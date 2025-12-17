2 Emas dan 1 Perunggu, Prestasi Riau Ega Agata Salsabilla Berlanjut di Panahan SEA Games 2025

Ringkasan Berita: Prestasi panahan di SEA Games 2025 berlanjut, hari ini tambahan 2 medali emas dan satu perunggu, Rabu (17/12/2025).

Riau Ega Agata Salsabilla meraih dua medali emas dan satu perunggu, menambah panjang prestasinya sejak SEA Games 2011.

Rincian medali Riau Ega Agata Salsabilla saat tampil di SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Atlet Panahan Nasional, Riau Ega Agata Salsabilla menyumbang tiga medali untuk Indonesia di nomor yang berbeda hari ini, Rabu (17/12/2025).

Pria kelahiran Blitar 34 tahun yang lalu itu turun di nomor tim Panahan Indonesia Recurve, Mixed Recurve, dan Individuel Recure.

Dari ketiga nomor tersebut, Riau Ega Agata berhasil menyumbang dua medali emas dan satu medali perunggu.

Medali emas pertama berasal dari tim putra Indonesia, saat berduet dengan Ahmad Khoirul Baasith, dan Arif Dwi Pangestu.

Ega bersama dua rekannya itu berhasil mengalahkan Vietnam di laga final dengan skor telak 6-0.

Riau Ega Agata Salsabilla (kiri) dan dua rekannya meraih medali emas SEA Games 2025 di cabang olahraga panahan nomor tim putra, Rabu (17/12/2025).

Medali kedua berasal dari ganda campuran bersama Ayu Mareta Dyasari. Mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 6-2 dalam persaingan medali perunggu.

Yang terbaru saat turun di nomor individu putra Recurve, Ega berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Quick Chern Xin.

Hasil ini menambah catatan panjang prestasi Riau Ega Agata Salsabilla di ajang SEA Games.

Sejak edisi 2011 di Jakarta, Ega tidak pernah absen menyumbang medali untuk Indonesia.

Tahun 2011 lalu ia berhasil menyabet medali emas, dan berlanjut di tahun 2015 (Singapura), 2017 (Kuala Lumpur), dan Filipina (2019).

Ia juga berhasil memberikan medali perak di nomor yang berbeda dalam dua edisi SEA Games, yakni tahun 2015 dan 2019.

Pada tahun 2019, Ega juga berhasil menyabet medali perunggu.

Di tahun 2021 SEA Games Vietnam, Ega meraih 3 medali dari nomor Individual, Tim Putra, dan Campuran yang saat itu berduet dengan Rezza Octavia.

Pada tahun tersebut, Indonesia keluar sebagai juara umum di cabor Panahan dengan mengantongi lima medali emas dan satu medali perak.

Tapi sayang, cacatan gemilang Ega tidak berlanjut ke SEA Games 2023 karena cabang olahraga Panahan tidak dipertandingkan sebelum akhirnya tercapai pada tahun 2025 di Thailand.

Prestasi Riau Ega Agata Salsabilla di SEA Games: