Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Champions

Hasil Barcelona vs Frankfurt di Liga Champions: 2-1, Yamal Pecahkan Rekor Mbappe, Kounde Mode Hero

Rekor Lamine Yamal serta Jules Kounde mode hero mewarnai kemenangan comeback Barcelona 2-1 atas Frankfurt di Liga Champions.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Barcelona vs Frankfurt di Liga Champions: 2-1, Yamal Pecahkan Rekor Mbappe, Kounde Mode Hero
OSCAR DEL POZO / AFP
REKOR LAMINE - YAMALPemain depan Barcelona bernomor punggung 19 Lamine Yamal merayakan kemenangannya di akhir pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Real Madrid CF dan FC Barcelona di stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada tanggal 26 Oktober 2024. Lamine Yamal mencetak rekor saat Barcelona kalahkan Frankfurt 2-1. (Foto Arsip, Oktober 2024). 

Ringkasan Berita:
  • Barcelona meraih kemenangan comeback 2-1 atas Frankfurt pada pekan 6 Liga Champions
  • Jules Kounde memborong dua gol kemenangan Barcelona
  • Sementara Lamine Yamal yang menyumbang satu assist, memecahkan rekor Kylian Mbappe 

TRIBUNNEWS.COM - Kepahlawanan Jules Kounde dan ukiran rekor Lamine Yamal mewarnai kemenangan comeback Barcelona atas Eintracht Frankfurt pada matchday 6 league phase Liga Champions 2025/2026.

Skor 2-1 menghiasi hasil akhir pertandingan Liga Champions antara Barcelona vs  Barcelona vs Eintracht Frankfurt di Camp Nou Stadium, Spanyol, Rabu (10/12) dini hari WIB.

Frankfurt mengejutkan publik Camp Nou lewat golnya di menit ke-21', yang bertahan hingga turun minum. Tertinggal 0-1 membuat Barcelona besutan Hansi Flick tampil lebih trengginas di babak kedua.

Hasilnya, Jules Kounde sukses menorehkan namanya di papan skor sebanyak dua kali, pada menit 50' dan 53', meneruskan assist Lamine Yamal serta Marcus Rashford.

SELEBRASI BARCA - Pemain Barcelona Jules Kounde turut dalam selebrasi timnya setelah menjebol gawang Osasuna pada pertandingan pekan tunda ke-27 Liga Spanyol 2024/2025, Jumat (28/3/2025) dini hari WIB. (Website Barcelona - 28/3/2025)
SELEBRASI BARCA - Pemain Barcelona Jules Kounde turut dalam selebrasi timnya setelah menjebol gawang Osasuna pada pertandingan pekan tunda ke-27 Liga Spanyol 2024/2025, Jumat (28/3/2025) dini hari WIB. (Website Barcelona - 28/3/2025) (Fcbarcelona.com)

Kepahlawanan Kounde untuk menggaransi tiga poin bagi Barcelona sangat pantas dipuji. Meski demikian, ada hero lain yang lahir dari kemenangan Barca kali ini.

Dia adalah Lamine Yamal. Squawka merangkum bahwa Lamine Yamal menjadi pemain termuda (18 tahun) yang memiliki keterlibatan gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, yakni 7 gol dan 7 assist. Lamine Yamal memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Kylian Mbappe.  

Jalan Pertandingan Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Rekomendasi Untuk Anda

Barcelona mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa peluang berhasil diciptakan oleh skuad asuhan Hansi Flick.

Barca sempat mencetak gol di menit ke-10 melalui Robert Lewandowski, namun lesakannya dianulir karena Raphinha yang memberikan umpan dari sisi kiri permainan, lebih dulu terjebak posisi offside.

Berselang tiga menit, Barca kembali mengancam gawang Frankfurt melalui sepakan jarak jauh Pedro. Percobaan on target dari Pedri menyulitkan kiper tim tamu Zetterer untuk melakukan penyelamatan.

Permainan atraktif yang diperlihatkan Barcelona justru berbuah bumerang bagi mereka. Alih-alih mencetak gol cepat, gawang Garcia justru kebobolan lebih dulu di menit 21'.

Adalah Ansgar Knauff yang lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan dari Nathaniel Brown, mendorong bola memasuki kotak penalti Barcelona. Tanpa kesulitan, Knauff menceploskan bola, sekaligus mengubah papan skor menjadi 0-1.

Tersentak oleh gol tim tamu, Barcelona semakin intens dalam melancarkan serangan. Peluang emas dimiliki Fermin Lopez di menit ke-25' melalui sepakannya dari dalam kotak penalti.

Situasinya kiper Frankfurt sudah salah langkah. Namun percobaan Fermin gagal membuahkan gol penyama kedudukan karena bola masih bisa dihalau oleh bek tim tamu.

Baca juga: Menolak Galau Tertolak Barcelona, AC Milan Curi Pandang Fans Zlatan Ibrahimovic

Gelombang serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pemain Barcelona. Sementara Frankfurt lebih fokus bertahan, sembari sesekali melancarkan skema serangan balik.

Namun hingga babak pertama berakhir, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan Frankfurt.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
hasil liga champions
Hasil Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Barcelona
Eintracht Frankfurt
Liga Champions
Hasil
Jules Kounde
Lamine Yamal
Mbappe
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas