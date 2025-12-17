Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Voli

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Megawati Hangestri konfirmasi akan kembali ke Liga voli Korea putri musim depan dan ingin reuni dengam Red Sparks selaku tim lamanya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks
KOVO
SELEBRASI RED SPARKS - Megawati Hangestri dan rekan setimnya di Red Sparks selebrasi dalam laga GS Caltex vs Red Sparks di Jangchung Arena pada 26 Februari 2025. Megawati kembali ke Liga Voli Korea putri musim depan. (Foto: KOVO) 

Ringkasan Berita:
  • Megawati Hangestri, pevoli putri andalan Indonesia bertekad kembali main di Liga Voli Korea putri
  • Kepastian Megawati kembali ke Negeri Ginseng sesuai dengan konfirmasi sang agen yang dikutip media Korea, Yonhap News
  • Megawati bahkan telah membeli buku pelajaran bahasa Korea agar bisa belajar jelang kembali reuni dengan Red Sparks

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira bagi Voli Mania Tanah Air karena pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, menegaskan akan kembali ke Liga Voli Korea putri musim 2026/2027.

Kepastian pevoli berjuluk Megatron akan kembali ke Negeri Ginseng diungkap oleh media Korea Selatan, Yonhap, tepat setelah Mega merampungkan gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Dalam artikelnya, Yonhap memberi judul "Mega Dipastikan Kembali ke Liga Voli Korea Musim Depan, Berharap Satu Tim dengan Yeum Hye-seon," tulis media Korea.

Bukan sekadar bertekad kembali ke Liga-nya, Mega mengutarakan bahwa dirinya ingin kembali reuni dengan tim lamanya di Korea Selatan, Red Sparks.

Agen Megawati mengutarakan kepada Yonhap keinginannya untuk bermain lagi di Korea Selatan, bahkan sudah membeli buku pelajaran bahasa Korea agar bisa belajar.

MEGAWATI RED SPARKS - Selebrasi Megawati Hangestri bersama rekan setimnya, Red Sparks saat lawan GS Caltex di Jangchung Arena, Jumat (10/1/2025).
MEGAWATI RED SPARKS - Selebrasi Megawati Hangestri bersama rekan setimnya, Red Sparks saat lawan GS Caltex di Jangchung Arena, Jumat (10/1/2025). (KOVO)

"Menurut agennya, Mega yang baru saja membawa tim nasional Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games, telah membulatkan tekad untuk kembali berkarier di Korea Selatan," bunyi laporan Yonhap.

Rekomendasi Untuk Anda

"Saya ingin kembali dan bermain lagi di Korea. Sejak dua bulan lalu, saya sudah membeli buku pelajaran bahasa Korea untuk belajar."

Dari penuturan tersebut, kemungkinan besar Megawati akan terlihat kembali beraksi di lapangan pada musim baru yang akan dimulai pada 31 Oktober tahun 2026 depan.

Aturan Baru Liga Voli Korea

Yang menarik soal kabar kembalinya Megawati ke Liga Voli Korea, ada perubahan aturan Liga dan persaingan klub.

Federasi Bola Voli Korea (KOVO) sebelumnya menggunakan sistem draf (pemilihan pemain secara acak/bergiliran) untuk kuota Asia.

Namun, mulai tahun depan, sistem tersebut akan diganti menjadi kontrak bebas. Artinya, pemain bebas memilih klub dan klub bebas merekrut pemain yang mereka inginkan.

Baca juga: Terkabulnya Doa Ko Hee-jin, Aturan Baru KOVO Muluskan Jalan Megawati Kembali ke Liga Voli Korea

Hal ini diprediksi akan memicu persaingan ketat di antara tujuh klub voli Korea untuk mendapatkan tanda tangan Mega.

Alasanya karena Mega memiliki catatan prestasi yang luar biasa selama di Korea Selatan ketika bermain dengan Red Sparks.

Musim 2023/2024 bersama Red Sparks, Mega menduduki peringkat ke-7 sebagai pencetak poin terbanyak di liga dan peringkat ke-1 di timnya dengan koleksi 736 poin.

Lanjut pada musim 2024/2025 jagoan Red Sparks kian menyela dengan berada di peringkat ke-3 pencetak poin terbanyak yang mengokleksi 802 poin.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
Megawati Hangestri
Liga Voli Korea
Megatron
Red Sparks
Liga Voli Putri Korea
Yeom Hye-seon
Berita Voli
voli
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas