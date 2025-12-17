Comeback dari Cedera, Emilia Nova Raih Emas dan Perak di SEA Games 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Atlet atletik Indonesia, Emilia Nova sukses menorehkan prestasi membanggakan pada ajang SEA Games.

Emilia berhasil membawa pulang satu medali emas, satu perak, serta mencatatkan satu rekor nasional dan satu personal best.

Medali emas didapatkan pada nomor Heptathlon sedangkan perak pada nomor lari gawang.

Hasil ini menjadi bukti comeback gemilangnya setelah melewati masa sulit akibat cedera dan operasi.

Emilia mengaku pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah.

Pasalnya, ia sebelumnya sempat menjalani dua kali operasi dan mengalami cedera lutut yang cukup berat.

Namun, tekad kuat membuatnya mampu bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi.

“Alhamdulillah, saya berhasil meraih satu emas, satu perak, satu rekor nasional, dan satu personal best. Bersyukur sekali, karena perjuangan beberapa tahun terakhir cukup berat. Saya menjalani dua kali operasi dan sempat cedera lutut. Namun, Alhamdulillah, saya bisa comeback lebih kuat dan lebih baik,” ujar Emilia Nova saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025) malam.

RAIH DUA MEDALI - Atlet atletik Indonesia, Emilia Nova sukses menorehkan prestasi membanggakan pada ajang SEA Games. Emilia berhasil membawa pulang satu medali emas, satu perak. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025).

Usia Bukan Masalah

Terkait persaingan di SEA Games, wanita yang akrab disapa Emil tersebut menegaskan bahwa faktor usia tidak menjadi persoalan.

Ia tetap yakin bisa tampil kompetitif selama kondisi fisiknya mendukung.

“Usia bukan masalah. Bahkan saat menjadi juara di SEA Games dan Asian Games sebelumnya, kondisi saya belum fit 100 persen. Setelah operasi, saya ingin membuktikan diri bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu yang memotivasi saya hingga sekarang,” ujar Emil.

Ke depan, Emil menargetkan bisa kembali tampil di Asian Games dan meraih pencapaian lebih tinggi. Tidak hanya itu, ia juga membidik tiket Olimpiade pada nomor heptathlon dan 100 meter gawang.