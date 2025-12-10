Thierry Henry Bongkar Pengalaman di Barcelona, Sindir Cara Mo Salah Hadapi Situasi Sulit

Ringkasan Berita: Thierry Henry menilai Mohamed Salah keliru karena menyampaikan kekecewaannya secara terbuka di tengah situasi sulit Liverpool.

Menurut Henry, masalah internal seharusnya diselesaikan di ruang ganti dan langsung dengan pelatih, bukan di hadapan publik

Seperti diketahui, Mohamed Salah sedang mengalami masalah internal dengan pelatih Arne Slot setelah dicadangkan tiga laga terakhir.

TRIBUNNEWS.COM – Mantan pemain Barcelona, Thierry Henry melontarkan kritik tajam terhadap sikap Mohamed Salah yang memilih meluapkan kekecewaannya secara terbuka di tengah situasi sulit yang tengah dihadapi Liverpool.

Dalam segmen emosional di CBS Sports jelang laga Liga Champions, Henry hadir bersama Jamie Carragher, Micah Richards, dan Kate Abdo untuk membahas isu panas tersebut.

Henry menilai keputusan Salah mempublikasikan persoalan internal tim sebagai langkah yang keliru.

LEGENDA TIMNAS PRANCIS - Mantan pemain Prancis dan pembawa acara TV Thierry Henry tersenyum menjelang pertandingan sepak bola L1 Prancis antara AS Monaco dan Paris Saint Germain (PSG) di Stadion Louis II (Stade Louis II) di Kerajaan Monaco pada 20 Maret 2022 - Thierry Henry lebih memilih Kylian Mbappe daripada Erling Haaland. (Foto Arsip, Maret 2022) (CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

“Dengar, tidak ada yang membahas apa yang telah dicapai Mo Salah di pertandingan. Yang kita bicarakan adalah momen ketika, menurut saya, dia melakukan kesalahan,” kata Henry, dikutip dari Sportbible.

“Ketika tim sedang kesulitan, Anda tidak membicarakan masalah pribadi secara terbuka. Hal-hal seperti itu diselesaikan di ruang ganti,” lanjutnya.

Henry kemudian membagikan pengalamannya sendiri saat masih berseragam Barcelona. Saat itu, ia sempat diparkir di tribun, tetapi memilih tidak mengumbar kekecewaan ke publik.

Baca juga: Virgil van Dijk Ungkap Fakta Mengejutkan soal Mo Salah, Isyarat Hengkang dari Liverpool Menguat

Rekomendasi Untuk Anda

“Saya ingat saat kami tandang ke markas Villarreal. Saya duduk di bus, jarang bermain untuk Barcelona waktu itu. Kami baru meraih treble musim sebelumnya, tapi performa saya tidak bagus,” ungkapnya.

“Saya sampai di stadion dan berada di tribun. Apakah saya membuat keributan? Tidak. Apakah saya bicara ke media? Tidak. Saya memilih mengutamakan tim.”

Ia mengaku tetap menyampaikan perasaannya, namun langsung kepada pelatih, bukan di depan umum.

“Kalau saya harus bicara, saya bicara langsung ke Pep tentang apa yang saya rasakan. Tapi tidak di ruang publik. Di situlah saya merasa dia salah. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dia capai.”

Menurut Henry, hubungan terpenting antara pemain dan pelatih di klub besar seperti Liverpool adalah performa di lapangan, bukan status bintang.

“Mendapatkan tempat utama bukan sesuatu yang otomatis, terutama di klub seperti Liverpool,” tegas Henry.

Meski mengkritik, Henry menegaskan rasa hormatnya kepada Salah tetap utuh.

Ia menyebut bintang Mesir itu sebagai pemain luar biasa, namun menegaskan bahwa cara menyampaikan kekecewaan secara terbuka adalah langkah yang keliru.

"Saya ulangi, saya menyukai Mo Salah. Saya menyukai apa yang telah dia lakukan dalam permainan ini. Itu topik yang berbeda. Nah, bukan begitu caranya menyelesaikan masalah," jelas Henry.

Awal Mula Kisruh Mo Salah vs Arne Slot