Lampaui Target Medali, Berikut Daftar Lengkap Perenang Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025 

Lampaui Target, Berikut Daftar Lengkap Perenang Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025



Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim renang Indonesia berhasil menambah perolehan pundi-pundi medalinya dari ajang SEA Games Thailand 2025.

Kepastian itu setelah tim renang Indonesia melakoni babak final hari terakhir renang SEA Games Thailand yang berlangsung di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Senin (15/12/2025).

Perolehan medali SEA Games untuk Indonesia dari cabor renang sudah dimulai sejak nomor 200m gaya punggung putra diperlombakan.

Baca juga: Renang Sumbang 3 Medali Emas, Ketua Umum PB Akuatik: Kejutan yang Menyenangkan, Menggelegar!

Perenang Indonesia yang turun pada babak final 200m gaya punggung putra yakni Farrel Armandio Tangkas, berhasil finish kedua untuk meraih medali Perak dengan catatan waktu renang 2:01.63.

Sementara itu perenang Merah Putih lainnya yang turun di nomor yang sama yaitu Jason Donovan Yusuf, berada di posisi kedelapan usai membukukan waktu renang 2:07.70.

Total Farrel berhasil meraih 2 medali perak SEA Games 2025 dari nomor 200m dan 100m gaya punggung putra.

Rekomendasi Untuk Anda

"Yang pasti rasanya senang, kebetulan juga hari ini ulang tahun papa aku jadi bisa ngasih kado medali perak," jelas Farrel.

"Sebetulnya aku juga ngerasa masih banyak yang perlu ditingkatkan buat SEA Games 2027 dan Asian Games tahun depan," lanjutnya.

Keran medali renang Sea Games 2025 kembali mengucur dari nomor 50m gaya dada putra. Perenang Indonesia Felix Viktor Iberle yang membukukan waktu renang 28.02 untuk sampai ke finish, membuatnya berada di posisi ketiga untuk meraih medali perunggu.

Sementara perenang Merah Putih lainnya yang turun di nomor ini, M. Dwiky Raharjo finish di posisi ketujuh dengan waktu renang 28.55.

Meski berhasil meraih medali perunggu 50m gaya dada putra, namun Felix mengaku belum puas dengan hasil yang ia buat di Sea Games kali ini.

LOLOS KE FINAL - Tim renang Indonesia meloloskan 6 perenang dan 1 Tim Gaya Ganti Putra ke Final Hari Ketiga Renang SEA Games 2025 Thailand, Jumat (12/12/2025). Pada nomor 100m gaya bebas putri, Indonesia memiliki wakil di babak final setelah Nadia Aisha Nurazmi berhasil mencatatkan waktu renang 57.53 di babak kualifikasi. (HO/IST/HO/dok.PBAI)

"Pertama saya ingin berterima kasih, tetapi memang saya tidak puas. Tidak semuanya selalu berjalan sesuai rencana," ujar Felix.

Cabang olahraga renang di SEA Games 2025 akhirnya menutup perolehan medali dengan total 3 medali Emas, medali Perak dan 5 medali Perunggu. Jumlah tersebut melewati target awal yang diberikan untuk tim Renang Indonesia di SEA Games Thailand 2025.

Sementara itu, Ketua Harian PB Akuatik Indonesia, Harlin E. Rahardjo bersyukur dengan capaian tim renang Indonesia di Sea Games tahun ini.