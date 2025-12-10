Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Major League Soccer

Setelah Merayakan Lionel Messi, Gantian Inter Miami Panen Imbalan Status Juara MLS

Berkat menjuarai Piala MLS 2025, Inter Miami berhak juga tampil di ajang CONCACAF Champions Cup yang digelar pada awal Februari 2026 mendatang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Setelah Merayakan Lionel Messi, Gantian Inter Miami Panen Imbalan Status Juara MLS
Instagram @intermiamicf
SELEBRASI MESSI - Pemain Inter Miami, Lionel Messi. Inter Miami akan langsung tampil di babak 16 besar CONCACAF Champions Cup berkat keberhasilan mereka menjadi juara Piala MLS 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Kemenangan Inter Miami di Piala MLS 2025 membuat mereka bakal tampil di CONCACAF Champions Cup yang dimulai pada awal Februari 2026 mendatang.
  • Inter Miami tak perlu tampil sejak babak awal dan langsung lolos ke 16 besar.
  • Mereka akan menghadapi pemenang antara Nashville dan Ottawa.

TRIBUNNEWS.COM - Inter Miami benar-benar dalam periode bulan madu setelah memenangi trofi Piala MLS 2025 beberapa waktu lalu.

Tak hanya gelar juara secara tim yang digondol Inter Miami, mereka juga menyaksikan sang kapten sekaligus pemain as mereka, Lionel Messi, mendapatkan penghargaan luar biasa lainnya.

Lionel Messi diganjar dua penghargaan MVP atau Pemain Terbaik sekaligus.

Pemain berjuluk La Pulga itu mendapatkan predikat MVP saat tampil di final Piala MLS 2025.

Ia langsung mendapatkan piala penghargaannya sesaat setelah mengantar Inter Miami merah gelar.

Tak lama setelah itu, Messi dinobatkan juga sebagai MVP musim reguler MLS.

Messi mengaku bangga dengan penghargaan yang ia dapatkan itu.

Baca juga: 3 Rekor 1 Sejarah Lionel Messi Raih Gelar Pemain Terbaik MLS 2025, La Pulga Bukan Donatur Biasa

"Pertama-tama, saya sangat senang dengan penghargaan ini. Faktanya, saya selalu bahagia untuk menerima penghargaan individual semacam ini," kata Messi selepas mendapatkan piala penghargaan MVP, dikutip dari Inter Miami News Hub.

"Namun, tentu saja, saya sangat ingin berbagi kebahagiaan ini bersama rekan-rekan setim saya, karena saya juga memenangkan gelar top skor berkat bantuan mereka."

"Saya sangat senang untuk menerima ini dan menjadi pemain pertama yang mendapatkannya selama dua tahun beruntun, saya sangat terhormat dengan ini," sambungnya.

Pengakuan terhadap kualitas Messi sudah mencapai puncaknya di tingkat MLS.

Kini gantian Inter Miami sebagai klub yang menerima hadiah besar berkat kemenangan di final Piala MLS lalu.

JUARA WILAYAH- Lionel Messi dan kawan-kawan saat merayakan Inter Miami juara Wilayah Timur MLS. Postingan Lionel Messi setelah Inter Miami menjuarai MLS Eastern Conference dan mencatatkan rekor bersejarah. (HO/IST/Tangkapan layar Instagram/Leo Messi)

Kemenangan di final itu membuat mereka memastikan diri tampil di ajang CONCACAF Champions Cup.

Ajang CONCACAF Champions Cup adalah kompetisi antarklub yang ada di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia.

Tingkatan CONCACAF Champions Cup mirip seperti Liga Champions yang ada di Eropa.

Sport

Halaman 1/2
12
Major League Soccer
Lionel Messi
MLS
Inter Miami
