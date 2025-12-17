Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Update Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025: Atletik Bikin Merah Putih Panen

Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Update Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025: Atletik Bikin Merah Putih Panen
dok: istimewa
Atlet jalan Cepat Indonesia, Hendro, berhasil mencatatkan hasil impresif di Asian 20km Race Walking Championships 2025, yang berlangsung di Nomi, Ishikawa, Jepang, MinggU (16/3/2025). Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Saat ini kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB
  • Atletik menjadi cabor yang menyumbang medali terbanyak untuk Indonesia
  • Tim atletik Indonesia meraih sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Daftar atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 sejauh ini didominasi dari cabang olahraga (cabor) atletik, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Hingga berita ini ditulis, cabor atletik telah menyumbang 20 medali bagi Indonesia.

Terdiri dari sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu.

Tidak hanya total keseluruhan, sejauh ini atletik menjadi cabor dengan perolehan medali emas terbanyak untuk Indonesia.

Sembilan medali emas diraih oleh Diva Renatta Jayadi (lompat galah putri), Dina Aulia (lari gawang 100m putri), Maria Natalia Londa (lompat jangkit putri), Robi Syianturi (marathon putra), Odekta Elvina Naibaho (marathon putri).

Serta Violine Intan Puspita (jalan cepat 20km putri), Emilia Nova (heptathlon putri), Abd Hafiz (lempar lembing putra), dan Hendro (jalan cepat 20km putra).

Baca juga: Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Malam: Indonesia Kantongi 62 Emas

Untuk seluruh pertandingan atletik telah rampung digelar kemarin, Selasa (16/12/2025).

Sedangkan Thailand selaku tuan rumah menjadi juara umum atletik dengan 13 medali emas, 13 perak, dan 4 perunggu.

Adapun saat ini, kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu.

Berikut daftar lengkap atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Panahan Tambah Emas, Timnas Putri Indonesia Berebut Perunggu

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Emas

  1. Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo poomsae beregu putra 
  2. Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran
  3. Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton beregu putra
  4. Andri Irawan - Petanque tunggal putra
  5. Jason Donovan Yusuf - Renang 100m gaya punggung putra
  6. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung cross country eliminator (XCE) putra
  7. Leica AL Humaira Lubis - Karate kumite +68kg putri
  8. Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri
  9. Masniari Wolf - Renang 50m gaya punggung putri
  10. Jason Donovan Yusuf - Renang 50m gaya punggung putra
  11. Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran
  12. Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski 
  13. Diva Renatta Jayadi - Atletik lompat galah putri
  14. Dinny Febriany - Judo -57kg putri
  15. Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra
  16.  Abiyurafi - Senam artistik horizontal bar putra
  17. Syerina - Judo -70kg putri
  18. Dina Aulia - Atletik lari gawang 100m putri
  19. Alma Ariella Tsany - Panjat tebing lead putri
  20. Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing lead putra
  21. Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle beregu putri
  22. Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle putri
  23. Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi 48kg putri
  24. Ignatius Joshua Kandou - Karate kumite -75kg putra
  25. Arya Danu Susilo - Taekwondo -74kg putra
  26. I Made Sastra Dharma - Judo -90kg putra
  27. Maria Natalia Londa - Atletik lompat jangkit putri
  28. Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri
  29. Puja Lestari - Panjat tebing speed putri
  30. Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra
  31. Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra
  32. Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
  33. Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra
  34. Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu putra
  35.  Alwi Farhan - Badminton tunggal putra
  36. Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra
  37. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra
  38. Aero Sutan Aswar - Jetski Endurance Open
  39. Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra
  40. Robi Syianturi - Atletik marathon putra
  41. Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra
  42. Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri
  43. Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri
  44. Patricia Geraldine - Wushu Changquan, Jianshu & Qianshu putri
  45. Ayustina Delia Priatna dari individual time trial putri
  46.  Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz, dan Terrence Tjahyadi - Wushu duilian bare - handed putra
  47. Arista Perdana Putri Darmoyo/Muhamad Iqbal Raia Prabowo - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu campuran
  48. Tharisa Dea Florentina - Wushu sanda 56kg putri
  49. Samuel Marbun - Wushu sanda 65kg putra
  50. Rizki Juniansyah - Angkat besi 79kg putra
  51. Vincentius Djajadiningrat - Shooting (menembak) practical shooting nomor production individual putra
  52. Abd Hafiz - Atletik lempar lembing putra. 
  53. Martina Ayu Pratiwi, Kayla Nadia Shafa, Binta Erlen Salsabela - Aquathlon estafet putri
  54. Muhammad Noval Ashidiq, Muhammad Zidane, Rashif Amila Yaqin  Aquathlon estafet putra
  55. La Memo - Rowing men's singles scull
  56. Ali Mardiansyah, Ihram, Rafiq Wijdan Yasir, dan Ardi Isadi - Rowing lightweight men's quadruple sculls
  57. Martina Ayu Pratiwi, Rashif Amila Yaqin, Kayla Nadia Shafa, dan Muhammad Noval Ashidiq - Aquathlon estafet campuran
  58. Rahmat Erwin Abdullah - Angkat besi 88kg putra
  59. Fany Febriana Wulandari - Shooting (menembak) trap individual putri
  60. Medina Warda Aulia, Chelsie Monica Ignesias Sihite, Irine Kharisma Sukandar, Dewi Ardhiani Anastasia Citra, Laysa Latifah - Catur Women Team Rapid Quadruples
  61. Riyan Jefri Hamonangan Lumbanbatu - Kickboxing K1 -60kg putra
  62. Emilia Nova - Atletik heptathlon putri

Perak 

  1. Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Mutiara Ayu Puspitasari, Ni, Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Nita Violina Marwah - Badminton nomor beregu putri
  2. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor downhill putra
  3. Riska Amelia Agustina - Sepeda gunung nomor downhill putri
  4. Krisna Septiana - Kayak slalom putra
  5. Putu Santhi - Kano single slalom putri
  6. Ardam, Asrul Alam, Achmad Fahcrizal, Ahmad Fikri, Fadli Muhammad, Alfandy Aly, Mochamad Fathur, Julius Rumaropen, Ahdan Asasi, Nurul Maulana - Hockey 5s putra
  7. Topan Satria - Petanque nomor shooting putra
  8. Farrel Armandio Tangkas - Renang nomor 100m gaya punggung putra
  9. Mohamad Ervan, Nayaka Budhidharma, Novendra Priasmoro, Susanto Megaranto - Catur nomor makruk blitz men's triples
  10. Ade Yoan Susanto - Kano single slalom putra
  11. Kadek Shinta - Kayak single slalom putri
  12. Daniel - Karate nomor kumite +84kg putra
  13. Mugi Harjito/Abdul Hamid - Kayak double 200m putra
  14. Annabella Putri dan Emilia Putri - Snooker nomor beregu putri

  15. Jason, Kanaya Anindita, Rahmadani Citra, Kevin Gladian - Tim wakeboard

  16. Melani, Aldi Akmaludin, Kevin Gelbert, Piki Lestari - Tim wake surf

  17. Aziz Hidayat Tumakaka - Taekwondo nomor -54kg putra

  18. Wahyudi Putra - Atletik nomor 1500m putra

  19. Muhammad Aprizal - Senam artistik nomor men’s apparatus rings

  20. Lalu Muhammad Zohri - Atletik nomor 100m putra
  21. Maria Corazon Konjep Wombaki, Sang Ayu Nyoman Maypriani, Kisi Salisa Kasse, Rahmawati Dwi Pangestuti, Ni Kadek Ariani, Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Ni Wayan Sariani, Ni Kadek Fitria Rada Rani, Emily Sirs, Fatimah Zahrah Albanjari, Lie Qiao, I Dewa Ayu Dara Agung Laksmi, Ni Made Putri Suwandewi, Desi Wulandari, Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi - Tim criket T10 putri
  22. Mhd Raihan Fadhila - Taekwondo nomor -80kg putra
  23. Yemima Natalia Sinaga - Shooting (menembak) nomor skeet individual putri
  24. Satria Tri Wira Yudha - Senam artistik nomor parallel bars putra
  25. Emilia Nova - Atletik nomor lari gawang 100m putri
  26. Sukma Lintang Cahyani - Panjat tebing nomor lead putri
  27. Surya Aditya Pratama, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Rifqi Najmuddin Najib, Gusti Putu Eddy Supriyadinata, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto - Tim woodball nomor fairway beregu putra
  28. Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Nurizza Nova Mindayati, Ni Luh Manik Purwati, Dwi Tiga Putri, Nur Hafifa Syarah - Tim woodball nomor fairway beregu putri
  29. Dominique Rachmawati Karini- Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
  30. Edgar Xavier Marvelo, Ahmad Ghifari Fuaiz, Seraf Naro Siregar - Wushu nomor duilian weapon putra
  31. Ceyco Georgia Zefanya - Karate nomor kumite -68kg putri
  32. Arif Fadhillah - Karate nomor kumite -84kg putra
  33. Ricko Saputra - Angkat besi kelas 60kg putra
  34. Indah Permatasari - Judo nomor +78 putri
  35. Gede Ganding Kalbu Soethama - Judo nomor -100kg putra
  36. Yoga Ardika - Teqball individu putra
  37. Zikhra Dwi - Teqball individu putri
  38. La Ode Mardan dan Husni Uba - Teqball ganda putra
  39. Susan Nur Hidayah - Panjat tebing speed putri
  40. Alfian Muhammad Fajri - Panjat tebing speed putra
  41. Welda Agapindo, Jamhur Hatta, Riko Ganda Febryyanto, Steven Menayang - Equestrian (berkuda) nomor eventing beregu
