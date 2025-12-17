Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Sport
BWF World Tour Finals

Daftar Elite Pemberi Skor Afrika kepada An Se-young, Putri KW Paling Baru

Putri KW sempat membuat kejutan saat menang dari An Se-young di gim kedua pada pertandingan Grup A BWF World Tour Finals 2025 dengan skor telak, 21-8

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
Dok. PBSI
PENAMPILAN PUTRI KW - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani saat tampil pada babak semifinal Piala Sudirman 2025 menghadapi An Se Young di di Xiamen Fenghuang Gymnasium, China, Sabtu (3/5/2025). Putri KW menjadi salah satu pebulu tangkis yang sukses memberikan skor afrika kepada An Se-young. 

Ringkasan Berita:
  • Putri KW sempat mencuri kemenangan dengan skor afrika atas An Se-young di gim kedua pertandingan Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025).
  • Kekalahan dengan skor afrika menjadi sesuatu yang sangat jarang dialami An Se-young.
  • Selain Putri KW, hanya ada Chen Yufei, Akane Yamaguchi, dan Carolina Marin yang pernah memberikan pengalaman serupa kepada An Se-young.

TRIBUNNEWS.COM - Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), sempat mengukir kejutan saat mencatatkan keunggulan atas An Se-young di laga pembuka Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025) di Hangzhou, China.

Pada pertandingan tersebut, Putri KW dan An Se-young terlibat duel yang berlangsung selama tiga gim dan berlangsung cukup ketat di awal-awal.

An Se-young memang berhasil mengamankan keunggulan di gim pertama dengan skor tipis 21-16 atas Putri KW.

Namun semuanya berubah saat gim kedua berlangsung.

Putri KW menyentak An Se-young dengan penampilan tanpa cela.

Pilihan pukulan dan penempatan shuttlecock yang luar biasa dari andalan Merah Putih itu membuat An Se-young kelimpungan.

Saking hebatnya performa Putri KW di gim kedua, ia tak hanya mengamankan kemenangan atas lawannya yang berasal dari Korea Selatan itu.

Ia melengkapi kemenangannya dengan skor afrika alias kemenangan telak atas An Se-young di gim kedua tersebut.

Putri KW menutup gim kedua dengan skor 21-8.

Bagi An Se-young, kalah dengan skor afrika menjadi sesuatu yang langka.

INDONESIA OPEN 2025 - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi pada babak perempat final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/6/2025). Putri gagal melaju ke semifinal usai kalah dengan skor 19-21, 20-22. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bahkan saat kariernya masih berada di tingkat junior, ia sangat jarang mendapatkan kekalahan telak tersebut.

Hanya ada beberapa pebulu tangkis putri elite dunia yang mampu menorehkan skor kemenangan besar atas An Se-young.

An Se-young mengalami kekalahan dengan skor afrika pertama kali saat turun di ajang Asia U17 dan U15 junior pada 2014 silam.

Berhadapan dengan jagoan Jepang, Hirari Mizui, An Se-young kalah dengan skor 21-17 dan 21-9 di babak perempat final.

Beranjak ke kancah Asian Games 2018, An Se-young yang kala itu masih berusia 16 tahun, langsung tampil menghadapi wakil China, Chen Yufei.

Tags:
An Seyoung
Putri KW
BWF World Tour Finals
Putri Kusuma Wardani
Chen Yufei
Akane Yamaguchi
Carolina Marin
Badminton
Tribunnews
