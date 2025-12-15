Hasil Final Voli Putri SEA Games 2025: Thailand Menolak Plot Twist, Gebuk Vietnam 23-25 di Set 5

Ringkasan Berita: Hasil final voli putri SEA Games 2025 berlangsung cukup dramatis menampilkan Vietnam vs Thailand

Thailand selaku tuan rumah nyaris kehilangan emas SEA Games ke-17 saat dikejutkan dengan performa epic Vietnam

Tuan rumah menegaskan determenasinya dan menolak plot twist, hingga akhirnya menang solid 23-25 di set kelima sebagai penentuan

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final voli putri SEA Games 2025 menempatkan Thailand sebagai peraih medali emas, Senin (15/12/2025) malam.

Thailand meraih kemenangan atas Vietnam di Indoor Stadium Huamark, Bangkok dengan skor 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25).

Pertarungan dalam berebut keping medali emas cabor voli indoor putri SEA Games 2025 begitu dramatis karena harus melalui full-set.

Duel yang bikin kian deg-degan ketika kedua tim bertaung dalam set penentuan, kelima, Thailand dan Vietnam beradu cukup ketat.

Padahal awalnya Vietnam di depan mata diunggulkan bisa membekuk tuan rumah dan menggagalkan misi meraih emas SEA Games ke-17.

Sebab di awal set kelima, Vietnam tampil meyakinkan dengan keunggulan 3-0, 8-4, 10-5, 10-8, sebelum akhirnya imbang 12-12.

Kepercayaan diri Thailand selaku tuan rumah kian meningkat tatkala berhasil memborong poin dan unggul hingga 12-14.

lihat foto VOLI VIETNAM - Pemain Vietnam Tran Thi Thanh Thuy (Tengah) memukul bola voli saat rekan setimnya Duong Thi Hen (Kiri) dan Nguyen Thi Kim Lien (Kanan) menyaksikan pertandingan bola voli semifinal putri antara Indonesia dan Vietnam di Asian Games 2018 di Jakarta pada 31 Agustus 2018. (Foto Arsip Agustus 2018). AAMIR QURESHI / AFP

Tapi 'bensin' Vietnam belum habis saat berhasil mengejar ketertinggalan dengan menyamakan kedudukan dengan skor 14-14.

Deuce yang terjadi dan memaksa kedua tim melakoni aksi jual beli serangan, saling susul poin, hingga adu solid dalam defense.

Vietnam dan Thailand silih berganti membukukan match poin namun selalu gagal hingga toreha poin yang cukup banyak.

Sampai akhirnya ketika skor imbang 23-23, Thailand memegang kendali permainan dari semua lini serangan dan bertahan.

Walhasil tuan rumah berhasil menundukkan Vietnam dengan skor 23-25 di set kelima.

Emas SEA Games ke-17 cabor voli putri indoor berhasil diamankan oleh Thailand dan menegaskan statusnya sebagai 'ratu' voli Asia Tenggara.

Vietnam juga kembali harus puas mengakui keunggulan Thailand meskipun sudah memaksa hingga lima set penuh dengan drama deuce.

Emas ke-17 Timnas Voli Putri Thailand

Thailand yang menyandang status tuan rumah dalam gelaran SEA Games 2025 tentu memanfaatkan untuk berburu keping emas lebih banyak.