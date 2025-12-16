Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Malam: Indonesia Kantongi 62 Emas

Ringkasan Berita: Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Selasa (16/12/2025) malam hingga pukul 20.38 WIB torehan emas Indonesia bertambah

Tambahan keping medali emas dari Kickboxing lewat aksi dari Riyan Jepri H Lumbanbatu

Kemudian Emilia Nova dari nomor Athletics Women's Heptathlon turut tambah koleksi emas Indonesia jadi 62

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 pada Selasa (16/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB, perolehan emas Indonesia bertambah.

Sejak Selasa (16/12) sore WIB, Indonesia menggenapkan koleksi medali emas SEA Games 2025 menjadi 60 keping setelah Fany Febriana Wulandari rebut emas lewat nomor Shooting Womens Trap Individual.

60 emas tampak belum cukup bagi delegasi Indonesia. Tak heran jika dari nomor atau cabor lain turut menambah torehan medali emas bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025.

Riyan Jepri H. Lumbanbatu dari nomor Kickboxing Men's K1 60kg, menambah torehan medali emas tim Merah-Putih menjadi 61.

Kemenangan Riyan dalam perlombaan Kickboxing dibuktikan dengan mengalahkan jagoan tuan rumah Thailand, Jakkrit Kongtook.

Hasil manis yang dibukukan oleh Riyan diikuti oleh delegasi Indonesia dari cabang olahraga (cabor) lain.

Ialah Emilia Nova dari Athletics Women's Heptathlon yang turut mengibarkan bendera Merah-Putih di podium tertinggi.

Emilia berhasil menundukkan rivalnya dari Vietnam, Hoang Thanh Giang, dan Sarah Dequinan yang berasal dari Filipina.

Torehan epic Riyan dan Emilia membuat Indonesia sampai saat ini telah mengemas sebanyak 62 medali emas.

Potensi Emas Indonesia Bertambah

Koleksi sebanyak 62 emas yang dikantongi Indonesia saat ini unggul dari kontingen terdekat yakni Vietnam.

Vietnam dengan catatan 46 emas tertinggal sebanyak 16 medali emas dari tim Merah-Putih di SEA Games 2025.

Indonesia tak risau lantaran masih membuka peluang untuk menambah koleksi medali emas lagi.

lihat foto DUEL BOLA - Pertandingan semifinal cabang olahraga futsal putri SEA Games 2025 antara Indonesia melawan tim tuan rumah Thailand di Nonthaburi Province Stadium, Selasa (16/12/2025). (FFI - 16/12/2025)

Dilihat dari agenda SEA Games 2025 akan ada pertandingan perebutan emas di beberapa cabor yang diikuti Indonesia.

Mulai dari Panahan, Bowling, Ches, hingga Cricket. Bahkan Futsal putri juga akan berebut emas pada Rabu (17/12) mendatang.

Masih ada harapan bagi kontingen Indonesia untuk terus mendulang koleksi medali emas SEA Games 2025.

Daftar peraih medali emas SEA Games 2025 pada Selasa (16/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB.