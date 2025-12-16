Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki Cs Main, Timnas Futsal Putri Lakoni Semifinal

Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi kontingen Indonesia, termasuk Timnas futsal putri Indonesia yang melakoni semifinal, Selasa (16/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki Cs Main, Timnas Futsal Putri Lakoni Semifinal
Instagram @timnasfutsal
FUTSAL PUTRI - Timnas futsal putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-3 pada laga pembuka penyisihan Grup B SEA Games 2025, Kamis (12/12/2025). Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi kontingen Indonesia, termasuk Timnas futsal putri Indonesia yang melakoni semifinal, Selasa (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Perburuan medali SEA Games 2025 berlanjut hari ini, Selasa (16/12/2025)
  • Sejumlah cabor bakal mempertandingkan laga perebutan medali, mulai dari aquathlon, berkuda, hingga atletik
  • Sementara itu, Timnas voli putra Indonesia masih akan melakoni laga babak penyisihan melawan Filipina
  • Sedangkan Timnas futsal putri Indonesia bakal menjalani laga semifinal melawan Thailand

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 hari ini menyuguhkan sederet pertandingan dari berbagai cabang olahraga (cabor), Selasa (16/12/2025).

Dibuka dengan laga perebutan medali emas dari cabor aquathlon yang bertempat di Leam Mae Phim, Klaeng distic, Rayong, Thailand, mulai pukul 07.00 WIB.

Selain aquathlon, jadwal SEA Games 2025 hari ini bakal diwarnai laga perebutan medali emas dari cabor berkuda, catur, balap sepeda, hingga atletik.

Lalu dari cabor voli indoor, hari ini masih melanjutkan babak penyisihan dari sektor putra.

Timnas voli putra Indonesia akan berhadapan dengan Filipina mulai pukul 12.30 WIB, bertempat di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand.

Siapa yang menang, otomatis akan mendapat status juara Grup B.

Situasi tersebut bakal menentukan lawan yang akan dihadapi Timnas voli putra Indonesia dan Filipina di babak semifinal.

RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025).
RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi kontingen Indonesia, termasuk Timnas voli putra Indonesia yang bakal melawan Filipina, Selasa (16/12/2025).

Sesuai regulasi, juara Grup A akan menghadapi runner-up Grup B di semifinal.

Pun dengan juara Grup B akan bentrok melawan runner-up Grup A dalam perebutan tiket final.

Secara garis besar, Timnas voli putra Indonesia yang diperkuat Rivan Nurmulki  difavoritkan melaju ke babak final dan bahkan meraih medali emas SEA Games 2025.

Bukan tanpa alasan, Timnas voli putra Indonesia adalah juara bertahan yang sebelumnya meraih medali emas SEA Games tiga edisi beruntun yakni 2019, 2021, dan 2023.

Sedangkan dari cabor futsal, hari ini akan digelar pertandingan semifinal dari sektor putri.

Timnas futsal putri Indonesia akan melakoni babak semifinal melawan Thailand pukul 16.30 WIB, bertempat di Bangkokthonburi University, Bangkok, Thailand.

Apabila mampu meraih kemenangan, Timnas futsal putri Indonesia berhak melaju ke final dan akan melawan pemenang dari laga Vietnam vs Filipina.

Adapun saat ini, kontingen Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 52 emas, 65 perak, dan 64 perunggu, per Selasa (16/12/2025) pukul 06.00 WIB.

Halaman 1/3
123
