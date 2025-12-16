Jadwal BWF World Tour Finals 2025, Rabu 17 Desember: An Se-young vs Putri KW Jadi Duel Pembuka

Ringkasan Berita: Jadwal BWF World Tour Finals 2025 dimulai besok, bertempat di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (17/12/2025) mulai pukul 08.30 WIB

Aksi Putri Kusuma Wardani menjadi pembuka, ia akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, An Se-young

Selain Putri KW, empat wakil Indonesia juga akan beraksi yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Jonatan Christie, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BWF World Tour Finals 2025 resmi dimulai besok, Rabu (17/12/2025).

Hari pertama penyelenggaraan BWF World Tour Finals 2025 mempertandingkan babak penyisihan yang bertempat di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China.

Untuk sesi 1 dimulai pukul 08.30 WIB, lalu berlanjut ke sesi 2 pukul 16.00 WIB.

Pebulu tangkis tunggal putri, Putri Kusuma Wardani atau akrab disapa Putri KW menjadi wakil Indonesia pertama yang bertanding.

Putri KW yang tergabung ke dalam Grup A akan melakoni laga perdana di babak penyisihan melawan wakil Korea Selatan sekaligus unggulan kesatu, An Se-young.

Duel antara An Se-young vs Putri KW menjadi laga pembuka gelaran BWF World Tour Finals 2025 hari pertama.

AN SE-YOUNG - Reaksi An Se Young dari Korea usai laga final tunggal putri melawan Carolina Marin dari Spanyol (tidak terlihat) pada Kejuaraan Dunia Bulutangkis BWF di Kopenhagen, Denmark, pada 27 Agustus 2023. Jadwal BWF World Tour Finals 2025 dibuka dengan pertandingan babak penyisihan, duel Putri KW vs An Se-young menjadi laga pembuka, Rabu (17/12/2025). (MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX / AFP) (Arsip)

Laga melawan An Se-young jelas bukan perkara mudah bagi Putri KW.

Sebelum nantinya bertemu di BWF World Tour Finals 2025, Putri KW sudah pernah melawan An Se-young sebanyak tujuh kali.

Tunggal putri yang baru saja meraih medali perunggu SEA Games 2025 itu selalu kalah dari An Se-young.

Adapun nantinya, hanya ada dua pemain dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Setelah melawan An Se-young, Putri KW akan bersua dua wakil Jepang yakni Akane Yamaguchi dan Tomoka Miyazaki.

Putri KW harus berjuang ekstra keras guna menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mampu lolos ke babak semifinal sejak BWF World Tour Finals diperkenalkan pada 2018.

Di hari yang sama dengan Putri KW, empat wakil Indonesia lainnya juga akan langsung melakoni babak penyisihan.

Di sektor ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang menghuni Grup B akan melawan pasangan China selaku unggulan kedua, Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

Lalu di sektor tunggal putra, Jonatan Christie atau akrab disapa Jojo yang tergabung ke dalam Grup A akan melawan unggulan kesatu asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.