 142 medali.

Tuan rumah Thailand masih berada di urutan teratas dengan koleksi 137 medali emas, 81 perak, dan 53 perunggu.

Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia sudah mengemas 50 medali emas. Jumlah tersebut unggul 14 medali dari Vietnam yang berada di peringkat 3 klasemen perolehan medali.
PEROLEHAN MEDALI - Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 17.36 WIB, Indonesia sudah mengemas 50 medali emas. Jumlah tersebut unggul 14 medali dari Vietnam yang berada di peringkat 3 klasemen perolehan medali. (Web SEA Games 2025)

Penambahan Medali Indonesia

Penambahan 7 medali emas Indonesia hingga sore ini berasal dari cabang olahraga Wushu, Cycling Road, Shooting, dan Angkat Berat (Weightlifting).

Wushu menyumbang empat medali, yakni Patricia Geraldine di nomor Women Changquan, Jianshu, dan Qianshu.

Patricia mengumpulkan poin paling banyak dari ketiga kategori perlombaan tersebut dan mampu unggul atas Malaysia (perak) dan Singapura (perunggu).

Setelah Patricia, ada tim Indonesia dari nomor Duilian Bare-hended. Satu tim terdiri dari 3 atlet, yakni Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz, dan Terrence Tjahyadi.

Dominasi Indonesia di cabor Wushu berlanjut di final lain yang dipertandingkan hari ini. Total, wakil Indonesia meraih 4 medali emas dari 10 nomor.

Dua nomor lainnya diraih Tharisa Dea Florentina di kategori Women Sanda 56kg, lalu Samuel Marbun di kategori Mens Sanda 56kg.

Di tempat lain, Nern Hhom Visitor Center, Prachin Buri - Training Centre 2, Khao Yai, Nakhon Nayok menjadi saksi Ayustina Delia Priatna meraih medali emas SEA Games 2025 di nomor Individual Time Trial Cycling Road.

Pesepeda asal Kota Kembang itu mencatat waktu tercepat 59 menit 18 detik. Unggul atas wakil Thailand, Somrat Phetdarin dan Batriya Chaniporn yang finis dengan waktu satu jam lebih.

Torehan emas Indonesia diikuti oleh atlet menembak 10m Air Pistol Campuran, yakni Muhammad Iqbal Raia Prabowo dan Arista Perdana Putri Darmoyo.

Mereka berhasil mengalahkan Vietnam di laga final.

Halaman 1/2
12
Tags:
Medali SEA Games
Update Perolehan Medali
SEA Games 2025
wushu
angkat berat
