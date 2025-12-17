Update Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025: Atletik Bikin Merah Putih Panen
Berikut daftar sementara atlet Indonesia yang berhasil meraih medali SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB.
- Saat ini kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB
- Atletik menjadi cabor yang menyumbang medali terbanyak untuk Indonesia
- Tim atletik Indonesia meraih sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu
TRIBUNNEWS.COM - Daftar atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025 sejauh ini didominasi dari cabang olahraga (cabor) atletik, Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB.
Hingga berita ini ditulis, cabor atletik telah menyumbang 20 medali bagi Indonesia.
Terdiri dari sembilan emas, lima perak, dan enam perunggu.
Tidak hanya total keseluruhan, sejauh ini atletik menjadi cabor dengan perolehan medali emas terbanyak untuk Indonesia.
Sembilan medali emas diraih oleh Diva Renatta Jayadi (lompat galah putri), Dina Aulia (lari gawang 100m putri), Maria Natalia Londa (lompat jangkit putri), Robi Syianturi (marathon putra), Odekta Elvina Naibaho (marathon putri).
Serta Violine Intan Puspita (jalan cepat 20km putri), Emilia Nova (heptathlon putri), Abd Hafiz (lempar lembing putra), dan Hendro (jalan cepat 20km putra).
Untuk seluruh pertandingan atletik telah rampung digelar kemarin, Selasa (16/12/2025).
Sedangkan Thailand selaku tuan rumah menjadi juara umum atletik dengan 13 medali emas, 13 perak, dan 4 perunggu.
Adapun saat ini, kontingan Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu.
Berikut daftar lengkap atlet Indonesia peraih medali SEA Games 2025.
Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025
Emas
- Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo poomsae beregu putra
- Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran
- Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton beregu putra
- Andri Irawan - Petanque tunggal putra
- Jason Donovan Yusuf - Renang 100m gaya punggung putra
- Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung cross country eliminator (XCE) putra
- Leica AL Humaira Lubis - Karate kumite +68kg putri
- Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri
- Masniari Wolf - Renang 50m gaya punggung putri
- Jason Donovan Yusuf - Renang 50m gaya punggung putra
- Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran
- Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski
- Diva Renatta Jayadi - Atletik lompat galah putri
- Dinny Febriany - Judo -57kg putri
- Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra
- Abiyurafi - Senam artistik horizontal bar putra
- Syerina - Judo -70kg putri
- Dina Aulia - Atletik lari gawang 100m putri
- Alma Ariella Tsany - Panjat tebing lead putri
- Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing lead putra
- Dominique Rachmawati Karini, Yasmin Figlia Achadiat, Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle beregu putri
- Dewi Laila Mubarokah - Shooting (menembak) 10m rifle putri
- Luluk Diana Tri Wijayana - Angkat besi 48kg putri
- Ignatius Joshua Kandou - Karate kumite -75kg putra
- Arya Danu Susilo - Taekwondo -74kg putra
- I Made Sastra Dharma - Judo -90kg putra
- Maria Natalia Londa - Atletik lompat jangkit putri
- Meydiana Laviola Reinnamah, Anjali Kirana Junarto, Aldila Sutjiadi, Janice Tjen, Priska Madelyn Nugroho - Tim tenis beregu putri
- Puja Lestari - Panjat tebing speed putri
- Antasyafi Robby Al Hilmi - Panjat tebing speed putra
- Ignatius Anthony Susanto, Christopher Benjamin Rungkat, Justin Barki, Lucky Candra Kurniawan, Muhammad Rifqi Fitriadi - Tim tenis beregu putra
- Edgar Xavier Marvelo - Wushu nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
- Astnan Maulana, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi & M Raihan Maulidan - Cycling road time trial beregu putra
- Muhammad Iqbal Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu putra
- Alwi Farhan - Badminton tunggal putra
- Andika Dhanireksa, Asep Yuldan Sani, Rano Slamet Nugraha - Pencak silat seni regu putra
- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani - Badminton ganda putra
- Aero Sutan Aswar - Jetski Endurance Open
- Hendro - Atletik jalan cepat 20km putra
- Robi Syianturi - Atletik marathon putra
- Basral Graito Hutomo - Skateboard street putra
- Odekta Elvina Naibaho - Atletik marathon putri
- Violine Intan Puspita - Atletik jalan cepat 20km putri
- Patricia Geraldine - Wushu Changquan, Jianshu & Qianshu putri
- Ayustina Delia Priatna dari individual time trial putri
- Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz, dan Terrence Tjahyadi - Wushu duilian bare - handed putra
- Arista Perdana Putri Darmoyo/Muhamad Iqbal Raia Prabowo - Shooting (menembak) 10m air pistol beregu campuran
- Tharisa Dea Florentina - Wushu sanda 56kg putri
- Samuel Marbun - Wushu sanda 65kg putra
- Rizki Juniansyah - Angkat besi 79kg putra
- Vincentius Djajadiningrat - Shooting (menembak) practical shooting nomor production individual putra
- Abd Hafiz - Atletik lempar lembing putra.
- Martina Ayu Pratiwi, Kayla Nadia Shafa, Binta Erlen Salsabela - Aquathlon estafet putri
- Muhammad Noval Ashidiq, Muhammad Zidane, Rashif Amila Yaqin Aquathlon estafet putra
- La Memo - Rowing men's singles scull
- Ali Mardiansyah, Ihram, Rafiq Wijdan Yasir, dan Ardi Isadi - Rowing lightweight men's quadruple sculls
- Martina Ayu Pratiwi, Rashif Amila Yaqin, Kayla Nadia Shafa, dan Muhammad Noval Ashidiq - Aquathlon estafet campuran
- Rahmat Erwin Abdullah - Angkat besi 88kg putra
- Fany Febriana Wulandari - Shooting (menembak) trap individual putri
- Medina Warda Aulia, Chelsie Monica Ignesias Sihite, Irine Kharisma Sukandar, Dewi Ardhiani Anastasia Citra, Laysa Latifah - Catur Women Team Rapid Quadruples
- Riyan Jefri Hamonangan Lumbanbatu - Kickboxing K1 -60kg putra
- Emilia Nova - Atletik heptathlon putri
Perak
- Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Mutiara Ayu Puspitasari, Ni, Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Nita Violina Marwah - Badminton nomor beregu putri
- Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor downhill putra
- Riska Amelia Agustina - Sepeda gunung nomor downhill putri
- Krisna Septiana - Kayak slalom putra
- Putu Santhi - Kano single slalom putri
- Ardam, Asrul Alam, Achmad Fahcrizal, Ahmad Fikri, Fadli Muhammad, Alfandy Aly, Mochamad Fathur, Julius Rumaropen, Ahdan Asasi, Nurul Maulana - Hockey 5s putra
- Topan Satria - Petanque nomor shooting putra
- Farrel Armandio Tangkas - Renang nomor 100m gaya punggung putra
- Mohamad Ervan, Nayaka Budhidharma, Novendra Priasmoro, Susanto Megaranto - Catur nomor makruk blitz men's triples
- Ade Yoan Susanto - Kano single slalom putra
- Kadek Shinta - Kayak single slalom putri
- Daniel - Karate nomor kumite +84kg putra
- Mugi Harjito/Abdul Hamid - Kayak double 200m putra
- Annabella Putri dan Emilia Putri - Snooker nomor beregu putri
Jason, Kanaya Anindita, Rahmadani Citra, Kevin Gladian - Tim wakeboard
- Melani, Aldi Akmaludin, Kevin Gelbert, Piki Lestari - Tim wake surf
Aziz Hidayat Tumakaka - Taekwondo nomor -54kg putra
- Wahyudi Putra - Atletik nomor 1500m putra
Muhammad Aprizal - Senam artistik nomor men’s apparatus rings
- Lalu Muhammad Zohri - Atletik nomor 100m putra
- Maria Corazon Konjep Wombaki, Sang Ayu Nyoman Maypriani, Kisi Salisa Kasse, Rahmawati Dwi Pangestuti, Ni Kadek Ariani, Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Ni Wayan Sariani, Ni Kadek Fitria Rada Rani, Emily Sirs, Fatimah Zahrah Albanjari, Lie Qiao, I Dewa Ayu Dara Agung Laksmi, Ni Made Putri Suwandewi, Desi Wulandari, Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi - Tim criket T10 putri
- Mhd Raihan Fadhila - Taekwondo nomor -80kg putra
- Yemima Natalia Sinaga - Shooting (menembak) nomor skeet individual putri
- Satria Tri Wira Yudha - Senam artistik nomor parallel bars putra
- Emilia Nova - Atletik nomor lari gawang 100m putri
- Sukma Lintang Cahyani - Panjat tebing nomor lead putri
- Surya Aditya Pratama, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Rifqi Najmuddin Najib, Gusti Putu Eddy Supriyadinata, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto - Tim woodball nomor fairway beregu putra
- Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Nurizza Nova Mindayati, Ni Luh Manik Purwati, Dwi Tiga Putri, Nur Hafifa Syarah - Tim woodball nomor fairway beregu putri
- Dominique Rachmawati Karini- Shooting (menembak) nomor 10m rifle putri
- Edgar Xavier Marvelo, Ahmad Ghifari Fuaiz, Seraf Naro Siregar - Wushu nomor duilian weapon putra
- Ceyco Georgia Zefanya - Karate nomor kumite -68kg putri
- Arif Fadhillah - Karate nomor kumite -84kg putra
- Ricko Saputra - Angkat besi kelas 60kg putra
- Indah Permatasari - Judo nomor +78 putri
- Gede Ganding Kalbu Soethama - Judo nomor -100kg putra
- Yoga Ardika - Teqball individu putra
- Zikhra Dwi - Teqball individu putri
- La Ode Mardan dan Husni Uba - Teqball ganda putra
- Susan Nur Hidayah - Panjat tebing speed putri
- Alfian Muhammad Fajri - Panjat tebing speed putra
- Welda Agapindo, Jamhur Hatta, Riko Ganda Febryyanto, Steven Menayang - Equestrian (berkuda) nomor eventing beregu
