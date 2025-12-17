Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Ringkasan Berita: Megawati Hangestri, pevoli putri andalan Indonesia bertekad kembali main di Liga Voli Korea putri

Kepastian Megawati kembali ke Negeri Ginseng sesuai dengan konfirmasi sang agen yang dikutip media Korea, Yonhap News

Megawati bahkan telah membeli buku pelajaran bahasa Korea agar bisa belajar jelang kembali reuni dengan Red Sparks

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira bagi Voli Mania Tanah Air karena pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, menegaskan akan kembali ke Liga Voli Korea putri musim 2026/2027.

Kepastian pevoli berjuluk Megatron akan kembali ke Negeri Ginseng diungkap oleh media Korea Selatan, Yonhap, tepat setelah Mega merampungkan gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Dalam artikelnya, Yonhap memberi judul "Mega Dipastikan Kembali ke Liga Voli Korea Musim Depan, Berharap Satu Tim dengan Yeum Hye-seon," tulis media Korea.

Bukan sekadar bertekad kembali ke Liga-nya, Mega mengutarakan bahwa dirinya ingin kembali reuni dengan tim lamanya di Korea Selatan, Red Sparks.

Agen Megawati mengutarakan kepada Yonhap keinginannya untuk bermain lagi di Korea Selatan, bahkan sudah membeli buku pelajaran bahasa Korea agar bisa belajar.

MEGAWATI RED SPARKS - Selebrasi Megawati Hangestri bersama rekan setimnya, Red Sparks saat lawan GS Caltex di Jangchung Arena, Jumat (10/1/2025). (KOVO)

"Menurut agennya, Mega yang baru saja membawa tim nasional Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games, telah membulatkan tekad untuk kembali berkarier di Korea Selatan," bunyi laporan Yonhap.

"Saya ingin kembali dan bermain lagi di Korea. Sejak dua bulan lalu, saya sudah membeli buku pelajaran bahasa Korea untuk belajar."

Dari penuturan tersebut, kemungkinan besar Megawati akan terlihat kembali beraksi di lapangan pada musim baru yang akan dimulai pada 31 Oktober tahun 2026 depan.

Aturan Baru Liga Voli Korea

Yang menarik soal kabar kembalinya Megawati ke Liga Voli Korea, ada perubahan aturan Liga dan persaingan klub.

Federasi Bola Voli Korea (KOVO) sebelumnya menggunakan sistem draf (pemilihan pemain secara acak/bergiliran) untuk kuota Asia.

Namun, mulai tahun depan, sistem tersebut akan diganti menjadi kontrak bebas. Artinya, pemain bebas memilih klub dan klub bebas merekrut pemain yang mereka inginkan.

Hal ini diprediksi akan memicu persaingan ketat di antara tujuh klub voli Korea untuk mendapatkan tanda tangan Mega.

Alasanya karena Mega memiliki catatan prestasi yang luar biasa selama di Korea Selatan ketika bermain dengan Red Sparks.

Musim 2023/2024 bersama Red Sparks, Mega menduduki peringkat ke-7 sebagai pencetak poin terbanyak di liga dan peringkat ke-1 di timnya dengan koleksi 736 poin.

Lanjut pada musim 2024/2025 jagoan Red Sparks kian menyela dengan berada di peringkat ke-3 pencetak poin terbanyak yang mengokleksi 802 poin.