Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia masih berada di urutan kedua dan jaga jarak dengan Vietnam, Rabu (17/12/2025) pukul 17.00 WIB.

Dari seluruh agenda pertandingan di beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan hingga saat ini, Indonesia berhasil menyabet 10 medali emas.

Sembilan medali emas itu datang dari cabor Rowing, Pencak Silat, Panahan, hingga Wrestling (Gulat).

Secara total, saat ini kontingan Indonesia telah memiliki 231 medali. Dengan rician 72 medali emas, 82 perak, dan 77 perunggu.

Jumlah tersebut tentu semakin memperlebar jarah dengan Vietnam yang berada di urutan ketiga.

Adapun Vietnam sendiri saat ini baru mengoleksi total 203 medali, dengan rincian, 55 emas, 61 perak, 87 perunggu.

Sementara itu, Thailand yang merupakan tuan rumah SEA Games 2025 semakin tak terkejar di urutan pertama klasemen perolehan medali.

Saat ini Thailand memiliki 345 medali, 168 emas, 108 perak, dan 69 perunggu.

Indonesia Sabet 10 Medali Emas Hari Ini

Pundi-pundi emas Indonesia hari ini datang dari cabang olah raga Rowing. Pasangan Rendi Setia Maulana/Memo dari nomor double sculls putra sukses finis diurutan pertama dengan waktu 7 menit 18 detik.

Mereka mengalahkan pasangan dari Thailand yang finis di urutan kedua dengan waktu 7 menit 21 detik.

Kemudian, Muhammad Zaki Zikrillah Prasong juga menyumbang medali emas untuk Indonesia dari cabang olah raga pencak silat kelas C putra.

Menariknya Zaki Zikrillah meraih medali emas setelah menang WO alias walkover atas wakil Thailand.

Selain itu, dari tim Panahan putra juga menyumbang dua medali emas, mulai dari Panahan beregu putra yang diwakili oleh Riau Ega Agata Salsabilla, Arif Dwi Pangestu, dan Ahmad Khoirul Baasith.

Kemudian Riau Ega Agata Salsabilla kembali menyumbang medali emas lewat sektor panahan tunggal putra.

Dengan kata lain, Riau Ega baru saja menyumbang dua medali emas untuk kontingan Indonesia hari ini.