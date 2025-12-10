Chelsea Terkena Karma, Sindiran Garnacho Dibalas Telak De Ketelaere, La Dea Pecundangi The Blues

Ringkasan Berita: Atalanta comeback atas Chelsea dalam matchday ke-6 Liga Champions. La Dea menang dengan skor 2-1 setelah tertinggal lebih dulu, Rabu (10/12/).

De Ketelaere menjadi pahlawan kemenangan La Dea karena mencetak satu assist dan gol ke gawang Chelsea.

Atalanta kini hanya membutuhkan 2 poin untuk lolos secara langsung ke babak 16 besar.

De Ketelaere membalas sindiran Garnacho sebelum pertandingan yang mengaku tidak mengetahui soal Atalanta.

TRIBUNNEWS.COM - Bintang kemenangan Atalanta atas Chelsea, Charles De Ketelaere membalas telak sindiran yang pernah terucap dari mulut pemain The Blues, Alejandro Garnacho sebelum pertandingan ke-6 Liga Champions, Rabu (10/12/2025).

Atalanta berhasil mengalahkan Chelsea 2-1 di Stadion Atleti Azzurri d'Italia. De Ketelaere menjadi bintang di laga tersebut berkat perannya yang mencetak satu assist dan gol.

Chelsea sejatinya unggul lebih dulu berkat sontekan Joao Pedro pada menit ke-25. Namun Atalanta membalas dalam 45 menit kedua.

Gelandang Atalanta asal Belgia #17 Charles De Ketelaere berlari membawa bola selama pertandingan sepak bola Liga Champions UEFA antara BSC Young Boys dan Atalanta BC, di Stadion Wankdorf di Bern pada tanggal 26 November 2024. (Foto oleh Fabrice COFFRINI / AFP) (Fabrice COFFRINI / AFP)

Umpan silang De Ketelaere disundul Scamacca yang lolos dari hadangan pemain bertahan The Blues di kotak penalti (55').

Pada menit ke-83 berasa dari bola mati, De Ketelaere menggiring bola menuju kotak penalti, kemudian dia mengambil keputusan untuk langsung melepaskan tembakan yang mana gagal diantisipasi kiper Chelsea, Sanchez.

Hasil itu membawa Atalanta ke posisi 3 klasemen Liga Champions dengan mengemas 13 poin dari 6 pertandingan.

La Dea tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, empat kemenangan dan sekali imbang.

"Rasanya luar biasa melawan juara dunia dengan penggemar di belakang kami. Jadi, ini kemenangan yang sangat indah bagi kami, penggemar, dan juga bagi kualifikasi Liga Champions," ucap De Ketelaere usai pertandingan, dikutip dari UEFA.

Atalanta tidak kehilangan kendali melawan juara dunia itu.

Tim asuhan Raffaele Palladino itu tidak kalah dari statistik melawan Chelsea. Keduanya sama-sama menghasilkan 5 tembakan tepat sasaran, namun La Dea melakukan percobaan lebih banyak.

"Kami percaya diri menjelang pertandingan, tetapi kami tahu itu akan sangat sulit," tambahnya.

De Ketelaere membalas sindiran Alejandro Garnacho yang sempat terlontar sebelum pertandingan kemarin.

Pemain Argentina itu tidak mengetahui banyak soal Atalanta, dan terkesan meremehkan.

Tapi, Garnacho hanya main sebagai pemain pengganti di laga tersebut dan tidak memberikan dampak untuk Chelsea.