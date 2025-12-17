Update Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025: Atletik Bikin Merah Putih Panen

Ringkasan Berita: Saat ini kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB

Atletik menjadi cabor yang menyumbang medali terbanyak untuk Indonesia

Tim atletik Indonesia meraih sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Daftar atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 sejauh ini didominasi dari cabang olahraga (cabor) atletik, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Hingga berita ini ditulis, cabor atletik telah menyumbang 20 medali bagi Indonesia.

Terdiri dari sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu.

Tidak hanya total keseluruhan, sejauh ini atletik menjadi cabor dengan perolehan medali emas terbanyak untuk Indonesia.

Sembilan medali emas diraih oleh Diva Renatta Jayadi (lompat galah putri), Dina Aulia (lari gawang 100m putri), Maria Natalia Londa (lompat jangkit putri), Robi Syianturi (marathon putra), Odekta Elvina Naibaho (marathon putri).

Serta Violine Intan Puspita (jalan cepat 20km putri), Emilia Nova (heptathlon putri), Abd Hafiz (lempar lembing putra), dan Hendro (jalan cepat 20km putra).

Untuk seluruh pertandingan atletik telah rampung digelar kemarin, Selasa (16/12/2025).

Sedangkan Thailand selaku tuan rumah menjadi juara umum atletik dengan 13 medali emas, 13 perak, dan 4 perunggu.

Adapun saat ini, kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu.

Berikut daftar lengkap atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025.

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Emas

Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo poomsae beregu putra Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton beregu putra Andri Irawan - Petanque tunggal putra Jason Donovan Yusuf - Renang 100m gaya punggung putra Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung cross country eliminator (XCE) putra Leica AL Humaira Lubis - Karate kumite +68kg putri Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri Masniari Wolf - Renang 50m gaya punggung putri Jason Donovan Yusuf - Renang 50m gaya punggung putra Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski Diva Renatta Jayadi - Atletik lompat galah putri Dinny Febriany - Judo -57kg putri Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra Abiyurafi - Senam artistik horizontal bar putra Syerina - Judo -70kg putri Dina Aulia - Atletik lari gawang 100m putri Alma Ariella Tsany - Panjat tebing lead putri Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing lead putra Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle beregu putri Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle putri Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi 48kg putri Ignatius Joshua Kandou - Karate kumite -75kg putra Arya Danu Susilo - Taekwondo -74kg putra I Made Sastra Dharma - Judo -90kg putra Maria Natalia Londa - Atletik lompat jangkit putri Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri Puja Lestari - Panjat tebing speed putri Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu putra Alwi Farhan - Badminton tunggal putra Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra Aero Sutan Aswar - Jetski Endurance Open Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra Robi Syianturi - Atletik marathon putra Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri Patricia Geraldine - Wushu Changquan, Jianshu & Qianshu putri Ayustina Delia Priatna dari individual time trial putri Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz, dan Terrence Tjahyadi - Wushu duilian bare - handed putra Arista Perdana Putri Darmoyo/Muhamad Iqbal Raia Prabowo - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu campuran Tharisa Dea Florentina - Wushu sanda 56kg putri Samuel Marbun - Wushu sanda 65kg putra Rizki Juniansyah - Angkat besi 79kg putra Vincentius Djajadiningrat - Shooting (menembak) practical shooting nomor production individual putra Abd Hafiz - Atletik lempar lembing putra. Martina Ayu Pratiwi, Kayla Nadia Shafa, Binta Erlen Salsabela - Aquathlon estafet putri Muhammad Noval Ashidiq, Muhammad Zidane, Rashif Amila Yaqin Aquathlon estafet putra La Memo - Rowing men's singles scull Ali Mardiansyah, Ihram, Rafiq Wijdan Yasir, dan Ardi Isadi - Rowing lightweight men's quadruple sculls Martina Ayu Pratiwi, Rashif Amila Yaqin, Kayla Nadia Shafa, dan Muhammad Noval Ashidiq - Aquathlon estafet campuran Rahmat Erwin Abdullah - Angkat besi 88kg putra Fany Febriana Wulandari - Shooting (menembak) trap individual putri Medina Warda Aulia, Chelsie Monica Ignesias Sihite, Irine Kharisma Sukandar, Dewi Ardhiani Anastasia Citra, Laysa Latifah - Catur Women Team Rapid Quadruples Riyan Jefri Hamonangan Lumbanbatu - Kickboxing K1 -60kg putra Emilia Nova - Atletik heptathlon putri

Perak