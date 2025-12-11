Bagan Lengkap Turnamen CONCACAF Champions Cup: Inter Miami Skip Round 1

Ringkasan Berita: Inter Miami akan tampil di ajang CONCACAF Champions Cup berkat keberhasilan mereka menjadi juara MLS 2025.

Status juara itu membuat Inter Miami tak perlu tampil di Round 1 Champions Cup.

Mereka akan menanti pemenang antara Nashville dan Ottawa untuk tampil di babak 16 besar.

TRIBUNNEWS.COM - Inter Miami menatap hadiah lebih besar setelah berhasil menjuarai Piala MLS 2025.

Klub yang dibela Lionel Messi ini menjadi satu dari beberapa tim Liga Amerika Serikat yang akan tampil di ajang CONCACAF Champions Cup.

Tentu saja ada perbedaan status antara Inter Miami dan klub-klub MLS lainnya yang mengikuti turnamen tersebut.

Inter Miami menjadi satu dari dua tim MLS yang tak perlu tampil di Round 1 CONCACAF Champions Cup nantinya.

Mereka mendapatkan perlakuan itu bersama dengan Seattle Sounders yang datang ke turnamen tersebut dengan status yang tak kalah mentereng dari Inter Miami.

Tim yang punya warna kebanggaan hijau itu datang sebagai pemenang dari League Cup 2025.

Meski demikian, Inter Miami dan Seattle Sounders berada di bracket yang cukup berjauhan.

Skenario pertemuan antara Inter Miami dan Seattle Sounders hanya bisa tercipta di babak semifinal Champions Cup.

Dari bagan jalur Inter Miami, mereka mendapatkan bye atau langsung lolos ke babak 16 besar.

Mereka nantinya akan menghadapi pemenang antara Nashville SC dan Ottawa.

JUARA WILAYAH- Lionel Messi dan kawan-kawan saat merayakan Inter Miami juara Wilayah Timur MLS. Postingan Lionel Messi setelah Inter Miami menjuarai MLS Eastern Conference dan mencatatkan rekor bersejarah. (HO/IST/Tangkapan layar Instagram/Leo Messi)

Sementara Seattle Sounders yang berada di bracket bawah juga mendapatkan bye yang sama.

Nantinya mereka akan menanti pemenang antara Vancouver Whitecaps dan CS Cartagines.

Mendapatkan bye dari Round 1 akan mengurangi risiko Inter Miami mengalami kelelahan.

Dengan kondisi Lionel Messi yang tak seprima dahulu, penghematan energi dalam bentuk apapun akan menjadi sesuatu yang berharga.

Hal itu juga akan menguntungkan Inter Miami yang masih sangat bergantung pada produktivitas Messi di atas lapangan.