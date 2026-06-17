Jadwal 16 Besar Macau Open 2026: 7 Wakil Indonesia Beraksi, Leo/Daniel Jumpa Kompatriot Kim/Seo

Ringkasan Berita: Babak 16 besar Macau Open 2026 akan digelar di Macau East Asian Games Dome, Kamis (18/6/2026), dengan melibatkan tujuh wakil Indonesia yang berjuang merebut tiket perempat final

Tujuh wakil Merah Putih tersebar di tiga sektor, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri

Sorotan tertuju kepada ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan menghadapi pasangan Korea Selatan Yong Jin/Jongmin Lee

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pertandingan babak 16 besar Macau Open 2026 bakal berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Kamis (18/6/2026).

Sebanyak tujuh wakil Indonesia siap bertarung demi memperebutkan tiket ke babak perempat final Macau Open 2026.

Tujuh wakil Merah Putih tersebar di tiga sektor, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Salah satu sorotan tertuju kepada pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel bertekad bangkit setelah performa mereka menurun usai menjuarai Thailand Open 2026.

Dalam tiga turnamen terakhir, Leo/Daniel selalu angkat koper lebih cepat setelah tersingkir di babak 32 besar Malaysia Masters 2026, 32 besar Polytron Indonesia Open 2026, dan 16 besar Australia Open 2026.

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JUARA THAILAND OPEN – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses merebut gelar juara Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Thailand, Minggu (17/5/2026), usai menumbangkan unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Jadwal babak 16 besar Macau Open 2026 melibatkan tujuh wakil Indonesia termasuk Leo/Daniel, Kamis (18/6/2026). (Dok. PBSI)

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Babak 16 besar Macau Open 2026 menjadi momen penting bagi Leo/Daniel untuk membuktikan bahwa mereka masih layak dipertahankan sebagai pasangan ganda putra andalan.

Leo/Daniel akan menghadapi pasangan Korea Selatan Yong Jin/Jongmin Lee, yang merupakan kompatriot dari pasangan nomor satu dunia Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Selain Leo/Daniel, ganda putra Indonesia bertumpu kepada Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi yang menempati unggulan keempat.

Faathir/Devin akan berebut tiket perempat final Macau Open 2026 melawan pasangan Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga.

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Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Macau Open 2026, Kamis (18/6/2026)

Lapangan 1 mulai pukul 09.00 WIB

Match 4 (MS): Prihadiska Bagas Sudjiwo (unggulan 7) vs Wang Yu-Kai (Taiwan)

Match 13 (MS): Richie Duta Richardo vs Jia Heng Jason Teh (unggulan 2)

Lapangan 2 mulai pukul 09.00 WIB

Match 10 (MD): Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Yong Jin/Jongmin Lee (Korea Selatan)