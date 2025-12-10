Head to Head Timnas U22 Indonesia vs Myanmar, Tren Positif Garuda Muda di SEA Games

Ringkasan Berita: Head to head Timnas U22 Indonesia vs Myanmar menjelang pertemuan mereka di fase Grup C SEA Games 2025

Garuda Muda membawa rapor positif dalam total delapan pertemuan di level U22-U23

Bahkan, Timnas U22 Indonesia telah memenangi lima dari enam pertemuan terjadi di edisi beruntun SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas U22 Indonesia diuntungkan dengan keunggulan head to head menjelang laga menghadapi Myanmar di SEA Games 2025.

Duel Timnas U22 Indonesia vs Myanmar akan tersaji dalam partai penutup Grup C di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Jumat (12/12/2025) kick-off 18.00 WIB.

Timnas U22 Indonesia perlu meraih kemenangan di partai tersebut, demi meraih tiket kelolosan menuju fase semifinal.

Kemenangan akan mengantarkan tim besutan Indra Sjafri finis di posisi runner-up Grup C dengan perolehan 3 poin.

Timnas U22 Indonesia pun berpotensi untuk lolos ke semifinal melalui predikat runner-up terbaik.

Kondisi demikian masih akan bergantung kepada laga Grup B antara Vietnam vs Malaysia, Kamis (11/12/2025) besok.

Meskipun dalam posisi yang cukup terjepit, optimisme perlu dijunjung oleh Pasukan Garuda Muda.

Terlebih, Timnas U22 Indonesia lebih diunggulkan pada laga terdekat menghadapi Myanmar, melalui delapan catatan pertemuan di level U22-U23.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Mauro Nils Zijlstra berebut bola dengan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI (PSSI/)

Rangkaian pertemuan Timnas U22 Indonesia dan Myanmar dalam satu dekade terakhir menunjukkan dominasi yang cukup kuat dari Garuda Muda, terutama pada ajang SEA Games.

Sejak 2013, Indonesia berhasil meraih lima kemenangan di multi-event kawasan Asia Tenggara tersebut.

Di edisi terakhir 2023 Kamboja, Indra Sjafri mengantarkan kemenangan telak 5-0 atas Myanmar.

Hasil tersebut memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam mengatasi gaya permainan Myanmar yang dikenal agresif dan cepat.

Meski begitu, Myanmar bukan lawan yang bisa diremehkan.

Beberapa laga menunjukkan bahwa tim tersebut mampu memberikan perlawanan berarti.