BWF World Tour Finals

Hasil BWF World Tour Finals 2025: 3 Wakil Indonesia Melempem di Hari Pertama, Putri KW Kena PHP

3 wakil Indonesia dari sektor tunggal putri, ganda campuran, dan tunggal putra gagal meraih kemenangan di laga perdana BWF World Tour Finals 2025.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Drajat Sugiri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
INDONESIA OPEN 2025 - Ekspresi kekecewaan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani usai gagal mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi pada babak perempat final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/6/2025). - 3 wakil Indonesia dari sektor tunggal putri, ganda campuran, dan tunggal putra gagal meraih kemenangan di laga perdana BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Tiga wakil Indonesia yang menyelesaikan laga pertama fase grup BWF World Tour Final 2025 menelan hasil tak optimal. 
  • Putri KW, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu hingga Jonathan Christie kompak menelan kekalahan.
  • Kini harapan untuk meraih kemenangan masih ada pada ganda putra yang baru akan bertanding pada sesi kedua sore nanti.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil kurang memuaskan dialami wakil Indonesia pada hari pembuka BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025).

Tiga wakil Indonesia dari sektor tunggal putri, ganda campuran, dan tunggal putra sama-sama gagal meraih kemenangan di laga perdana fase grup.

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se-young, dalam laga pembuka Grup A.

Bertanding di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Putri KW kalah melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-16, 8-21, dan 21-8.

Sejatinya Putri tampil baik di dua set awal. Di set pembuka ia bahkan bisa mengimbangi permainan An Se-young sampai skor sama 16-16.

Hanya saja, memasuki poin kritis, memang mental yang lebih berbicara. An Se-young dengan kematangannya membuat Putri kalah 21-16.

Di gim kedua, Putri kembali tampil baik. Ia lagi-lagi membuat An Se-young bermain tak nyaman sedari awal set kedua. 

Momentum itu bertahan hingga akhir set kedua dan memaksa laga dilanjutkan ke set penentuan, set ketiga.

Disini, permainan Putri KW turun drastis. Disisi lain, An Se-young lebih agresif dalam menyerang yang seakan memberi harapan palsu kepada Putri setelah sempat mengambil kemenangan di set kedua.

Jika sebelumnya An Se-young kalah 21-8 di set kedua, kekalahan dengan skor afrika itu dibalas tuntas pada set ketiga dengan kemenangan skor serupa, 8-21.

Bagi Putri, hasil ini memperpanjang catatan buruk saat menghadapi An Se-young. Dari semmbilan pertemuan, ia belum sekalipun mampu mengalahkan tunggal putri peringkat satu dunia tersebut. 

Kekalahan ini membuat Putri KW berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup A. Adapun posisi puncak saat ini bukan ditempati An Se-young, melainkan wakil Jepang sang Juara Dunia 2025, Akane Yamaguchi.

Akane mencatat kemenangan dua gim langsung atas kompatriotnya, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-14 dan 21-17, sehingga perhitungan kemenangan set nya lebih baik.

Adapun Tomoka kini menempati urutan keempat, di bawah Putri KW yang berhasil mencuri satu set dari An Se-young.

Tantangan berat masih menanti Putri KW. Ia dijadwalkan menghadapi Akane Yamaguchi pada Kamis (18/12/2025), sebelum menutup fase grup melawan Tomoka Miyazaki pada Jumat (19/12/2025). 

Halaman 1/3
123
Tags:
Hasil BWF World Tour Finals 2025
Hasil BWF World Tour Finals
Badminton
Indonesia
Putri KW
Putri Kusuma Wardani
Jonatan Christie
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu
