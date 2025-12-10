Hasil Barcelona vs Frankfurt di Liga Champions: 2-1, Yamal Pecahkan Rekor Mbappe, Kounde Mode Hero

Ringkasan Berita: Barcelona meraih kemenangan comeback 2-1 atas Frankfurt pada pekan 6 Liga Champions

Jules Kounde memborong dua gol kemenangan Barcelona

Sementara Lamine Yamal yang menyumbang satu assist, memecahkan rekor Kylian Mbappe

TRIBUNNEWS.COM - Kepahlawanan Jules Kounde dan ukiran rekor Lamine Yamal mewarnai kemenangan comeback Barcelona atas Eintracht Frankfurt pada matchday 6 league phase Liga Champions 2025/2026.

Skor 2-1 menghiasi hasil akhir pertandingan Liga Champions antara Barcelona vs Barcelona vs Eintracht Frankfurt di Camp Nou Stadium, Spanyol, Rabu (10/12) dini hari WIB.

Frankfurt mengejutkan publik Camp Nou lewat golnya di menit ke-21', yang bertahan hingga turun minum. Tertinggal 0-1 membuat Barcelona besutan Hansi Flick tampil lebih trengginas di babak kedua.

Hasilnya, Jules Kounde sukses menorehkan namanya di papan skor sebanyak dua kali, pada menit 50' dan 53', meneruskan assist Lamine Yamal serta Marcus Rashford.

SELEBRASI BARCA - Pemain Barcelona Jules Kounde turut dalam selebrasi timnya setelah menjebol gawang Osasuna pada pertandingan pekan tunda ke-27 Liga Spanyol 2024/2025, Jumat (28/3/2025) dini hari WIB. (Website Barcelona - 28/3/2025) (Fcbarcelona.com)

Kepahlawanan Kounde untuk menggaransi tiga poin bagi Barcelona sangat pantas dipuji. Meski demikian, ada hero lain yang lahir dari kemenangan Barca kali ini.

Dia adalah Lamine Yamal. Squawka merangkum bahwa Lamine Yamal menjadi pemain termuda (18 tahun) yang memiliki keterlibatan gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, yakni 7 gol dan 7 assist. Lamine Yamal memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Kylian Mbappe.

Jalan Pertandingan Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Rekomendasi Untuk Anda

Barcelona mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa peluang berhasil diciptakan oleh skuad asuhan Hansi Flick.

Barca sempat mencetak gol di menit ke-10 melalui Robert Lewandowski, namun lesakannya dianulir karena Raphinha yang memberikan umpan dari sisi kiri permainan, lebih dulu terjebak posisi offside.

Berselang tiga menit, Barca kembali mengancam gawang Frankfurt melalui sepakan jarak jauh Pedro. Percobaan on target dari Pedri menyulitkan kiper tim tamu Zetterer untuk melakukan penyelamatan.

Permainan atraktif yang diperlihatkan Barcelona justru berbuah bumerang bagi mereka. Alih-alih mencetak gol cepat, gawang Garcia justru kebobolan lebih dulu di menit 21'.

Adalah Ansgar Knauff yang lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan dari Nathaniel Brown, mendorong bola memasuki kotak penalti Barcelona. Tanpa kesulitan, Knauff menceploskan bola, sekaligus mengubah papan skor menjadi 0-1.

Tersentak oleh gol tim tamu, Barcelona semakin intens dalam melancarkan serangan. Peluang emas dimiliki Fermin Lopez di menit ke-25' melalui sepakannya dari dalam kotak penalti.

Situasinya kiper Frankfurt sudah salah langkah. Namun percobaan Fermin gagal membuahkan gol penyama kedudukan karena bola masih bisa dihalau oleh bek tim tamu.

Baca juga: Menolak Galau Tertolak Barcelona, AC Milan Curi Pandang Fans Zlatan Ibrahimovic

Gelombang serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pemain Barcelona. Sementara Frankfurt lebih fokus bertahan, sembari sesekali melancarkan skema serangan balik.

Namun hingga babak pertama berakhir, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan Frankfurt.